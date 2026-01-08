El Multicurrency Strength Oscillator (MSO) es un indicador para MT5 que representa una evolución sustancial del ampliamente conocido RSI de J. Welles Wilder. Muestra una mayor significación estadística y puede proporcionar indicaciones más fiables (también con alertas y notificaciones) sobre las condiciones de sobrecompra/sobreventa de los pares de divisas menores y mayores. Se obtiene midiendo individualmente, y luego combinando, la fuerza relativa de todas las divisas principales (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD y USD) que los constituyen.

Alidentificar las más débiles, las más fuertes y las "neutrales" entre estas divisas, puede proporcionar una valiosa ayuda para predecir cambios de tendencia o detectar tendencias persistentes para los símbolos correspondientes, así como para ofrecer una visión global del mercado y de su "sentimiento" subyacente.

Para ello, se muestra un intuitivo mapa de calor de los pares que permite al operador detectar de un vistazo el símbolo más fuerte y el más débil. Además, un clic del ratón en cualquier símbolo del mapa de calor hace que se abra en el gráfico actual para inspecciones posteriores.

Por último, también puede evaluar la fortaleza de los metales preciosos(frente a la mayoría de las principales divisas) y las criptomonedas (frente al USD), considerándolas como un instrumento completo. Esto resulta especialmente útil para comprender el apetito de riesgo actual de los grandes inversores institucionales.

Utilizado junto con otras herramientas de análisis técnico y fundamental, este indicador mejora la comprensión del mercado, minimiza el riesgo y mejora la sincronización de las operaciones para los operadores.

Nota: en ocasiones, debido a problemas de actualización del terminal, la ventana del indicador puede aparecer en blanco o con líneas desordenadas o ausentes. Si esto ocurre, se recomienda forzar la actualización del gráfico haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico y, a continuación, haciendo clic en la opción Actualizar del menú que se abre. También es aconsejable comprobar si se imprime un mensaje de advertencia en la pestaña Experto de la Caja de Herramientas del Terminal, que notifique un número bajo de símbolos disponibles.

Visualización y principales parámetros de entrada

Por defecto, en la ventana del indicador sólo se visualizan las fuerzas de las principales divisas que se combinan en el símbolo del gráfico. Sin embargo, si se pulsa el botón "Mostrar", también se visualizan las líneas de fuerza de todas las demás (con el color XXX seleccionado y a menos que el correspondiente parámetro de bandera Mostrar XXX esté en falso). Se enumeran de izquierda a derecha por orden de fuerza y se puede hacer clic en la etiqueta de cada divisa para ocultar/mostrar selectivamente su línea en la ventana.

La línea de fuerza de la "divisa" etiquetada como CRY representa la fuerza global, promediada, de todas las criptodivisas disponibles, frente al USD. Si es fuerte (etiqueta en el lado derecho, valores altos de la línea), significa que el comportamiento de las criptomonedas es generalmente alcista, lo que implica que el sentimiento del mercado es más "optimista" y confiado, porque la mayoría de los inversores están comprando criptomonedas (notoriamente muy volátiles y de mayor riesgo). Si es débil (etiqueta a la izquierda, valores bajos de la línea), el movimiento de las criptomonedas es mayoritariamente bajista, lo que significa que los vendedores prevalecen sobre los compradores y el sentimiento es de desconfianza y de menor apetito por el riesgo.

La línea de la " divisa " MET representa la

fuerza

, y promediada, de todos los metales preciosos disponibles (oro, plata, platino,...). Los valores fuertes indican una tendencia general alcista para la mayoría de los metales (→ sentimiento menos optimista), mientras que los valores débiles se asocian a una tendencia general bajista (→ sentimiento más optimista).

Periodo

Periodo utilizado en la estimación de las fortalezas de las divisas. Cuanto más largo sea, más débiles serán las oscilaciones en torno al valor "neutral" (50) (como en el indicador RSI habitual). Periodo MA

Periodo utilizado en la media móvil de las líneas de fuerza (= 1 a media desactivada). Cuanto más largo sea, menos importantes serán las fluctuaciones a corto plazo, pero más lenta será la reactividad del indicador . Nivel de sobrecompra

El nivel de sobrecompra (entre 50 y 100). La sobreventa se fijará en 100 menos este nivel. Dado que las líneas visualizadas son el resultado de promediar múltiples RSI sobre las distintas divisas, los límites de sobrecompra y sobreventa deberían ser más bajos que en el RSI normal. Mostrar mapa de calor

Si es true, se muestra una tabla en el gráfico principal mostrando los 28 pares de dos divisas principales, con un color que indica su fuerza relativa. Se calcula como (la mitad) de la diferencia entre la fuerza de la divisa base (a la izquierda del símbolo) y la de la divisa de beneficio (a la derecha del símbolo). Cuantomás rojos son , más débiles (más "sobrevendidos") están los pares. Por el contrario, cuantomás verdes son , más fuertes (más "sobrecomprados") están. Se puede hacer clic sobre ellos para abrirlos inmediatamente en el gráfico actual. Si el símbolo del par está entre corchetes angulares "<...>", entoncesuna de sus divisas combinadas está sobrecomprada y la otra sobrevendida. Por lo tanto, es más probable que revierta la tendencia. Opcionalmente, se puede emitir una alerta para advertir del estado de estos símbolos. Por último, el par que se muestra actualmente en el gráfico se escribe en cursiva. Mostrar símbolo en el gráfico

Si es verdadero, la línea de fuerza combinada del símbolo en el gráfico principal también se muestra en la ventana del indicador, pero sólo si este símbolo es un par de dos divisas principales (incluyendo MET y CRY). Activar Alertas/Pulsar/Notificaciones por correo electrónico

Si es verdadero, se emite una alerta (y/o una notificación) si hay un símbolo encerrado en "<...>", es decir, si sus dos divisas están una por encima del nivel de Sobrecompra y otra por debajo del nivel de Sobreventa (en condiciones opuestas). Nota: una alerta/notificación sólo puede ser emitida al llegar una nueva barra (no al (re)iniciar el indicador). Hora de inicio/fin de la alerta (hora) Normalmente alrededor de la medianoche del servidor del broker, puede haber un aumento muy grande del spread que podría generar señales falsas (especialmente en timeframes más cortos que H4). En ese caso, se pueden ajustar estos dos límites horarios para evitar ser alertado en ese momento (por ejemplo, inicio: 1, fin: 23).

Pares de divisas (separados por comas)

La lista de nombres de símbolos de divisas que se cargarán/utilizarán. Prefijo/sufijo del nombre de la divisa

El prefijo y el sufijo que se antepondrán y pospondrán a los nombres de símbolos forex (si los hay). Nombres de metales/criptodivisas (separados por comas) La lista de metales preciosos y criptomonedas que se agruparán en los símbolos MET y CRY respectivamente.

Sólo se utilizan cuando el indicador se ejecuta en el probador de terminales.

Uso sugerido

En primer lugar, para que el indicador funcione mejor, el usuario debe asegurarse de seleccionar todos los pares de divisas (tanto principales como secundarios), además de todos los metales preciosos y criptomonedas, disponibles en el terminal.

Para ello, haga clic enVer en la barra de menús del terminal y, a continuación, enSímbolos en la lista de menús para abrir la ventana Símbolos. A continuación, en la pestaña Lista de especificaciones, se deben seleccionar todos los tipos de símbolos de Forex (podrían estar listados como "Major, Minor, Exotic,..."), y habilitar todos los símbolos que contienen (haciendo doble clic en su icono) para que se muestren en el terminal y sean accesibles para el indicador. Del mismo modo, todos los símbolos de Metales (por ejemplo, XAUUSD, XAUAUD, XAGEUR,...) yCriptomonedas ( BTCUSD, ETHUSD,...) deben estar habilitados también.

En la práctica, lo que vemos cuando observamos una línea de fuerza de una divisa determinada es la media detodos los comportamientos del RSI detodos los símbolos que incluyen esa divisa, ya sea como divisa "base" (es decir, a la izquierda de un símbolo, por ejemplo, USDSEK para USD) o como divisa "ganancia" (a la derecha, por ejemplo, EURUSD para USD). Esta "media global" nos da una buena indicación estadística de la fuerza intrínseca general subyacente dela divisa . Por eso es importante que se muestren tantos símbolos como sea posible en el terminal. A continuación, la fuerza de un par de divisas se calcula como la mitad de la diferencia entre las fuerzas de las dos divisas que lo componen.

Cuando un símbolo está en la condición de sobrecompra/sobreventa (encerrado entre corchetes en el mapa de calor), entonces la probabilidad de un agotamiento de la tendencia es relativamente alta. Además, se produce una inversión sustancial y rápida cuando las líneas de fuerza de las dos divisas competidoras invierten simultáneamente su tendencia. De lo contrario, es muy probable que se produzca un comportamiento lateral del símbolo.

Otra estrategia podría consistir en inspeccionar los símbolos que son "grises" en el mapa de calor (porque su fuerza está cruzando el valor "neutral" 50) y su indicador RSI normal se está acercando a la condición de sobrecompra o sobreventa. Esto podría indicar una continuación de la tendencia porque es poco probable que se produzca una inversión drástica.

Por supuesto, cualquier posición comercial debe ser evaluada cuidadosamente, abriéndola sólo después de tantas confirmaciones como sea posible, utilizando otros indicadores independientes, consideraciones macroeconómicas y las precauciones habituales (como la de estar lo suficientemente lejos de noticias importantes entrantes o alrededor de la medianoche del corredor, cuando el diferencial aumenta considerablemente).

Siéntase libre de hacer preguntas y enviar sugerencias, comentarios, informes de errores. Se lo agradeceremos mucho.

¡Opere con seguridad!