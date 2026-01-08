L'indicatore per MT5 Multicurrency Strength Oscillator (MSO) rappresenta una sostanziale evoluzione dell'ampiamente usato e noto indicatore RSI.

Esso mostra infatti una maggiore significatività statistica e può fornire indicazioni più affidabili sulle eventuali condizioni di ipercomprato o ipervenduto, sia per le minori che per le maggiori coppie forex. Ciò è ottenuto grazie alla rilevazione statistica della forza relativa delle principali valute singole del mercato forex (nel paniere formato da AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, e USD) e dalla loro opportuna combinazione nelle coppie considerate. Conoscendone la forza si aiuta il trader a rilevarne i trend più persistenti e/o a determinarne la direzione e le possibili inversioni, nonché ad avere una visione globale del mercato e del "sentimento" sottostante, al fine di individuare le migliori opportunità di trading.

A tal scopo viene visualizzata una intuitiva "mappa di calore" di tali coppie per consentire al trader di capire a colpo d'occhio quali siano le più e le meno forti. Si può anche cliccare su una coppia per caricarla immediatamente nella chart corrente per ulteriori analisi.

Infine, può essere valutata la forza sia dei metalli preziosi (ripetto a USD, EUR e AUD) che delle criptovalute (rispetto a USD), considerandoli come fossero un unico asset. Ciò è particolarmente utile per comprendere la "propensione al rischio" dei grossi investitori istituzionali.

Utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica e fondamentale, questo indicatore migliora la comprensione del mercato, riduce al minimo il rischio e migliora i tempi di negoziazione per gli operatori.

Nota: occasionalmente (per esempio in caso di cambio di timeframe) la finestra dell'indicatore può apparire vuota o con curve distorte o mancanti, a causa di problemi di "refresh" del terminale. In questo caso si raccomanda di cliccare col tasto destro del mouse sulla chart e poi cliccare sulla voce Refresh nel menu che si apre. E' inoltre consigliabile controllare se sono presenti messaggi di avvertimento nel tab Expert del Toolbox del terminale, che potrebbero segnalarne la scarsità di simboli selezionati.

Visualizzazione e principali parametri di input

Normalmente nella finestra dell'indicatore vengono visualizzate solo le linee di forza delle valute che compongono la coppia forex nella chart corrente, insieme alla forza della coppia stessa. Ad ogni modo, premendo il pulsante Show vengono visualizzate anche le linee di forza di tutte le altre valute del paniere (ognuna col colore settato in XXX color, posto che che il flag corrispondente Show XXX sia settato a true). Le valute e la coppia sono riportate in ordine di forza da sinistra a destra e la curva di ciascuna di esse può essere selettivamente mostrata/nascosta cliccando direttamente sul suo simbolo.

La curva di forza della "valuta" indicata con CRY rappresenta una sorta di media di tutte le criptovalute disponibili e selezionate nel terminale (rispetto a USD). Se è forte (il suo simbolo è molto a destra, con alti valori di forza) vuol dire che la maggior parte delle criptovalute sono rialziste, indicando che il sentimento di mercato sta volgendo verso l'ottimismo e la fiducia, poiché ne prevalgono gli acquisti (notoriamente le criptovalute sono molto volatili e più rischiose). Se debole (a sinistra nella finestra e con valori sotto 50), significa che gli andamenti sono in generale ribassisti e il sentimento è quindi di maggiore sfiducia e minore propensione al rischio.

Allo stesso modo, la curva indicata con la "valuta" MET rappresenta la forza media globale di tutti i metalli prezioni selezionati nel terminale (oro, argento, platino,...). Una forza con valore >50 indica andamenti generalmente al rialzo (rispetto alla valuta in esame) mentre una forza minore di 50 è associata a movimenti generalmente ribassisti (sempre rispetto alla valuta in esame) e un certo "ottimismo" nel mercato.

Period Il periodo usato nella stima della forza relativa delle valute. Più è lungo minore è l'ampiezza delle oscillazioni intorno al valore "neutro" 50 (come succede al normale indicatore RSI).

MA Period La lunghezza di periodo usata dalla media mobile della curva di forza (=1 per disabilitarla). Più questo è lungo, minore è l'importanza delle fluttuazioni sul breve periodo ma più lenta sarà la reattività dell'indicatore.

Overbought level

Il livello di ipercomprato (tra 50 e 100). Quello di ipervenduto sarà internamente posto uguale a 100 meno questo livello. Dato che le curve visualizzate sono il risultato della media di multipli RSI calcolati sulle varie valute del paniere, questo limite dovrebbe essere fissato a livelli inferiori (60 -- 65) rispetto a quello in uso nel normale RSI. Show heat map

Se settato a true, verrà mostrata una tabella nella chart principale con riportate tutte le 28 coppie forex che includono le valute di cui sopra, con un colore legato alla loro forza. Questa è calcolata come metà della differenza tra la forza della valuta base (a sinistra nel simbolo) e quella della valuta di profitto (a destra nel simbolo). Quelle rosse hanno una forza tanto più minore di 50 e vicina allo zero quanto più intenso è il colore. Quelle verdi hanno invece una forza positiva anche in questo caso proporzionale all'intensità del colore. Si può anche cliccare su ogni coppia per visualizzarla nella chart corrente. Se la coppia è racchiusa tra parentesi angolari "<...>", allora una delle valute che la costituiscono è ipercomprata e l'altra ipervenduta. Dunque, essa sarà molto probabilmente soggetta a un'inversione di trend o almeno a un suo esaurimento. Opzionalmente, l'indicatore può inviare un alert per avvisare sul verificarsi di queste condizioni per il simbolo. Infine, la coppia correntemente visualizzata nella chart viene scritta in corsivo sulla mappa di calore. Show symbol on chart Se settato a true, viene visualizzata nella finestra dell'indicatore anche la curva di forza della coppia forex della chart principale, ma questo solo se è una coppia di valute nel paniere di cui sopra (incluse MET e CRY).

Enable Alert/Push/Email Notifications

Se settato a true, verrà visualizzato un alert (e/o inviata una notifica) se un simbolo nella mappa di calore è racchiuso tra "<...>", cioè se ambedue le sue valute sono una al di sopra del livello Overbought e l'altra sotto quello di ipervenduto. Nota: un alert/notifica può essere inviato solo all'arrivo di una nuova barra di prezzo (non al lancio dell'indicatore). Starting/Ending time for alert (hour) Generalmente intorno alla mezzanotte del server del broker, ci possono essere notevoli aumenti dell'ampiezza dello spread e questo può condurre alla generazione di falsi segnali (specialmente su timeframe minori di H4). Con questi due limiti orari si può evitare l'emissione di alert/notifiche "spuri" in tali frangenti (per es., starting: 1, ending: 23).

I parametri seguenti sono usati solo nel funzionamento all'interno del tester.

Currency pairs

La lista dei simboli (coppie) forex da caricare/esaminare (separati con virgola). Currency name prefix/suffix

Eventuale prefisso o suffisso da aggiungere ai nomi di cui sopra. Metal/Cryptocurrency names La lista dei metalli preziosi e delle criptovalute da raggruppare nelle "valute" MET e CRY rispettivamente (separati con virgola).

Consigli d'uso

Affinché l'indicatore lavori al meglio, è necessario che l'utente selezioni tutte le coppie forex (sia le maggiori che le minori) più tutti i metalli preziosi e le criptovalute disponibili nel terminale MT5.

Ciò può essere fatto cliccando su Visualizza nella barra menu del terminale, poi cliccando su Simboli nella lista del menu per aprire la finestra Simboli. Poi, nella tab Specifiche, selezionando tutti i tipi di simboli forex (potrebbero essere chiamati "Major, Minor, Exotic,..."), e quindi abilitando tutti i simboli ivi contenuti (facendo doppio clic sulle loro icone) in modo da visualizzarli e renderli accessibili all'indicatore. Allo stesso modo, tutti i simboli Metals (per es. XAUUSD, XAUAUD, XAGEUR,...) e Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD,...) dovrebbero essere anch'essi abilitati.

Infatti, ciò che viene mostrato dalla curva di forza di una data valuta è la media di tutti gli RSI valutati su tutte le coppie che includono quella valuta sia come "base" (cioè a sinistra del simbolo, per es. USDSEK per USD), che come valuta "profitto" (alla destra del simbolo, per es. EURUSD per USD). Questa "media globale" fornisce quindi una preziosa e significativa indicazione statistica della forza intrinseca di una singola valuta. Da questo deriva l'importanza di avere quanti più simboli possibili abilitati nel terminale.

Quando un simbolo si trova nella condizione di ipercomprato o ipervenduto (racchiuso tra parentesi angolari nella mappa di calore) allora la probabilità di "esaurimento" del trend diventa relativamente alta. Inoltre, una rapida e decisa inversione può aver luogo se le curve di forza delle due valute componenti invertono contemporaneamente il loro andamento. Altrimenti è più probabile che si instauri un'andamento "laterale" del simbolo.

Una strategia alternativa potrebbe essere quella di ispezionare i simboli che sono "grigi" nella mappa di calore, essendo la loro forza vicina al livello neutro (50) e allo stesso tempo che presentano un normale RSI nelle vicinanze delle regioni di ipercomprato o ipervenduto. Questo potrebbe indicare una continuazione di trend, essendone improbabile una drastica inversione.

Naturalmente, prima di aprire una posizione questa va sempre attentamente valutata, aprendola solo dopo avere avuto più conferme possibili, usando indicatori indipendenti, considerazioni macro-economiche e le solite precauzioni (per es. quella di essere abbastanza lontani da eventuali news importanti in arrivo...).

Si gradiscono consigli, suggerimenti, segnalazioni di bachi e malfunzionamenti. Sarò molto lieto di rispondere a qualunque domanda.

Fate trading con prudenza!