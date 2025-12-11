MT5 Time Based Auto Close System

Störungen

Abschlussmodus Kernfunktion Anwendbares Szenario Alle schließen Schließt alle in Frage kommenden Positionen, sobald die eingestellte Zeit erreicht ist. Eine universelle Strategie für zeitgesteuerte Batch Exits, die die Abläufe vereinfacht. Gewinn schließen Schließt nur Positionen, die derzeit profitabel sind, und sichert so Gewinne zeitnah. Verhindert die Erosion von Gewinnen, geeignet gegen Ende eines Trends oder vor wichtigen Widerstands-/Unterstützungsniveaus. Verlust schließen Schließt nur Positionen, die derzeit im Verlust sind, und setzt eine strenge Stop-Loss-Disziplin durch. Begrenzt den Verlust einer einzelnen Position, verwaltet den Gesamtverlust des Kontos und dient als wichtige Risikokontrolle. Kauf schließen Schließt nur alle Long-Positionen (Käufe). Liquidiert speziell Long-Positionen, wenn ein Aufwärtstrend zu Ende geht oder Long-Positionen angepasst werden müssen. Verkauf schließen Schließt nur alle Short-Positionen (Verkäufe). Löst insbesondere Short-Positionen auf, wenn ein Abwärtstrend erwartet wird oder Short-Positionen angepasst werden müssen.

⚙️ Intelligente Engine & Benutzerfreundlichkeit

KI-Algorithmus-Kern: Der Kern des EA liegt in seinem intelligenten Timing- und Entscheidungssystem. Es überwacht kontinuierlich die "Überlebenszeit" jeder Position. Sobald die vom Benutzer festgelegte Haltedauer erreicht ist, löst er automatisch die voreingestellte Schließungslogik aus und gewährleistet, dass die Operationen frei von menschlichen Emotionen sind.

Flexible Parameterkonfiguration: Die Benutzer können den Prüfzeitzyklus und die spezifischen Schließungsbedingungen (d. h. die fünf oben genannten Modi) frei einstellen und durch die Filterfunktionen für magische Zahlen und Handelssymbole ein präzises Positionsmanagement erreichen.

🚀 Wie zu verwenden

Auf den Chart laden: Hängen Sie den EA an den Chart des Handelssymbols an, das Sie überwachen möchten. Parameter einstellen: Stellen Sie den gewünschten Zeitzyklus für das Halten der Position ein und wählen Sie den gewünschten Schließungsmodus im Parameterfeld aus. Starten Sie die Ausführung: Der EA beginnt automatisch zu arbeiten, so dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Sie Gelegenheiten zum Schließen verpassen.

💡 Technische Vorteile im Überblick

Durchsetzungsstarke Disziplin : Führt strikt nach den festgelegten Bedingungen aus und eliminiert Zögern und Gier.

Flexibel und präzise : Fünf Strategien passen sich an unterschiedliche Marktbedingungen an, mit präziser Kontrolle der Haltezeit.

Effizient und arbeitssparend : Vollautomatische Überwachung und Ausführung erhöhen die Handelseffizienz.

Kontrollierbares Risiko: Hilft Ihnen bei der systematischen Umsetzung von Risikokontrollregeln.

Live-Anwendung

ist ein intelligentes, auf einem Zeitalgorithmus basierendes automatisiertes Ordermanagement-Handelswerkzeug. Unter Verwendung einer Hightech-Entscheidungsmaschine führt es automatisch präzise Schließungsoperationen aus, wenn voreingestellte Halteperioden ablaufen, um Händlern zu helfen, strenge Handelsdisziplin zu wahren und emotionale zu vermeiden. Die fünf von Ihnen erwähnten Kern-Schließungsmodi bilden den Eckpfeiler der strategischen Logik dieses EAs und ermöglichen eine flexible Konfiguration auf der Grundlage unterschiedlicher Handelsziele und Marktbedingungen. Die Verwendung dieses EA ist sehr einfach, nur drei: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein automatisiertes Handelsinstrument, das den Benutzer bei der Ausführung vorgegebener Strategien unterstützt. Jeder Handel ist mit Risiken verbunden. Die Verwendung dieses Produkts ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Es wird empfohlen, das Produkt auf einem Demokonto ausgiebig zu testen, bevor Sie ein Live-Konto in Betracht ziehen.