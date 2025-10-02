Next Candle Prediction

Ich fasse mich kurz und bündig: Lassen Sie Ihre Backtest-Ergebnisse für sich sprechen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die grundlegende Logik hinter unserem Verfahren für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es geht nicht darum, die Art und Weise, wie Sie handeln, zu ändern - denn wir wissen, dass das nur bei Ihnen der Fall ist. Die besten Möglichkeiten, eine Position einzugehen? Die waren schon immer vertraulich! Was wir mit Ihnen teilen können , ist der erste von dr