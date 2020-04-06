KI-gestützte mehrschichtige DCA- und Hedge-Architektur für professionelle Trader

✨ ÜBERSICHT

Quantum DCA Hedge Pro ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das für langfristiges, stabiles und risikokontrolliertes Wachstum entwickelt wurde.

Powered by:

👉 Double MA Trend Engine

👉 Adaptives ATR DCA System

👉 Kontrollierte Hedge Logik

👉 Equity Trailing Architecture

👉 Smart Compounding Engine

👉 Remote Command System

Eine hochpräzise Architektur für Trader, die Beständigkeit, Disziplin und Langlebigkeit verlangen.

🧠 KERNTECHNOLOGIE

🎯 1. Trend Verification Engine - Double MA Logic

✔ Preisausrichtung mit MA1000 + MA1500

✔ Richtungsabhängiger Handel (Long-Only oder Short-Only)

✔ Vermeidung von Rauschen, wenn der Preis in der Nähe des MA-Crossovers ist

✔ Starke Trendintegrität vor der Aktivierung des Zyklus

Logik:

🔵 Oberhalb MA1000 & MA1500 → nur KAUF-Zyklus

🔴 Unterhalb MA1000 & MA1500 → nur VERKAUF-Zyklus

📐 2. Adaptiver DCA-Motor

Ein auf Volatilität reagierendes und abstandsoptimiertes DCA-Modul.

Merkmale:

- 📏 ATR-basiertes dynamisches Spacing

- 📌 Keine doppelten Einträge

- 🔒 Maximum Order Cap

- ⚙ Kontrollierte Loserweiterung

- 🛑 Sicherheitsgewichtetes Exposure Management

🛡 3. Kontrollierte Hedge-Logik

Kein zufälliges Hedge-System - sondern eine disziplinierte, limitbasierte Hedge-Struktur.

Highlights:

- 🎯 Hedge nur in gewünschte Richtungen

- 🔢 Strenge Hedge-Anzahlbegrenzung

- ♻ Automatischer Zyklusausgleich

- 🧩 Kein Runaway-Hedging-Verhalten

📈 4. Equity Trailing Framework

Verfolgt die höchste Aktienspitze in Echtzeit.

Wenn der Aktienkurs unter den Trailing-Schwellenwert fällt → sofortige vollständige Schließung.

Vorteile:

🚀 Sichert den Gewinn während der Volatilität

🛡 Verhindert die Verschlechterung des Zyklus

🔐 Schützt die Gewinne auch bei Umkehrungen

💰 5. Gewinnziel Auto-Reset

🎉 Erreicht das Gewinnziel → alle Positionen geschlossen → sauberer neuer Zyklus

Kein Drift. Keine Überexpansion. Keine Verwirrung zwischen den Zyklen.

🧨 6. Feste USD-Verlustabschirmung

Eine harte Schutzschicht für das Überleben des Kontos.

🔥 Merkmale:

- Direkter USD-basierter Stop-Loss

- Option zum Anhalten des EA nach Auslösung

- Statusanzeige auf dem Dashboard

📊 7. Intelligente Compounding Engine

🚀 Erhöht die Losgröße, wenn das Eigenkapital steigt

🛡 Reduziert die Losgröße automatisch während Hedge-Phasen

⚖ Sorgt für eine stabile, nicht aggressive Skalierung

⏱ 8. UTC-Zeitfilter

Präzise Steuerung des Handelsplans für:

✔ Vermeidung von Nachrichten

✔ Vermeidung von hoher Volatilität

✔ Maximierung der Sitzungsausrichtung

📡 Echtzeit-Indikatoren

- 🟦 BUY / SELL count

- 📊 Real-time profit & equity

- 🔎 Cycle status

- ⚙ EA mode: RUN / PAUSE / STOP

🎛 Sofortige On-Chart-Aktionen

- ▶ Start

- ⏸ Pause

- 🟢 BUY On / Off

- 🔴 SELL On / Off

- 🔒 EA Master Switch

Sauber. Modern. Gut lesbar.

Steuern Sie den EA von jedem beliebigen Ort aus mit speziellen, anstehenden Aufträgen.

Unterstützte Befehle:

🚫 EA deaktivieren

🟡 BUY deaktivieren

🔵 SELL deaktivieren

Offene Order von anderem Gerät:

STOP BOT: BUY STOP lot 1.23 price 9000

STOP BUY: BUY STOP lot 1.23 price 5000

STOP SELL: SELL STOP lot 1.23 price 1000

♻ Auto-restore when command is removed

Perfekt für Fondsmanager und Workflows mit mehreren Konten.

- 🔥 Max Drawdown Limit

- 🛡 Equity Trailing Protection

- 🔢 Hedge Count Limit

- 📉 Spread Filter

- 📏 ATR Volatility Guard

- 🎯 MA Trend Integrity

Entwickelt für extreme Stabilität und Überlebensfähigkeit.

- Am besten auf XAUUSD (Gold) ✨

- Starke Leistung auf FX Majors

- Empfohlener TF: M5 - M15

✔ Keine zufälligen Einstiege

✔ Keine unkontrollierten Martingale

✔ Keine trendkonforme Ausführung

✔ Keine unbegrenzte Absicherung

✔ Keine außer Kontrolle geratenen Zyklen

✔ Kein Engagement in hoher Volatilität

➡ Gebaut für Langlebigkeit, nicht für Glück.

➡ Auf Präzision ausgelegt, nicht auf Hype.

- Losgröße

- Maximale Aufträge

- Gewinnziel

- Maximaler Drawdown (%)

- Fester USD-Stop-Loss

- ATR-Periode / Multiplikator

- MA-Perioden

- Compounding-Modus

- UTC-Zeitfilter

- Fernsteuerungsmodus