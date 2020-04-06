Quantum DCA Hedge Pro
- Experten
- Huu Tri Nguyen
- Version: 2.41
- Aktivierungen: 5
KI-gestützte mehrschichtige DCA- und Hedge-Architektur für professionelle Trader
✨ ÜBERSICHT
Quantum DCA Hedge Pro ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das für langfristiges, stabiles und risikokontrolliertes Wachstum entwickelt wurde.
Powered by:
👉 Double MA Trend Engine
👉 Adaptives ATR DCA System
👉 Kontrollierte Hedge Logik
👉 Equity Trailing Architecture
👉 Smart Compounding Engine
👉 Remote Command System
Eine hochpräzise Architektur für Trader, die Beständigkeit, Disziplin und Langlebigkeit verlangen.
🧠 KERNTECHNOLOGIE
🎯 1. Trend Verification Engine - Double MA Logic
✔ Preisausrichtung mit MA1000 + MA1500
✔ Richtungsabhängiger Handel (Long-Only oder Short-Only)
✔ Vermeidung von Rauschen, wenn der Preis in der Nähe des MA-Crossovers ist
✔ Starke Trendintegrität vor der Aktivierung des Zyklus
Logik:
🔵 Oberhalb MA1000 & MA1500 → nur KAUF-Zyklus
🔴 Unterhalb MA1000 & MA1500 → nur VERKAUF-Zyklus
📐 2. Adaptiver DCA-Motor
Ein auf Volatilität reagierendes und abstandsoptimiertes DCA-Modul.
Merkmale:
- 📏 ATR-basiertes dynamisches Spacing
- 📌 Keine doppelten Einträge
- 🔒 Maximum Order Cap
- ⚙ Kontrollierte Loserweiterung
- 🛑 Sicherheitsgewichtetes Exposure Management
🛡 3. Kontrollierte Hedge-Logik
Kein zufälliges Hedge-System - sondern eine disziplinierte, limitbasierte Hedge-Struktur.
Highlights:
- 🎯 Hedge nur in gewünschte Richtungen
- 🔢 Strenge Hedge-Anzahlbegrenzung
- ♻ Automatischer Zyklusausgleich
- 🧩 Kein Runaway-Hedging-Verhalten
📈 4. Equity Trailing Framework
Verfolgt die höchste Aktienspitze in Echtzeit.
Wenn der Aktienkurs unter den Trailing-Schwellenwert fällt → sofortige vollständige Schließung.
Vorteile:
🚀 Sichert den Gewinn während der Volatilität
🛡 Verhindert die Verschlechterung des Zyklus
🔐 Schützt die Gewinne auch bei Umkehrungen
💰 5. Gewinnziel Auto-Reset
🎉 Erreicht das Gewinnziel → alle Positionen geschlossen → sauberer neuer Zyklus
Kein Drift. Keine Überexpansion. Keine Verwirrung zwischen den Zyklen.
🧨 6. Feste USD-Verlustabschirmung
Eine harte Schutzschicht für das Überleben des Kontos.
🔥 Merkmale:
- Direkter USD-basierter Stop-Loss
- Option zum Anhalten des EA nach Auslösung
- Statusanzeige auf dem Dashboard
📊 7. Intelligente Compounding Engine
🚀 Erhöht die Losgröße, wenn das Eigenkapital steigt
🛡 Reduziert die Losgröße automatisch während Hedge-Phasen
⚖ Sorgt für eine stabile, nicht aggressive Skalierung
⏱ 8. UTC-Zeitfilter
Präzise Steuerung des Handelsplans für:
✔ Vermeidung von Nachrichten
✔ Vermeidung von hoher Volatilität
✔ Maximierung der Sitzungsausrichtung
📡 Echtzeit-Indikatoren
- 🟦 BUY / SELL count
- 📊 Real-time profit & equity
- 🔎 Cycle status
- ⚙ EA mode: RUN / PAUSE / STOP
🎛 Sofortige On-Chart-Aktionen
- ▶ Start
- ⏸ Pause
- 🟢 BUY On / Off
- 🔴 SELL On / Off
- 🔒 EA Master Switch
Sauber. Modern. Gut lesbar.🌐 REMOTE COMMAND SYSTEM
Steuern Sie den EA von jedem beliebigen Ort aus mit speziellen, anstehenden Aufträgen.
Unterstützte Befehle:
🚫 EA deaktivieren
🟡 BUY deaktivieren
🔵 SELL deaktivieren
Offene Order von anderem Gerät:
STOP BOT: BUY STOP lot 1.23 price 9000
STOP BUY: BUY STOP lot 1.23 price 5000
STOP SELL: SELL STOP lot 1.23 price 1000
♻ Auto-restore when command is removed
Perfekt für Fondsmanager und Workflows mit mehreren Konten.🛡 MEHRSCHICHTIGER SICHERHEITSSTAPEL
- 🔥 Max Drawdown Limit
- 🛡 Equity Trailing Protection
- 🔢 Hedge Count Limit
- 📉 Spread Filter
- 📏 ATR Volatility Guard
- 🎯 MA Trend Integrity
Entwickelt für extreme Stabilität und Überlebensfähigkeit.🌍 MARKTKOMPATIBILITÄT
- Am besten auf XAUUSD (Gold) ✨
- Starke Leistung auf FX Majors
- Empfohlener TF: M5 - M15
✔ Keine zufälligen Einstiege
✔ Keine unkontrollierten Martingale
✔ Keine trendkonforme Ausführung
✔ Keine unbegrenzte Absicherung
✔ Keine außer Kontrolle geratenen Zyklen
✔ Kein Engagement in hoher Volatilität
➡ Gebaut für Langlebigkeit, nicht für Glück.
➡ Auf Präzision ausgelegt, nicht auf Hype.
- Losgröße
- Maximale Aufträge
- Gewinnziel
- Maximaler Drawdown (%)
- Fester USD-Stop-Loss
- ATR-Periode / Multiplikator
- MA-Perioden
- Compounding-Modus
- UTC-Zeitfilter
- Fernsteuerungsmodus
EMPFEHLUNG: EINGABE EINSTELLUNGEN WIE IM FOTOABSCHNITT FÜR BESTE GEWINNE 📌 ZUSAMMENFASSUNG Quantum DCA Hedge Pro ist ein ausgereiftes Risikomanagement-Ökosystem: 🚀 Intelligent DCA 🚀 Controlled Hedge 🚀 Equity Trailing 🚀 Smart Compounding 🚀 Multi-Layer Safety 🚀 Remote Command Ein komplettes, langfristiges, professionelles, automatisiertes Trading Framework.
