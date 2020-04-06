Quantum DCA Hedge Pro
- Asesores Expertos
- Huu Tri Nguyen
- Versión: 2.41
- Activaciones: 5
Arquitectura DCA + Hedge multicapa potenciada por IA para traders profesionales
✨ VISIÓN GENERAL
Quantum DCA Hedge Pro es un sistema de trading de nueva generación diseñado para un crecimiento a largo plazo, estable y con riesgo controlado.
Impulsado por:
👉 Motor de Tendencia Double MA
👉 Sistema Adaptativo ATR DCA
👉 Lógica de Cobertura Controlada
👉 Arquitectura Equity Trailing
👉 Motor Smart Compounding
👉 Sistema de Mando Remoto
Una arquitectura de alta precisión construida para traders que exigen consistencia, disciplina y durabilidad.
🧠 TECNOLOGÍA CENTRAL
🎯 1. Motor de verificación de tendencias - Lógica de doble MA
✔ Alineación del precio con MA1000 + MA1500
✔ Negociación sólo en dirección (sólo largo o sólo corto)
✔ Evitación de ruido cuando el precio está cerca del cruce de MA
✔ Fuerte integridad de la tendencia antes de la activación del ciclo.
Lógica:
🔵 Por encima de MA1000 y MA1500 → Sólo ciclo de COMPRA
🔴 Por debajo de MA1000 y MA1500 → Sólo ciclo de VENTA
📐 2. Motor DCA adaptativo
Un módulo DCA reactivo a la volatilidad y optimizado para el espacio.
Características:
- 📏 Espaciamiento dinámico basado en ATR
- 📌 Sin entradas duplicadas
- 🔒 Límite máximo de órdenes
- ⚙ Expansión controlada de lotes
- 🛑 Gestión de la exposición ponderada por seguridad.
🛡 3. Lógica de cobertura controlada
No un sistema de cobertura aleatorio - sino una estructura de cobertura disciplinada y basada en límites.
Lo más destacado:
- 🎯 Cobertura sólo en las direcciones requeridas
- 🔢 Límite estricto del número de coberturas
- ♻ Equilibrio automático de ciclos
- 🧩 Sin comportamiento de cobertura fuera de control.
📈 4. Marco de seguimiento de la renta variable
Rastrea el pico más alto de renta variable en tiempo real.
Si la renta variable cae por debajo del umbral de seguimiento → cierre completo instantáneo.
Ventajas:
🚀 Bloquea las ganancias durante la volatilidad
🛡 Evita la degradación del ciclo
🔐 Protege las ganancias incluso en los retrocesos.
💰 5. Reinicio automático del objetivo de beneficios
🎉 Alcanza el objetivo de beneficios → todas las posiciones cerradas → nuevo ciclo limpio
Sin deriva. Sin sobreextensión. Sin confusión entre ciclos.
🧨 6. Escudo de pérdidas fijo en USD
Una capa de protección dura para la supervivencia de la cuenta.
🔥 Características:
- Stop-loss directo basado en USD
- Opción de pausar el EA después del trigger
- Estado mostrado en el dashboard.
📊 7. 7. Motor de composición inteligente
🚀 Aumenta el tamaño del lote cuando aumenta la equidad
🛡 Reduce el lote automáticamente durante las fases de cobertura
⚖ Garantiza un escalado estable y no agresivo
⏱ 8. Filtro de tiempo UTC
Control de precisión del horario de negociación para:
✔ Evitar noticias
✔ Evitar alta volatilidad
✔ Maximizar la alineación de la sesión
📡 Indicadores en tiempo real
- 🟦 Recuento de COMPRA / VENTA
- 📊 Ganancia y equidad en tiempo real
- 🔎 Estado del ciclo
- ⚙ Modo EA: RUN / PAUSE / STOP
🎛 Acciones inmediatas en el gráfico
- ▶ Inicio
- ⏸ Pausa
- 🟢 COMPRA On / Off
- 🔴 VENTA On / Off
- 🔒 EA Master Switch
Limpio. Moderno. De alta legibilidad.🌐 SISTEMA DE MANDO A DISTANCIA
Controla el EA desde cualquier lugar mediante órdenes especiales pendientes.
Comandos soportados:
🚫 Desactivar EA
🟡 Desactivar COMPRA
🔵 Desactivar VENTA
Orden abierta desde otro dispositivo:
STOPBOT: COMPRA STOP lote 1.23 precio 9000
STOP COMPRA: BUY STOPlote 1.23 precio5000
STOP SELL: SELL STOP lote 1.23 precio 1000
♻ Auto-restore cuando el comando es removido
Perfecto para gestores de fondos y flujos de trabajo multicuenta.🛡 PILA DE SEGURIDAD MULTICAPA
- 🔥 Max Drawdown Limit
- 🛡 Equity Trailing Protection
- 🔢 Hedge Count Limit
- 📉 Spread Filter
- 📏 ATR Volatility Guard
- 🎯 MA Trend Integrity
Diseñado para una estabilidad y supervivencia extremas.🌍 COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO
- Mejor en XAUUSD (Oro) ✨
- Se desempeña fuertemente en FX Majors
- TF Recomendado: M5 - M15
✔ Sin entradas aleatorias
✔ Sin martingala incontrolada
✔ Sin ejecución de conflicto de tendencia
✔ Sin cobertura ilimitada
✔ Sin ciclos fuera de control
✔ Sin exposición a alta volatilidad
➡ Construido para la longevidad, no para la suerte.
➡ Diseñado para la precisión, no para la exageración.
- Tamaño del lote
- Órdenes máximas
- Objetivo de beneficio
- Reducción máxima (%)
- Stop-Loss fijo en USD
- Periodo / Multiplicador ATR
- Periodos MA
- Modo de capitalización
- Filtro de tiempo UTC
- Modo de comando remoto
RECOMENDACIÓN: INTRODUZCA LOS AJUSTES QUE SE MOSTRAN EN LA SECCIÓN DE FOTOS PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO 📌 RESUMEN Quantum DCA Hedge Pro es un ecosistema de gestión de riesgos totalmente diseñado: 🚀 DCA inteligente 🚀 Cobertura controlada 🚀 Equity Trailing 🚀 Compounding inteligente 🚀 Seguridad multicapa 🚀 Mando remoto Un marco de trading automatizado completo, profesional y a largo plazo.
