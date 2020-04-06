Arquitectura DCA + Hedge multicapa potenciada por IA para traders profesionales

✨ VISIÓN GENERAL

Quantum DCA Hedge Pro es un sistema de trading de nueva generación diseñado para un crecimiento a largo plazo, estable y con riesgo controlado.

Impulsado por:

👉 Motor de Tendencia Double MA

👉 Sistema Adaptativo ATR DCA

👉 Lógica de Cobertura Controlada

👉 Arquitectura Equity Trailing

👉 Motor Smart Compounding

👉 Sistema de Mando Remoto

Una arquitectura de alta precisión construida para traders que exigen consistencia, disciplina y durabilidad.

🧠 TECNOLOGÍA CENTRAL

🎯 1. Motor de verificación de tendencias - Lógica de doble MA

✔ Alineación del precio con MA1000 + MA1500

✔ Negociación sólo en dirección (sólo largo o sólo corto)

✔ Evitación de ruido cuando el precio está cerca del cruce de MA

✔ Fuerte integridad de la tendencia antes de la activación del ciclo.

Lógica:

🔵 Por encima de MA1000 y MA1500 → Sólo ciclo de COMPRA

🔴 Por debajo de MA1000 y MA1500 → Sólo ciclo de VENTA

📐 2. Motor DCA adaptativo

Un módulo DCA reactivo a la volatilidad y optimizado para el espacio.

Características:

- 📏 Espaciamiento dinámico basado en ATR

- 📌 Sin entradas duplicadas

- 🔒 Límite máximo de órdenes

- ⚙ Expansión controlada de lotes

- 🛑 Gestión de la exposición ponderada por seguridad.

🛡 3. Lógica de cobertura controlada

No un sistema de cobertura aleatorio - sino una estructura de cobertura disciplinada y basada en límites.

Lo más destacado:

- 🎯 Cobertura sólo en las direcciones requeridas

- 🔢 Límite estricto del número de coberturas

- ♻ Equilibrio automático de ciclos

- 🧩 Sin comportamiento de cobertura fuera de control.

📈 4. Marco de seguimiento de la renta variable

Rastrea el pico más alto de renta variable en tiempo real.

Si la renta variable cae por debajo del umbral de seguimiento → cierre completo instantáneo.

Ventajas:

🚀 Bloquea las ganancias durante la volatilidad

🛡 Evita la degradación del ciclo

🔐 Protege las ganancias incluso en los retrocesos.

💰 5. Reinicio automático del objetivo de beneficios

🎉 Alcanza el objetivo de beneficios → todas las posiciones cerradas → nuevo ciclo limpio

Sin deriva. Sin sobreextensión. Sin confusión entre ciclos.

🧨 6. Escudo de pérdidas fijo en USD

Una capa de protección dura para la supervivencia de la cuenta.

🔥 Características:

- Stop-loss directo basado en USD

- Opción de pausar el EA después del trigger

- Estado mostrado en el dashboard.

📊 7. 7. Motor de composición inteligente

🚀 Aumenta el tamaño del lote cuando aumenta la equidad

🛡 Reduce el lote automáticamente durante las fases de cobertura

⚖ Garantiza un escalado estable y no agresivo

⏱ 8. Filtro de tiempo UTC

Control de precisión del horario de negociación para:

✔ Evitar noticias

✔ Evitar alta volatilidad

✔ Maximizar la alineación de la sesión

📡 Indicadores en tiempo real

- 🟦 Recuento de COMPRA / VENTA

- 📊 Ganancia y equidad en tiempo real

- 🔎 Estado del ciclo

- ⚙ Modo EA: RUN / PAUSE / STOP

🎛 Acciones inmediatas en el gráfico

- ▶ Inicio

- ⏸ Pausa

- 🟢 COMPRA On / Off

- 🔴 VENTA On / Off

- 🔒 EA Master Switch

Limpio. Moderno. De alta legibilidad.

Controla el EA desde cualquier lugar mediante órdenes especiales pendientes.

Comandos soportados:

🚫 Desactivar EA

🟡 Desactivar COMPRA

🔵 Desactivar VENTA

Orden abierta desde otro dispositivo:

STOPBOT: COMPRA STOP lote 1.23 precio 9000

STOP COMPRA: BUY STOPlote 1.23 precio5000

STOP SELL: SELL STOP lote 1.23 precio 1000

♻ Auto-restore cuando el comando es removido

Perfecto para gestores de fondos y flujos de trabajo multicuenta.

- 🔥 Max Drawdown Limit

- 🛡 Equity Trailing Protection

- 🔢 Hedge Count Limit

- 📉 Spread Filter

- 📏 ATR Volatility Guard

- 🎯 MA Trend Integrity

Diseñado para una estabilidad y supervivencia extremas.

- Mejor en XAUUSD (Oro) ✨

- Se desempeña fuertemente en FX Majors

- TF Recomendado: M5 - M15

✔ Sin entradas aleatorias

✔ Sin martingala incontrolada

✔ Sin ejecución de conflicto de tendencia

✔ Sin cobertura ilimitada

✔ Sin ciclos fuera de control

✔ Sin exposición a alta volatilidad

➡ Construido para la longevidad, no para la suerte.

➡ Diseñado para la precisión, no para la exageración.

- Tamaño del lote

- Órdenes máximas

- Objetivo de beneficio

- Reducción máxima (%)

- Stop-Loss fijo en USD

- Periodo / Multiplicador ATR

- Periodos MA

- Modo de capitalización

- Filtro de tiempo UTC

- Modo de comando remoto