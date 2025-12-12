ESTruePivot ist ein Pivot-Erkennungsmodul der nächsten Generation, das echte Wendepunkte im Markt mit außergewöhnlicher Präzision identifiziert. Es entfernt schwache Fraktale, filtert Chartrauschen und hebt nur die aussagekräftigsten Spitzen und Tiefststände hervor - und ist damit ideal für professionelle Kurs- und Strukturanalysen.

Im Gegensatz zu traditionellen Fraktal-Indikatoren oder ZigZag-Tools verwendet ESTruePivot einen fortschrittlichen Smart-Replacement-Algorithmus, der kontinuierlich neue Balken auswertet und frühere Pivots nur dann ersetzt, wenn stärkere strukturelle Ausschläge auftreten. Dies führt zu einer sauberen, zuverlässigen Swing-Zuordnung, ohne bestätigte Pivot-Punkte neu zu malen.

✨ Hauptmerkmale

✨ Hauptmerkmale

Hochpräzise Pivot-Erkennung mit verbesserter zweiseitiger fraktaler Logik

Intelligentes Rauschfiltersystem zur Eliminierung schwacher und bedeutungsloser Fraktale

Automatischer Ersetzungsmechanismus (stärkere Pivots ersetzen schwächere automatisch)

Drei Anzeigemodi: Linie / Pfeile / Beides

Kein Nachmalen von bestätigten Pivots - strukturell sicher und zuverlässig

Saubere Visualisierung mit optionaler Linienverbindung zwischen den Pivots

Ultraleichtgewichtig und für alle Zeitrahmen und Symbole geeignet

🎯 Wofür Sie es verwenden können

Smart Money Concepts (SMC) Strukturabbildung

Identifizierung von Trendumkehrungen

Erkennung von Liquiditätsengpässen

Swing-Trading und Intraday-Timing

Klassifizierung der Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)

Filterung falscher Ausbrüche

Verbessern von Ein- und Ausstiegen mit zuverlässigen Swing-Punkten

📌 Erklärte Eingabeparameter

1. InPeriod (Voreinstellung: 5)

Legt fest, wie viele Takte auf jeder Seite des Pivots höher/niedriger sein müssen, damit der Punkt als gültiger Höchst- oder Tiefstwert angesehen wird.

Niedrigere Werte: mehr Pivots (höhere Empfindlichkeit)

Höhere Werte: weniger, stärkere Pivots

2. Anzeigemodus

MODE_LINE - Verbindet die Pivots nur mit einer Linie

- Verbindet die Pivots nur mit einer Linie MODE_ARROWS - Zeigt nur Pfeile an (unten ↑ und oben ↓)

- Zeigt nur Pfeile an (unten ↑ und oben ↓) MODE_BOTH - Zeigt sowohl die Linie als auch die Pfeile an

3. LinieFarbe

Die Farbe der Pivot-Verbindungslinie (DRAW_SECTION).

4. UpColor

Die Farbe des Pfeils bei unteren Pivots.

5. DownColor

Die Farbe des Pfeils an den oberen Drehpunkten.

📂 Im Paket enthalten

Indikator-Datei: ESTruePivot.ex5

Beschreibungen der Parameter

Hinweise zur Verwendung

💬 Unterstützung & Kontakt

Autor: Elias Esmail

MQL5 Profil: https://www.mql5.com/en/users/eliasusa00/

WhatsApp: +967771902342

Instagram: @e0.s_

