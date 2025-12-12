ESTruePivot
- Indikatoren
- Elias Mahfood Taher Esmail
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 12 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
ESTruePivot ist ein Pivot-Erkennungsmodul der nächsten Generation, das echte Wendepunkte im Markt mit außergewöhnlicher Präzision identifiziert. Es entfernt schwache Fraktale, filtert Chartrauschen und hebt nur die aussagekräftigsten Spitzen und Tiefststände hervor - und ist damit ideal für professionelle Kurs- und Strukturanalysen.
Im Gegensatz zu traditionellen Fraktal-Indikatoren oder ZigZag-Tools verwendet ESTruePivot einen fortschrittlichen Smart-Replacement-Algorithmus, der kontinuierlich neue Balken auswertet und frühere Pivots nur dann ersetzt, wenn stärkere strukturelle Ausschläge auftreten. Dies führt zu einer sauberen, zuverlässigen Swing-Zuordnung, ohne bestätigte Pivot-Punkte neu zu malen.
✨ Hauptmerkmale
- Hochpräzise Pivot-Erkennung mit verbesserter zweiseitiger fraktaler Logik
- Intelligentes Rauschfiltersystem zur Eliminierung schwacher und bedeutungsloser Fraktale
- Automatischer Ersetzungsmechanismus (stärkere Pivots ersetzen schwächere automatisch)
- Drei Anzeigemodi: Linie / Pfeile / Beides
- Kein Nachmalen von bestätigten Pivots - strukturell sicher und zuverlässig
- Saubere Visualisierung mit optionaler Linienverbindung zwischen den Pivots
- Ultraleichtgewichtig und für alle Zeitrahmen und Symbole geeignet
🎯 Wofür Sie es verwenden können
- Smart Money Concepts (SMC) Strukturabbildung
- Identifizierung von Trendumkehrungen
- Erkennung von Liquiditätsengpässen
- Swing-Trading und Intraday-Timing
- Klassifizierung der Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)
- Filterung falscher Ausbrüche
- Verbessern von Ein- und Ausstiegen mit zuverlässigen Swing-Punkten
📌 Erklärte Eingabeparameter
1. InPeriod (Voreinstellung: 5)
Legt fest, wie viele Takte auf jeder Seite des Pivots höher/niedriger sein müssen, damit der Punkt als gültiger Höchst- oder Tiefstwert angesehen wird.
Niedrigere Werte: mehr Pivots (höhere Empfindlichkeit)
Höhere Werte: weniger, stärkere Pivots
2. Anzeigemodus
- MODE_LINE - Verbindet die Pivots nur mit einer Linie
- MODE_ARROWS - Zeigt nur Pfeile an (unten ↑ und oben ↓)
- MODE_BOTH - Zeigt sowohl die Linie als auch die Pfeile an
3. LinieFarbe
Die Farbe der Pivot-Verbindungslinie (DRAW_SECTION).
4. UpColor
Die Farbe des Pfeils bei unteren Pivots.
5. DownColor
Die Farbe des Pfeils an den oberen Drehpunkten.
📂 Im Paket enthalten
- Indikator-Datei: ESTruePivot.ex5
- Beschreibungen der Parameter
- Hinweise zur Verwendung
💬 Unterstützung & Kontakt
Autor: Elias Esmail
MQL5 Profil: https://www.mql5.com/en/users/eliasusa00/
WhatsApp: +967771902342
Instagram: @e0.s_
🚀 Heben Sie Ihre Marktstrukturanalyse mit ESTruePivot auf die nächste Stufe.
Präzise Schwankungen = bessere Entscheidungen = mehr Beständigkeit.