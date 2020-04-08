ESTruePivot

ESTruePivot - Pivote avanzado y filtro de ruido fractal

ESTruePivot es un motor de detección de pivotes de última generación diseñado para identificar los verdaderos puntos de inflexión del mercado con una precisión excepcional. Elimina los fractales débiles, filtra el ruido de los gráficos y resalta sólo los picos y los mínimos más significativos, lo que lo hace ideal para el análisis estructural y profesional de la acción de los precios.

A diferencia de los indicadores fractales tradicionales o las herramientas ZigZag, ESTruePivot utiliza un algoritmo avanzado de reemplazo inteligente que evalúa continuamente las nuevas barras y reemplaza los pivotes anteriores sólo cuando aparecen oscilaciones estructurales más fuertes. Esto da como resultado un mapeo de oscilaciones limpio y fiable sin repintar los puntos pivote confirmados.

Características principales

  • Detección de pivotes de alta precisión mediante lógica fractal mejorada de dos caras
  • Sistema inteligente de filtrado de ruido para eliminar fractales débiles y sin sentido
  • Mecanismo de sustitución automática (los pivotes más fuertes sustituyen automáticamente a los más débiles)
  • Tres modos de visualización: Línea / Flechas / Ambos
  • Sin repintado de pivotes confirmados: estructuralmente seguro y fiable
  • Visualización limpia con conexión de línea opcional entre pivotes
  • Ultraligero y apto para todos los plazos y símbolos

🎯 Para qué puede usarlo

  • Mapeo de la estructura de los conceptos de dinero inteligente (SMC)
  • Identificación de inversiones de tendencia
  • Detección de agarre de liquidez
  • Swing trading y timing intradía
  • Clasificación de la estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)
  • Filtrado de falsas rupturas
  • Mejora de las entradas y salidas con puntos de oscilación fiables

Explicación de los parámetros de entrada

1. InPeriod (por defecto: 5)

Define cuántas barras a cada lado del pivote deben ser superiores/inferiores para que el punto se considere un máximo o mínimo válido.
Valores más bajos: más pivotes (más sensibilidad)
Valores más altos: menos pivotes, más fuertes

2. Modo de visualización

  • MODE_LINE - Conecta los pivotes sólo con una línea
  • MODE_ARROWS - Muestra sólo las flechas (inferior ↑ y superior ↓)
  • MODE_BOTH - Muestra tanto la línea como las flechas

3. LineColor

El color de la línea de conexión del pivote (DRAW_SECTION).

4. UpColor

El color de la flecha en los pivotes inferiores.

5. DownColor

El color de la flecha en los pivotes superiores.

📂 Incluido en el paquete

  • Archivo del indicador: ESTruePivot.ex5
  • Descripción de los parámetros
  • Consejos de uso

💬 Asistencia y contacto

Autor: Elias Esmail
MQL5 Perfil: https://www.mql5.com/en/users/eliasusa00/
WhatsApp: +967771902342
Instagram: @e0.s_

🚀 Lleva tu análisis de estructura de mercado al siguiente nivel con ESTruePivot.

Oscilaciones precisas = Mejores decisiones = Más consistencia.

