JayZ GoldDigger - Präzisions-Scalping EA für den 5-Minuten-Chart

Jayz Gold Digger ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Preisentwicklung in zwei Zeitrahmen analysiert, um die Handelsrichtung und das Timing zu bestimmen. Die Hauptmarktrichtung wird auf dem 30-Minuten-Chart bestimmt, während Ein- und Ausstiege anhand von Signalen aus dem 5-Minuten-Chart verwaltet werden.

Der EA eröffnet eine Position, wenn sich die längerfristige Richtung ändert. Solange diese Richtung aktiv ist, kann der EA auf der Grundlage kurzfristiger Signale, die mit dem Haupttrend übereinstimmen, Trades schließen und wieder einsteigen. Es wird jeweils nur ein Handel gehalten.

Dieser EA wurde in erster Linie für den XAUUSD entwickelt und ist für den Einsatz im 5-Minuten-Zeitrahmen vorgesehen. Er verwendet eine feste, vom Benutzer definierte Losgröße, die automatisch angepasst wird, um die Anforderungen des Brokers an Mindest-, Schritt- und Höchstlosgröße zu erfüllen. Eine grundlegende Margin-Kontrolle hilft, Aufträge zu vermeiden, wenn das Eigenkapital des Kontos zu niedrig ist.

Die Strategie verwendet kein Martingale, Grid oder Hedging.

Wichtige Hinweise