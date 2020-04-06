Jayz Gold Digger
- Asesores Expertos
- Dhananjayan V
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
JayZ GoldDigger - EA de Precision Scalping para el Grafico de 5 Minutos
Jayz Gold Digger es un sistema de comercio automatizado que analiza la acción del precio a través de dos marcos de tiempo para identificar la dirección del comercio y el momento. El sesgo principal del mercado se determina en el gráfico de 30 minutos, mientras que las entradas y salidas se gestionan utilizando señales del gráfico de 5 minutos.
El EA abre una posición cuando cambia la dirección a largo plazo. Mientras esta dirección permanece activa, puede cerrar y volver a entrar en operaciones basándose en señales a corto plazo que se alineen con la tendencia principal. Sólo se mantiene una operación a la vez.
Este EA está diseñado principalmente para XAUUSD y está destinado a ser utilizado en el marco de tiempo de 5 minutos. Utiliza un tamaño de lote fijo definido por el usuario, que se ajusta automáticamente para cumplir con los requisitos de lote mínimo, paso de lote y lote máximo del corredor. Se incluye una comprobación básica del margen para ayudar a evitar órdenes cuando el capital de la cuenta es demasiado bajo.
La estrategia no utiliza Martingala, rejilla o cobertura.
Notas importantes
- Operar en mercados financieros implica riesgos. La pérdida de capital es posible.
- Este EA no garantiza beneficios. Los resultados pasados, ya sean de pruebas o de operaciones reales, no indican el rendimiento futuro.
- Los resultados pueden diferir de un broker a otro debido a variaciones en los diferenciales, la velocidad de ejecución y las condiciones del mercado.
- Este producto es sólo para fines de demostración y no es asesoramiento financiero.
- Se recomienda probar el EA en el Probador de Estrategias o en una cuenta demo antes de utilizarlo en vivo.