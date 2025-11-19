Red and Green Light Indicators
# 🚦 Red and Green Light 智能交易信号指标
## 📋 产品简介
**Red and Green Light** 是一款基于T3多阶平滑算法的专业交易信号指标，集成了可视化红绿灯系统、智能信号识别、风险提醒和多重警报功能。无论您是手动交易者还是EA开发者，这款指标都能帮助您更精准地把握市场机会，有效规避逆势交易风险。
### ✨ 核心优势
- 🎯 **精准信号**：T3算法过滤噪音，捕捉真实趋势
- 🚦 **直观可视化**：红绿灯系统一目了然
- ⚠️ **风险保护**：自动检测逆势交易
- 🔔 **多重警报**：弹窗、声音、推送通知
- 🎨 **高度自定义**：文字、颜色、布局完全可调
- ⚡ **实时更新**：5秒刷新，状态同步
---
## 🎯 核心功能
**1. T3算法**：Tim Tillson/Fulks-Matulich，6阶平滑，动态通道。参数：周期6-21，Hot 0.5-0.8，多种价格类型。
**2. 信号识别**：N根K线收盘价高于T3上沿通道（T3_1u/2u/3u/5u）时买入。N根K线收盘价低于T3下沿通道（T3_1d/2d/3d/5d）时卖出。及时模式或稳定模式。
**3. 红绿灯 🚦**：绿灯=做多，黄灯=等待，红灯=做空。5秒自动刷新，多周期支持，位置可调。
**4. 显示系统**：5种文字模式（默认/做多做空/买卖/进场/自定义），买卖箭头，颜色可调。
**5. 警报系统 🔔**：弹窗、声音、推送通知。自定义声音，间隔控制。
**6. 风险警报 ⚠️**：监控手动/EA交易的逆势仓位。弹窗、声音、推送、图表警告。
**7. 垂直线**：定时标记，跨周期支持，自动清理。
---
## 📖 快速开始
1. **安装**：复制`.ex5`文件到`MQL5/Indicators`目录，拖拽到图表
2. **使用**：观察红绿灯 - 绿灯做多，红灯做空
3. **自定义**：调整显示模式、警报、文字和颜色
### 参数建议
**保守型**：周期18-21，检查K线数2-3，稳定模式 | **激进型**：周期10-12，检查K线数1，及时模式 | **日内**：周期8-10，Hot 0.7-0.8 | **中长线**：周期18-21，Hot 0.5-0.6
### 使用技巧
多周期确认（H1+H4），结合趋势线，启用风险警报，买卖/警告使用不同声音。
---
## 💡 常见问题
**Q1: 一直黄灯？** 等待信号，减少检查K线数，调整周期。**Q2: 信号太频繁？** 增加检查K线数（2-3），稳定模式，提高周期。**Q3: 信号太慢？** 减少检查K线数（1），及时模式，降低周期，提高Hot。**Q4: 真假信号？** 多周期确认，结合趋势，稳定模式。**Q5: 逆势警告？** 暂停交易，等待对齐。**Q6: 资源占用？** 环形缓存，5秒刷新，占用极低。
---
## 🔧 技术特性
环形缓存，增量计算，边界检查，异常处理。支持所有MT5版本、交易品种、时间周期。
---
## 📊 适用场景
**交易者**：手动、EA开发者、新手、专业。**市场**：外汇、股票、期货、加密货币。**周期**：M5-M30（短线），H1-H4（日内），D1-W1（中长线）。
---
## 🎁 购买理由
1. 成熟的T3算法，市场验证 2. 功能全面：信号、警报、风险控制 3. 易用：直观红绿灯 4. 高度自定义，满足各种风格 5. 持续更新 6. 超值：一次购买，终身使用
**投资回报**：减少亏损，提高胜率，节省时间，控制情绪
---
## 📞 技术支持
**邮箱**：ivx@ivx.wang | **版本**：1.3 | **更新**：持续更新 | **更新日志**：v1.3-修复部分显示问题|v1.2-性能优化 | v1.1-EA监控 | v1.0-初始版本
---
## ⚠️ 免责声明
仅供交易参考，不构成投资建议。交易有风险。开发者不对交易结果承担责任。请根据风险承受能力合理使用。
---
**Red and Green Light** - 您的智能交易助手。立即开始使用，让交易更简单！ 🚀
