Smart Click EA Pro

🧠 Smart Click EA V2.0 - Manueller Handelsassistent mit BreakEven & dynamischem Trailing Stop

Entwickler: Kuma_KC
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

🚀 Übersicht

Smart Click EA V2.0 ist ein leichtgewichtiger und dennoch leistungsstarker manueller Handelsassistent, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und Kontrolle wünschen.
Es handelt sich nicht um eine automatisierte Strategie, sondern um ein intuitives, klickbasiertes Trading-Panel, das Ihnen hilft, Ihre Trades effizient zu eröffnen, zu verwalten und zu schützen.

Mit nur einem Klick können Sie KAUFEN/VERKAUFEN-Aufträge eröffnen, Losgrößen anpassen und den EA automatisch BreakEven und Trailing Stop in Echtzeit verwalten lassen.

🌟 Hauptmerkmale

🖱️ Smart-Click-Panel

  • Ein-Klick BUY / SELL Handel direkt aus Ihrem Chart.

  • Echtzeit-Anzeige von Geld-/Briefkursen mit farbkodierten Schaltflächen.

  • Einstellbares Losgrößen-Eingabefeld mit "+" und "-" Schaltflächen für sofortige Änderungen.

  • CLOSE ALL-Schaltfläche zum sofortigen Verlassen aller aktiven Positionen für das aktuelle Symbol.

⚙️ BreakEven-Logik

  • Verschiebt Ihren Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs + gesicherten Gewinn, sobald Ihr Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht.

  • Schützt Ihre Position davor, dass aus gewinnbringenden Geschäften Verluste werden.

  • Mit visueller Bestätigung und akustischem Alarm bei Aktivierung.

📈 Dynamischer Trailing-Stop

  • Vollständig anpassbares Trailing-System, das einsetzt, wenn Ihr Handel die festgelegte Gewinnschwelle erreicht.

  • Bewegt den Stop Loss schrittweise und folgt dabei der Marktrichtung, wobei der durch TrailingStop und TrailingStep definierte Abstand eingehalten wird.

  • Funktioniert unabhängig für BUY- und SELL-Aufträge.

🔒 Risikokontrolle und -management

  • Eingebautes maximales Orderlimit zur Vermeidung von Over-Trading.

  • Einstellbare StopLoss, TakeProfit, Slippage und Magic Number.

  • Losgrößenspeicher - merkt sich automatisch Ihr letztes Handelsvolumen, auch nach einem Neustart.

🎧 Ton & Benachrichtigungs-Feedback

  • Eindeutige akustische Warnungen bei Ordereröffnung, BreakEven-Aktivierung, Trailing-Bewegung und Orderschließung - so haben Sie während des Handels den vollen Überblick über Ihre Situation.

🧩 Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Handelsmodus: Manuell (klickbasierte Ausführung)

  • Automatische Verwaltung: BreakEven & Dynamischer Trailing Stop

  • Zeitrahmen-Unabhängigkeit: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

  • Symbol-Kompatibilität: Jedes Instrument (Forex, Gold, Indizes, etc.)

  • Benutzeroberfläche: Schaltflächen auf dem Chart (BUY, SELL, Lot-Anpassung, Close All)

✅ Vorteile

  • Schnelle und intuitive manuelle Handelsausführung.

  • Hilft, Gewinne automatisch und ohne ständige Überwachung zu sichern.

  • Ideal für Scalper, Intraday-Händler und Benutzer halbmanueller Strategien.

  • Saubere, nicht aufdringliche Oberfläche mit reaktionsschnellen Schaltflächen.

  • Sicher und einfach - keine komplizierte Einrichtung erforderlich.

💬 Hinweise

Dieser EA ist ein manueller Handelsassistent, keine vollautomatische Strategie.
Sein Zweck ist es, Ihre Handelseffizienz zu verbessern und Managementfehler durch automatische BreakEven- und Trailing-Stop-Kontrolle zu reduzieren.


