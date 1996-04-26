SwapDashboard

Dieser Indikator zeigt die aktuellen SWAP-Werte (für Kauf- und Verkaufspositionen) der einzelnen Handelsinstrumente direkt im Chart an.
Er ermöglicht es Händlern, schnell zu erkennen, welche Symbole positive oder negative Swaps aufweisen, und hilft ihnen, bessere Entscheidungen bei der Auswahl von Positionen zu treffen, die für ein langfristiges Halten vorteilhafter sein könnten.

⚙️ Indikator-Einstellungen

Auswahl der angezeigten Symbole

Der Benutzer kann wählen, welche Instrumente in der Tabelle angezeigt werden:
- nur Währungspaare,
- alle Symbole aus dem Market Watch-Fenster,
- oder eine benutzerdefinierte Liste von manuell eingegebenen Symbolen (z. B. "EURUSD, GBPUSD, USDJPY").

Sortieroptionen

Die angezeigten Instrumente können wie folgt sortiert werden:
- alphabetisch nach Symbolen,
- oder nach dem Swap-Wert - von den Instrumenten mit dem höchsten positiven Swap-Wert abwärts.

Tabellarisches Erscheinungsbild

Der Indikator stellt die Daten in einem Tabellenformat direkt auf dem Chart dar.
Jede Zeile enthält drei Werte:

  1. den Symbolnamen,
  2. den Swap-Wert für Long-Positionen (BUY),
  3. den Swap für Short-Positionen (SELL).

Die Abstände zwischen den Spalten und Zeilen sowie die Anzahl der Elemente pro Spalte können in den Einstellungen angepasst werden.

Farben und Schriftart

Die Farben der Swaps und der Tabellenüberschrift (Spaltennamen) sind anpassbar.
Die Schriftart und -größe kann nach Bedarf angepasst werden - die Standardschriftart ist "Courier New".
Unter der Kopfzeile wird eine horizontale Linie (Trennlinie) angezeigt, um die Tabelle optisch zu unterteilen und die Lesbarkeit zu verbessern.

🕒 Datenaktualisierungen

Die Swap-Werte werden etwa jede Minute aktualisiert, so dass die angezeigten Informationen auch dann aktuell bleiben, wenn das Diagramm längere Zeit geöffnet bleibt.

📈 Vorteile der Nutzung

- Sofortige Übersicht über Haltekosten oder Gewinne für offene Positionen.
- Schnelle Identifizierung von Instrumenten mit positiven Swap-Werten.
- Nützlich für Swap-basierte und "Carry Trade"-Strategien.
- Einfache und klare visuelle Darstellung direkt im Chart.

🧮 Zusammenfassung

SWAP Display 1.3 ist ein praktisches visuelles Tool, das einen schnellen Überblick über die aktuellen SWAP-Werte für verschiedene Instrumente bietet.
Mit Optionen zum Filtern, Sortieren, Anpassen des Aussehens und farblichen Hervorheben bietet es Händlern einen klaren und übersichtlichen Überblick darüber, welche Positionen auf der Grundlage der täglichen Swap-Gebühren oder Zinserträge am rentabelsten zu halten sind.


