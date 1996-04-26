SwapDashboard

Este indicador muestra los valores SWAP actuales (tanto para posiciones de compra como de venta) de los distintos instrumentos de negociación directamente en el gráfico.

Permite a los operadores identificar rápidamente qué símbolos tienen swaps positivos o negativos, ayudándoles a tomar mejores decisiones a la hora de elegir posiciones que puedan ser más ventajosas para mantener a largo plazo.

⚙️ Configuración del indicador

Selección de los símbolos mostrados

El usuario puede elegir qué instrumentos se muestran en la tabla:

- sólo los pares de divisas,

- todos los símbolos de la ventana Market Watch,

- o una lista personalizada de símbolos introducidos manualmente (por ejemplo, "EURUSD, GBPUSD, USDJPY").

Opciones de clasificación

Los instrumentos mostrados pueden ordenarse

- alfabéticamente por símbolo,

- o por valor de swap - a partir de los instrumentos con el swap positivo más alto hacia abajo.

Aspecto de la tabla

El indicador presenta los datos en formato de tabla directamente en el gráfico.

Cada fila contiene tres valores

el nombre del símbolo el swap para posiciones largas (COMPRA), el swap para posiciones cortas (VENTA).

El espaciado entre columnas, filas y el número de elementos por columna pueden ajustarse en la configuración.

Colores y fuente

Los colores de los swaps y de la cabecera de la tabla (nombres de las columnas) son personalizables.

El tipo y tamaño de fuente pueden ajustarse según sea necesario - la fuente por defecto es "Courier New".

Debajo de la cabecera aparece una línea horizontal (separador) para dividir visualmente la tabla y mejorar la legibilidad.

Actualización de datos

Los valores de intercambio se actualizan aproximadamente cada minuto, lo que garantiza que la información mostrada permanezca actualizada incluso cuando el gráfico permanece abierto durante mucho tiempo.

📈 Ventajas de uso

- Visión general instantánea de los costes de mantenimiento o ganancias de las posiciones abiertas.

- Identificación rápida de instrumentos con valores swap positivos.

- Útil para estrategias basadas en swaps y "carry trade".

- Presentación visual sencilla y clara directamente en el gráfico.

Resumen

SWAP Display 1.3 es una práctica herramienta visual que proporciona una rápida visión general de los valores SWAP actuales de varios instrumentos.

Con opciones de filtrado, ordenación, personalización de la apariencia y resaltado de colores, ofrece a los operadores una visión clara y concisa de las posiciones que resulta más rentable mantener en función de las comisiones diarias de los swaps o de la rentabilidad de los intereses.