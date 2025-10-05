Smart Multi RSI Indicator for MT5

Intelligenter Multi-RSI-Indikator für MetaTrader 5 (MT5)

Spezifikationen


Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
Typ: Benutzerdefinierter technischer Handelsindikator
Stufe: Fortgeschritten
Zeitrahmen: Alle Timeframes (Multi-Timeframe-Unterstützung)
Handelsstile: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Positionshandel
Märkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen

Was macht dieser Indikator?

Der Smart Multi-RSI-Indikator für MT5 ist eine erweiterte Version des traditionellen RSI, die zwei RSI-Berechnungen (schnell und langsam) verwendet, um einen tieferen Einblick in die Marktdynamik und Trendstärke zu geben.

Wenn die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen RSI-Linie die Nulllinie überschreitet, erzeugt der Indikator präzise Handelssignale:

  • Kaufsignal - wenn der schnelle RSI den langsamen RSI übersteigt (die Differenz liegt über 0).
  • Verkaufssignal - wenn der schnelle RSI unter den langsamen RSI fällt (die Differenz liegt unter 0).

Dieses Setup hilft Händlern, frühe Umkehrungen, Trendfortsetzungen und Momentumverschiebungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

Vorteile der Verwendung dieses Indikators

  • Präzise Momentum-Erkennung - identifiziert Veränderungen der Marktstärke, bevor der Kurs reagiert.
  • Doppelte RSI-Bestätigung - kombiniert schnelle und langsame RSI-Werte für einen zuverlässigeren Einstieg.
  • Multi-Market-Anwendung - funktioniert perfekt auf Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffen und Indizes.
  • Benutzerfreundliches Design - einfach zu verstehen, visuell klar und anpassbar.
  • Real-Time Alerts - Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen über jedes Signal, um schnell handeln zu können.
  • Backtest bereit - vollständig optimiert für Strategietests und Leistungsanalysen.

Einstellungen & Parameter

  • Schnelle RSI-Länge - Standardwert: 5
  • Langsame RSI-Länge - Standardwert: 14
  • Tester-Einstellungen - für Backtesting und Strategieoptimierung
  • Alarmeinstellungen - Echtzeit-Alarme und -Benachrichtigungen für jedes Signal

Warum sollten Sie den Smart Multi-RSI-Indikator wählen?

Dieses Tool geht über den einfachen RSI hinaus, indem es Händlern eine mehrschichtige Bestätigung von überkauften, überverkauften und Divergenzsignalen bietet.
Er eignet sich sowohl für Trendfolge- als auch für Umkehrhandelsstrategien und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen.

Fügen Sie den Smart Multi-RSI-Indikator für MT5 noch heute zu Ihrem Chart hinzu und handeln Sie mit Präzision, Vertrauen und Klarheit.


