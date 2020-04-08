Smart Multi RSI Indicator for MT5
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Smart Multi-RSI Indicador para MetaTrader 5 (MT5)
Consulte todos nuestros productos aquí: Vendedor- Mohammad Taher Halimi Tabrizi - taherhalimi - Perfil del comerciante
Especificaciones
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Tipo de indicador Indicador técnico personalizado
Nivel: Intermedio Intermedio
Plazos: Todos los plazos (Soporte Multi-Tiempo)
Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Position Trading
Mercados: Divisas, Acciones, Materias Primas, Índices y Criptomonedas
¿Qué hace este indicador?
El indicador Smart Multi-RSI para MT5 es una versión avanzada del RSI tradicional que utiliza dos cálculos de RSI (rápido y lento) para proporcionar una mirada más profunda en el impulso del mercado y la fuerza de la tendencia.
Cuando la diferencia entre las líneas RSI rápida y lenta cruza el nivel cero, el indicador genera señales de trading precisas:
- Señal de compra - cuando el RSI rápido cruza por encima del RSI lento (la diferencia cruza por encima de 0).
- Señal de venta: cuando el RSI rápido cruza por debajo del RSI lento (la diferencia cruza por debajo de 0).
Esta configuración ayuda a los operadores a detectar con gran precisión las reversiones tempranas, las continuaciones de tendencia y los cambios de impulso.
Ventajas del uso de este indicador
- Detección precisa del impulso: identifica cambios en la fuerza del mercado antes de que el precio reaccione.
- Confirmación RSI Dual - combina lecturas rápidas y lentas del RSI para entradas más fiables.
- Aplicación Multi-Mercado - funciona perfectamente en Forex, Crypto, Acciones, Materias Primas e Índices.
- Diseño fácil de usar - fácil de entender, visualmente claro y personalizable.
- Alertas en tiempo real - reciba notificaciones instantáneas sobre cada señal para una acción rápida.
- Backtest Ready - totalmente optimizado para pruebas de estrategia y análisis de rendimiento.
Ajustes y parámetros
- Fast RSI Length - valor por defecto: 5
- Longitud de RSI Lento - valor por defecto: 14
- Tester Settings - para backtesting y optimización de estrategias
- Configuración de alertas - alertas y notificaciones en tiempo real para cada señal
¿Por qué elegir el indicador Smart Multi-RSI?
Esta herramienta va más allá del RSI básico, ya que ofrece a los operadores una confirmación multicapa de las señales de sobrecompra, sobreventa y divergencia.
Es ideal tanto para estrategias de seguimiento de tendencia como de inversión, ayudando a los operadores a tomar decisiones más rápidas y con mayor confianza.
Añada el indicador Smart Multi-RSI para MT5 a su gráfico hoy mismo y opere con precisión, confianza y claridad.