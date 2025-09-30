MT4 to Telegram info

Dieses Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und unterstützt eine Vielzahl von Einstellungen:

Wählen Sie die gewünschte Telegram-Gruppe und geben Sie das Bot-Token und die Chat-ID ein.

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Aufträge platziert, geändert, ausgeführt oder geschlossen werden... oder eine beliebige Kombination von Zuständen

Verbinden Sie Ihr Broker-Konto mit Telegram und verpassen Sie keine wichtigen Benachrichtigungen mehr.

Möchten Sie Telegram-Benachrichtigungen erhalten?

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Handelssignale mit Ihren Anhängern zu teilen?

Möchten Sie Ihre Trades mit einem automatischen Trading-Tagebuch dokumentieren?


Neue Position eröffnet

Symbol: XAUUSDrfd

Art: Kaufen

Eröffnungspreis: 3749.80000

Kommentar: 01



Position Buy geschlossen

Symbol: XAUUSDrfd

Eröffnungspreis: 3749.80000

Schlusskurs: 3751.01000

Punkte: +121.0

Gewinn: +302,70 USD



