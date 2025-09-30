MT4 to Telegram info
- Utilitys
- Maksim Plotnikov
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 30 September 2025
Dieses Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und unterstützt eine Vielzahl von Einstellungen:
Wählen Sie die gewünschte Telegram-Gruppe und geben Sie das Bot-Token und die Chat-ID ein.
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Aufträge platziert, geändert, ausgeführt oder geschlossen werden... oder eine beliebige Kombination von Zuständen
Verbinden Sie Ihr Broker-Konto mit Telegram und verpassen Sie keine wichtigen Benachrichtigungen mehr.
Möchten Sie Telegram-Benachrichtigungen erhalten?
Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Handelssignale mit Ihren Anhängern zu teilen?
Möchten Sie Ihre Trades mit einem automatischen Trading-Tagebuch dokumentieren?
Neue Position eröffnet
Symbol: XAUUSDrfd
Art: Kaufen
Eröffnungspreis: 3749.80000
Kommentar: 01
Position Buy geschlossen
Symbol: XAUUSDrfd
Eröffnungspreis: 3749.80000
Schlusskurs: 3751.01000
Punkte: +121.0
Gewinn: +302,70 USD