MT4 to Telegram info
- Утилиты
- Maksim Plotnikov
- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 сентября 2025
Вам нужно ввести айди бота и номер канала в телеграм и все ваши сделки будут приходить в телеграм канал. ничего лишнего. очень удобно если у вас стоит робот по торговле и вам важна информация входа в сделку
New position opened
Symbol: XAUUSD
Type: Buy
Open price: 3758.58000
Comment: Buy Stop
Position Buy closed
Symbol: XAUUSD
Open price: 3758.58000
Close price: 3763.61000
Points: +503.0
Profit: +4194.05 USD