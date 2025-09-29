MT4 to Telegram info

StatsBar Maksim Kalachev Утилиты

StatBar 1.6 StatBar это простой индикатор показывающий баланс, заработок за сегодня, вчера и позавчера. Так же индикатор показывает: - Сервер; - Время по Гринвичу; - Серверное время; - Плечо; - Спред. Описание переменных: extern int Магик= "-1"; // Магик для статистики -1 = все 0 = ручные extern string Symboll = "-1"; // Символ для статистики -1 = все 0 = текущий EURUSD = по EURUSD