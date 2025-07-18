FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA

FMAN Scalper v3.0: Dominieren Sie XAUUSD mit präzisem M5-Scalping

Exklusiv für den Handel mit XAUUSD (Gold) imM5-Zeitrahmen entwickelt ( auch auf M1 und M30 getestet), kombiniert er intelligente Signalanalyse mit ausgefeiltem Risikomanagement. Optimiert fürExness ECN-Konten mit umfassendem Marktschutz und flexiblem Layering-System.

🔍 Überblick

Professioneller Scalping EA für XAUUSD mit dreifachem Bestätigungssignalsystem (RSI + Bollinger Bands + Volumen) mit fortschrittlicher Ausbruchserkennung. Verfügt über optionale Multi-Timeframe-Analyse, umfassenden Marktschutz (Spread-, Volatilitäts-, Slippage-Filter), ATR-basierte dynamische SL/TP und flexible Einstiegsschichtung (1-10 Layer).

Optimiert für Exness: Getestet auf Raw Spread/Zero Konten mit typischen Gold Spread Bedingungen (15-25 Punkte).

Keine externen Abhängigkeiten: Funktioniert perfekt out-of-the-box. Optionale Nachrichtenfilter-Unterstützung für fortgeschrittene Benutzer, aber EA funktioniert auch ohne sie hervorragend.

⚙️ Hauptmerkmale

RSI + Bollinger Bands + Volumen Dreifach-Bestätigung

RSI : Überkauft/überverkauft-Erkennung (14 Perioden)

: Überkauft/überverkauft-Erkennung (14 Perioden) Bollinger Bands : Preisextreme und Ausbrüche (20 Perioden, 2,0 Abweichung)

: Preisextreme und Ausbrüche (20 Perioden, 2,0 Abweichung) Volumen-Filter : Spike-Erkennung (1,5x Multiplikator)

: Spike-Erkennung (1,5x Multiplikator) Dreischichtige Validierung reduziert falsche Signale drastisch

✅ Intelligente Signalstärkebewertung (0-100%)

Bewertet RSI-Levels, BB-Nähe, Volumenspitzen, Preisbewegung

Anpassbare Mindestschwelle (Standard: 50%)

Unterstützt Umkehr- und Ausbruchsstrategien

Handelt nur mit Gold-Setups höchster Qualität

✅ Multi-Timeframe-Analyse (optional)

Höhere TF validiert Signale mit niedrigeren TF (M5→M15, M1→M5)

Aktivieren/Deaktivieren über den Parameter InpRequireMTA

Bestätigt die Trendrichtung, reduziert Whipsaws

✅ Flexible Einstiegsschichtung - Skalierung von Risiko und Gewinn

Wenn ein hochwertiges Signal erkannt wird (das alle Filter durchläuft), kann der EA mehrere Positionen zum gleichen Preis eröffnen. Jede Ebene erhöht das Gewinnpotenzial und das Risiko.

Strategie-Optionen:

Konservativ (1-2 Layer):

Ideal für $100-$500-Konten

Sanfteres Eigenkapital, minimaler Drawdown

Risiko: ⭐ NIEDRIG

Ausgewogen (3-5 Schichten):

Geeignet für Konten von $500-$2000

Gutes Gewinnpotenzial, überschaubares Risiko

Risiko: ⭐⭐⭐ MEDIUM

Aggressiv (5-10 Ebenen):

Erfordert $1000+ Kapital

Maximales Gewinnpotenzial, tiefere Drawdowns

M5 Aggressive Voreinstellung = 10 Schichten = 20% Engagement pro Signal

Risiko: ⭐⭐⭐⭐ SEHR HOCH

Eingebaute Sicherheit:

Maximal 3 Positionen pro Seite (konservative Voreinstellung)

Signalstärke-Filter (nur 50%+ Qualität triggert Ebenen)

Volumenbestätigung erforderlich

Spread- und Volatilitätsfilter blockieren bei schlechten Bedingungen

Margin-Validierung reduziert automatisch Ebenen bei unzureichenden Mitteln

Täglicher Drawdown-Limit-Schutz

Wichtig: Beginnen Sie mit 1-2 Layern und erhöhen Sie diese schrittweise, wenn Sie Vertrauen gewinnen. Alle Layer haben den gleichen SL/TP ab dem ersten Einstiegskurs.

✅ Market Protection Suite - Optimiert für XAUUSD

Spread-Filterung:

Standardmäßig max: 45 Punkte (optimiert für Exness Raw Spread)

Dynamische Erkennung: Blockiert, wenn Spread > 2x Durchschnitt

Schützt vor Spread-Ausweitung bei Volatilität

Erkennung von Volatilitätsspitzen:

ATR-basierte Überwachung (14 Perioden)

Blockiert, wenn ATR > 2,5x Durchschnitt

Schützt vor unvorhersehbaren Schwankungen des Goldpreises

Schutz vor Ausrutschern:

Maximal 25 Punkte Validierung (Standard)

Überprüfung nach der Ausführung

Gewährleistet nur akzeptable Füllpreise

Optionaler Nachrichtenschutz:

Integrierte Filterunterstützung (standardmäßig deaktiviert)

Keine externen Abhängigkeiten erforderlich

Fortgeschrittene Benutzer können auf Wunsch integrieren

✅ Dynamischer ATR-basierter SL/TP

Stop Loss: 3,0x ATR (Standard, konservativ)

Gewinnmitnahme: 4,0x ATR (Voreinstellung)

Automatische Anpassung an die sich ändernde Volatilität von Gold

Einhaltung des Broker-Stop-Levels

Optionaler Trailing-Stop mit Breakeven-Logik

✅ Umfassendes Risikomanagement

Positionsgröße : 0,5% Risiko oder festes 0,01 Lot (Standard)

: 0,5% Risiko oder festes 0,01 Lot (Standard) Konto-Schutz : Maximal 10% täglicher Drawdown mit optionaler automatischer Schließung

: Maximal 10% täglicher Drawdown mit optionaler automatischer Schließung Gewinnziel : Tägliches Gewinnziel 5% mit optionalem Auto-Stopp

: Tägliches Gewinnziel 5% mit optionalem Auto-Stopp Überprüfung der Marge : Automatische Lot-Anpassung, nie mehr als 80% freie Marge

: Automatische Lot-Anpassung, nie mehr als 80% freie Marge Intelligente Größe: Funktioniert mit Einlagen von $100+

Multi-Session-Zeitfilter (bis zu 7 Sitzungen)

Unabhängige Sitzungskonfiguration

Standardmäßig optimiert: Londoner und New Yorker Sitzungen

Vermeiden Sie asiatische Perioden mit geringer Liquidität

Jede Sitzung kann unabhängig aktiviert/deaktiviert werden

✅ Professionelle Funktionen

Einzigartige magische Zahl pro Instanz (Multi-Chart-Unterstützung)

Slippage-Kontrolle mit Validierung

Anpassbare Broker-Stop-Level-Puffer

Symbolspezifische Optimierung

VPS-fähiger 24/5-Betrieb

📦 Was ist inbegriffen

5 Real Account getestete Voreinstellungen:

M5 Conservative ($200+) - DEFAULT & RECOMMENDED

2 Ebenen, feste 0,01 Lot, breiter SL/TP (3,0/4,0 ATR)

Maximal 3 Positionen, Trailing aktiviert

Risiko: ⭐ NIEDRIG - Am besten für Anfänger

M5 Aggressiv ($500+) - MAXIMALES GEWINNPOTENTIAL

10 Ebenen, 0,02% Risiko, engerer SL/TP (2,0/3,0 ATR)

Maximal 30 Positionen

Risiko: ⭐⭐⭐⭐ SEHR HOCH (20% Gesamtrisiko!)

M1 Konservativ ($200+) - SCHNELLES SCALPING SICHER

1 Ebene, 0,01 Lot, enge Nachlaufzeit (20/10 Pips)

Maximal 2 Positionen, zeitlich gefilterte Sitzungen

Risiko: ⭐ GERING

M1 Aggressiv ($500+) - HOCHFREQUENZ

5 Schichten, 0,02% Risiko, lockerer Filter (mindestens 40%)

Risiko: ⭐⭐⭐ HOCH (10% Gesamtexposition)

M30 Konservativ ($200+) - SWING SCALPING

2 Schichten, 0.01 Lot, breiteste SL/TP (3.5/5.5 ATR)

Risiko: ⭐ GERING

Plus:

Umfassendes PDF-Benutzerhandbuch

Schnellstartanleitung (5-minütige Einrichtung)

Schritt-für-Schritt-Installation von Exness MT5

Optimale Einstellungen für jeden Zeitrahmen

Richtlinien für das Risikomanagement pro Einlage

Leitfaden zur Spread-/Slippage-Anpassung

Tipps zur Fehlersuche

Laufende Unterstützung und kostenlose Updates

Hinweis: Alle Voreinstellungen wurden auf echten Exness XAUUSD-Konten getestet. Die Standardeinstellungen entsprechen den konservativen Einstellungen von M5 für eine möglichst sichere Out-of-Box-Erfahrung.

📌 Spezifikationen

Paar : NUR XAUUSD (Gold)

: NUR XAUUSD (Gold) Zeitrahmen : M1, M5 (empfohlen) , M30

: M1, , M30 Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Makler : Optimiert für Exness (ECN/Raw Spread/Zero Konten)

: Optimiert für Exness (ECN/Raw Spread/Zero Konten) Mindesteinlage : $100 (automatische Lotanpassung) | $500 empfohlen für M5

: $100 (automatische Lotanpassung) | Hebelwirkung : 1:100 min | 1:500 empfohlen ( Exness Standard)

: 1:100 min | Exness Standard) Spread-Anforderungen : Maximal 45 Punkte (typisch Exness: 15-25)

: Maximal 45 Punkte (typisch Exness: 15-25) VPS: Sehr empfehlenswert (London/Singapur Server)

Empfohlene Layer nach Einzahlung:

$100-$300: 1 Ebene (am sichersten)

$300-$500: 1-2 Ebenen (konservativ)

$500-$1000: 2-3 Schichten (ausgewogen)

$1000-$2000: 3-5 Ebenen (moderat-aggressiv)

$2000+: 5-10 Ebenen (maximaler Gewinn, nur für erfahrene Spieler)

⚙️ Schnelleinrichtung

Für Anfänger ($100-$500):

Eröffnen Sie Exness MT5 (Raw Spread/Zero-Konto) EA an XAUUSD M5 Chart anhängen Laden Sie FMAN-M5-Conservative-$200.set oder verwenden Sie die Standardeinstellungen Aktivieren Sie AutoTrading Erledigt! Sicher und stabil

Für Fortgeschrittene ($500+):

Aggressive Voreinstellungen laden (M1 oder M5) Verstehen Sie das Risiko von 5-10 Schichten Überwachen Sie den Drawdown genau Verwenden Sie VPS für beste Ergebnisse

⚙️ Spread & Slippage-Einstellungen

Standardschutz (Optimiert für Exness Raw Spread):

Maximaler Spread: 45 Punkte (blockiert extreme Ausweitungen)

Max Slippage: 25 Punkte (lehnt schlechte Ausfüllungen ab)

Volatilitäts-Filter: Blockiert ATR-Spitzen (2,5x Durchschnitt)

Dynamische Erkennung: Blockiert, wenn der Spread > 2x den letzten Durchschnitt überschreitet

Kontotypspezifisch:

Roh-Spread : Standard 45 Punkte funktioniert perfekt

: Standard 45 Punkte funktioniert perfekt Zero : Kann engere 35-40 Punkte verwenden

: Kann engere 35-40 Punkte verwenden Standard ( nicht empfohlen): Auf 60-80 erhöhen oder Filter deaktivieren

⚠️ Überwachung der ersten Woche:

Prüfen Sie das MT5-Expertenprotokoll. Wenn >50% Signale durch "HIGH SPREAD" blockiert werden, erhöhen SieInpMaxSpreadPoints um 10-15. Bei schlechten Füllungen,InpMaxSlippagePoints anpassen.

⚠️ Wichtige Warnungen

Risikowarnung: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.Testen Sie zunächst mit Ihren Einstellungen und Ihrer Einlagegrößeauf der Exness-Demo.

Layer-Risikowarnung: Die Verwendung von 5-10 Layern erhöht das Risiko erheblich. M5 Aggressiv = 10 Layer × 0,02% =20% Kontorisiko pro Signal. Kann zu erheblichen Drawdowns führen, wenn mehrere Signale verlieren.Beginnen Sie konservativ (1-2 Layer) und erhöhen Sie schrittweise.

Spread/Slippage: Standardwerte optimiert für Exness Raw Spread Konten. Überwachen Sie die erste Woche und passen Sie sie bei Bedarf an. Prüfen Sie das Expertenprotokoll regelmäßig.

Einschränkung beim Backtesting: Strategy Tester kann nicht das reale Spread-Verhalten von Exness, Slippage oder Live-Schutzsysteme simulieren.Verwenden Sie ein Demo/Live-Konto für eine genaue Bewertung ( mindestens 1-2 Wochen).

Kontotyp: Die Ergebnisse variieren mit anderen Brokern aufgrund unterschiedlicher Spread-Bedingungen, Ausführungsqualität, Latenz und Swap-Raten. Exness Raw Spread/Zero wird dringend empfohlen.

📊 Hinweise zur Leistung

Getestet auf echten Exness-Konten mit XAUUSD über M1, M5, M30. Die Standardeinstellungen (M5 Conservative) bieten die sicherste Erfahrung mit kontrolliertem Drawdown. Aggressive Voreinstellungen bieten ein höheres Gewinnpotenzial bei erhöhtem Risiko.

Hauptmerkmale:

Kontrollierter Drawdown mit ATR-basiertem Sizing

Anpassungsfähig an die Gold-Volatilität

Hohe Signalqualität (dreifache Bestätigung)

Margin-sicher (automatische Anpassung)

Exness-optimierte Spread-Kompatibilität

MQL5-Markt-konform

💬 Unterstützung

Vollständiger Kundensupport über MQL5 Messaging. Regelmäßige Updates und Verbesserungen. Aktive Entwicklung basierend auf dem Feedback der Benutzer.

FMAN Scalper v3.0 - Professionelle XAUUSD Scalping-Lösung auf Exness. Einfache Einrichtung, leistungsstarke Ergebnisse, flexible Risikokontrolle.