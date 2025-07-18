FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA

FMAN Scalper v3.0: Dominieren Sie XAUUSD mit präzisem M5-Scalping

Exklusiv für den Handel mit XAUUSD (Gold) imM5-Zeitrahmen entwickelt ( auch auf M1 und M30 getestet), kombiniert er intelligente Signalanalyse mit ausgefeiltem Risikomanagement. Optimiert fürExness ECN-Konten mit umfassendem Marktschutz und flexiblem Layering-System.

🔍 Überblick

Professioneller Scalping EA für XAUUSD mit dreifachem Bestätigungssignalsystem (RSI + Bollinger Bands + Volumen) mit fortschrittlicher Ausbruchserkennung. Verfügt über optionale Multi-Timeframe-Analyse, umfassenden Marktschutz (Spread-, Volatilitäts-, Slippage-Filter), ATR-basierte dynamische SL/TP und flexible Einstiegsschichtung (1-10 Layer).

Optimiert für Exness: Getestet auf Raw Spread/Zero Konten mit typischen Gold Spread Bedingungen (15-25 Punkte).

Keine externen Abhängigkeiten: Funktioniert perfekt out-of-the-box. Optionale Nachrichtenfilter-Unterstützung für fortgeschrittene Benutzer, aber EA funktioniert auch ohne sie hervorragend.

⚙️ Hauptmerkmale

RSI + Bollinger Bands + Volumen Dreifach-Bestätigung

  • RSI: Überkauft/überverkauft-Erkennung (14 Perioden)
  • Bollinger Bands: Preisextreme und Ausbrüche (20 Perioden, 2,0 Abweichung)
  • Volumen-Filter: Spike-Erkennung (1,5x Multiplikator)
  • Dreischichtige Validierung reduziert falsche Signale drastisch

Intelligente Signalstärkebewertung (0-100%)

  • Bewertet RSI-Levels, BB-Nähe, Volumenspitzen, Preisbewegung
  • Anpassbare Mindestschwelle (Standard: 50%)
  • Unterstützt Umkehr- und Ausbruchsstrategien
  • Handelt nur mit Gold-Setups höchster Qualität

Multi-Timeframe-Analyse (optional)

  • Höhere TF validiert Signale mit niedrigeren TF (M5→M15, M1→M5)
  • Aktivieren/Deaktivieren über den Parameter InpRequireMTA
  • Bestätigt die Trendrichtung, reduziert Whipsaws

Flexible Einstiegsschichtung - Skalierung von Risiko und Gewinn

Wenn ein hochwertiges Signal erkannt wird (das alle Filter durchläuft), kann der EA mehrere Positionen zum gleichen Preis eröffnen. Jede Ebene erhöht das Gewinnpotenzial und das Risiko.

Strategie-Optionen:

Konservativ (1-2 Layer):

  • Ideal für $100-$500-Konten
  • Sanfteres Eigenkapital, minimaler Drawdown
  • Risiko: NIEDRIG

Ausgewogen (3-5 Schichten):

  • Geeignet für Konten von $500-$2000
  • Gutes Gewinnpotenzial, überschaubares Risiko
  • Risiko: ⭐⭐⭐ MEDIUM

Aggressiv (5-10 Ebenen):

  • Erfordert $1000+ Kapital
  • Maximales Gewinnpotenzial, tiefere Drawdowns
  • M5 Aggressive Voreinstellung = 10 Schichten = 20% Engagement pro Signal
  • Risiko: ⭐⭐⭐⭐ SEHR HOCH

Eingebaute Sicherheit:

  • Maximal 3 Positionen pro Seite (konservative Voreinstellung)
  • Signalstärke-Filter (nur 50%+ Qualität triggert Ebenen)
  • Volumenbestätigung erforderlich
  • Spread- und Volatilitätsfilter blockieren bei schlechten Bedingungen
  • Margin-Validierung reduziert automatisch Ebenen bei unzureichenden Mitteln
  • Täglicher Drawdown-Limit-Schutz

Wichtig: Beginnen Sie mit 1-2 Layern und erhöhen Sie diese schrittweise, wenn Sie Vertrauen gewinnen. Alle Layer haben den gleichen SL/TP ab dem ersten Einstiegskurs.

Market Protection Suite - Optimiert für XAUUSD

Spread-Filterung:

  • Standardmäßig max: 45 Punkte (optimiert für Exness Raw Spread)
  • Dynamische Erkennung: Blockiert, wenn Spread > 2x Durchschnitt
  • Schützt vor Spread-Ausweitung bei Volatilität

Erkennung von Volatilitätsspitzen:

  • ATR-basierte Überwachung (14 Perioden)
  • Blockiert, wenn ATR > 2,5x Durchschnitt
  • Schützt vor unvorhersehbaren Schwankungen des Goldpreises

Schutz vor Ausrutschern:

  • Maximal 25 Punkte Validierung (Standard)
  • Überprüfung nach der Ausführung
  • Gewährleistet nur akzeptable Füllpreise

Optionaler Nachrichtenschutz:

  • Integrierte Filterunterstützung (standardmäßig deaktiviert)
  • Keine externen Abhängigkeiten erforderlich
  • Fortgeschrittene Benutzer können auf Wunsch integrieren

Dynamischer ATR-basierter SL/TP

  • Stop Loss: 3,0x ATR (Standard, konservativ)
  • Gewinnmitnahme: 4,0x ATR (Voreinstellung)
  • Automatische Anpassung an die sich ändernde Volatilität von Gold
  • Einhaltung des Broker-Stop-Levels
  • Optionaler Trailing-Stop mit Breakeven-Logik

Umfassendes Risikomanagement

  • Positionsgröße: 0,5% Risiko oder festes 0,01 Lot (Standard)
  • Konto-Schutz: Maximal 10% täglicher Drawdown mit optionaler automatischer Schließung
  • Gewinnziel: Tägliches Gewinnziel 5% mit optionalem Auto-Stopp
  • Überprüfung der Marge: Automatische Lot-Anpassung, nie mehr als 80% freie Marge
  • Intelligente Größe: Funktioniert mit Einlagen von $100+

Multi-Session-Zeitfilter (bis zu 7 Sitzungen)

  • Unabhängige Sitzungskonfiguration
  • Standardmäßig optimiert: Londoner und New Yorker Sitzungen
  • Vermeiden Sie asiatische Perioden mit geringer Liquidität
  • Jede Sitzung kann unabhängig aktiviert/deaktiviert werden

Professionelle Funktionen

  • Einzigartige magische Zahl pro Instanz (Multi-Chart-Unterstützung)
  • Slippage-Kontrolle mit Validierung
  • Anpassbare Broker-Stop-Level-Puffer
  • Symbolspezifische Optimierung
  • VPS-fähiger 24/5-Betrieb

📦 Was ist inbegriffen

5 Real Account getestete Voreinstellungen:

M5 Conservative ($200+) - DEFAULT & RECOMMENDED

  • 2 Ebenen, feste 0,01 Lot, breiter SL/TP (3,0/4,0 ATR)
  • Maximal 3 Positionen, Trailing aktiviert
  • Risiko: NIEDRIG - Am besten für Anfänger

M5 Aggressiv ($500+) - MAXIMALES GEWINNPOTENTIAL

  • 10 Ebenen, 0,02% Risiko, engerer SL/TP (2,0/3,0 ATR)
  • Maximal 30 Positionen
  • Risiko: ⭐⭐⭐⭐ SEHR HOCH (20% Gesamtrisiko!)

M1 Konservativ ($200+) - SCHNELLES SCALPING SICHER

  • 1 Ebene, 0,01 Lot, enge Nachlaufzeit (20/10 Pips)
  • Maximal 2 Positionen, zeitlich gefilterte Sitzungen
  • Risiko: GERING

M1 Aggressiv ($500+) - HOCHFREQUENZ

  • 5 Schichten, 0,02% Risiko, lockerer Filter (mindestens 40%)
  • Risiko: ⭐⭐⭐ HOCH (10% Gesamtexposition)

M30 Konservativ ($200+) - SWING SCALPING

  • 2 Schichten, 0.01 Lot, breiteste SL/TP (3.5/5.5 ATR)
  • Risiko: GERING

Plus:

  • Umfassendes PDF-Benutzerhandbuch
  • Schnellstartanleitung (5-minütige Einrichtung)
  • Schritt-für-Schritt-Installation von Exness MT5
  • Optimale Einstellungen für jeden Zeitrahmen
  • Richtlinien für das Risikomanagement pro Einlage
  • Leitfaden zur Spread-/Slippage-Anpassung
  • Tipps zur Fehlersuche
  • Laufende Unterstützung und kostenlose Updates

Hinweis: Alle Voreinstellungen wurden auf echten Exness XAUUSD-Konten getestet. Die Standardeinstellungen entsprechen den konservativen Einstellungen von M5 für eine möglichst sichere Out-of-Box-Erfahrung.

📌 Spezifikationen

  • Paar: NUR XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M1,M5 (empfohlen), M30
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Makler: Optimiert für Exness (ECN/Raw Spread/Zero Konten)
  • Mindesteinlage: $100 (automatische Lotanpassung) |$500 empfohlen für M5
  • Hebelwirkung: 1:100 min |1:500 empfohlen ( Exness Standard)
  • Spread-Anforderungen: Maximal 45 Punkte (typisch Exness: 15-25)
  • VPS: Sehr empfehlenswert (London/Singapur Server)

Empfohlene Layer nach Einzahlung:

  • $100-$300: 1 Ebene (am sichersten)
  • $300-$500: 1-2 Ebenen (konservativ)
  • $500-$1000: 2-3 Schichten (ausgewogen)
  • $1000-$2000: 3-5 Ebenen (moderat-aggressiv)
  • $2000+: 5-10 Ebenen (maximaler Gewinn, nur für erfahrene Spieler)

⚙️ Schnelleinrichtung

Für Anfänger ($100-$500):

  1. Eröffnen Sie Exness MT5 (Raw Spread/Zero-Konto)
  2. EA an XAUUSD M5 Chart anhängen
  3. Laden SieFMAN-M5-Conservative-$200.set oder verwenden Sie die Standardeinstellungen
  4. Aktivieren Sie AutoTrading
  5. Erledigt! Sicher und stabil

Für Fortgeschrittene ($500+):

  1. Aggressive Voreinstellungen laden (M1 oder M5)
  2. Verstehen Sie das Risiko von 5-10 Schichten
  3. Überwachen Sie den Drawdown genau
  4. Verwenden Sie VPS für beste Ergebnisse

⚙️ Spread & Slippage-Einstellungen

Standardschutz (Optimiert für Exness Raw Spread):

  • Maximaler Spread: 45 Punkte (blockiert extreme Ausweitungen)
  • Max Slippage: 25 Punkte (lehnt schlechte Ausfüllungen ab)
  • Volatilitäts-Filter: Blockiert ATR-Spitzen (2,5x Durchschnitt)
  • Dynamische Erkennung: Blockiert, wenn der Spread > 2x den letzten Durchschnitt überschreitet

Kontotypspezifisch:

  • Roh-Spread: Standard 45 Punkte funktioniert perfekt
  • Zero: Kann engere 35-40 Punkte verwenden
  • Standard ( nicht empfohlen): Auf 60-80 erhöhen oder Filter deaktivieren

⚠️ Überwachung der ersten Woche:
Prüfen Sie das MT5-Expertenprotokoll. Wenn >50% Signale durch "HIGH SPREAD" blockiert werden, erhöhen SieInpMaxSpreadPoints um 10-15. Bei schlechten Füllungen,InpMaxSlippagePoints anpassen.

⚠️ Wichtige Warnungen

Risikowarnung: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.Testen Sie zunächst mit Ihren Einstellungen und Ihrer Einlagegrößeauf der Exness-Demo.

Layer-Risikowarnung: Die Verwendung von 5-10 Layern erhöht das Risiko erheblich. M5 Aggressiv = 10 Layer × 0,02% =20% Kontorisiko pro Signal. Kann zu erheblichen Drawdowns führen, wenn mehrere Signale verlieren.Beginnen Sie konservativ (1-2 Layer) und erhöhen Sie schrittweise.

Spread/Slippage: Standardwerte optimiert für Exness Raw Spread Konten. Überwachen Sie die erste Woche und passen Sie sie bei Bedarf an. Prüfen Sie das Expertenprotokoll regelmäßig.

Einschränkung beim Backtesting: Strategy Tester kann nicht das reale Spread-Verhalten von Exness, Slippage oder Live-Schutzsysteme simulieren.Verwenden Sie ein Demo/Live-Konto für eine genaue Bewertung ( mindestens 1-2 Wochen).

Kontotyp: Die Ergebnisse variieren mit anderen Brokern aufgrund unterschiedlicher Spread-Bedingungen, Ausführungsqualität, Latenz und Swap-Raten. Exness Raw Spread/Zero wird dringend empfohlen.

📊 Hinweise zur Leistung

Getestet auf echten Exness-Konten mit XAUUSD über M1, M5, M30. Die Standardeinstellungen (M5 Conservative) bieten die sicherste Erfahrung mit kontrolliertem Drawdown. Aggressive Voreinstellungen bieten ein höheres Gewinnpotenzial bei erhöhtem Risiko.

Hauptmerkmale:

  • Kontrollierter Drawdown mit ATR-basiertem Sizing
  • Anpassungsfähig an die Gold-Volatilität
  • Hohe Signalqualität (dreifache Bestätigung)
  • Margin-sicher (automatische Anpassung)
  • Exness-optimierte Spread-Kompatibilität
  • MQL5-Markt-konform

💬 Unterstützung

Vollständiger Kundensupport über MQL5 Messaging. Regelmäßige Updates und Verbesserungen. Aktive Entwicklung basierend auf dem Feedback der Benutzer.

FMAN Scalper v3.0 - Professionelle XAUUSD Scalping-Lösung auf Exness. Einfache Einrichtung, leistungsstarke Ergebnisse, flexible Risikokontrolle.

Auswahl:
Ajmalkhan1
19
Ajmalkhan1 2026.01.18 07:57 
 

I rented this application for one month on 49 USD , it is not working properly and user support team is not responding. waste of money.

Aan Sumanto
173
Antwort vom Entwickler Aan Sumanto 2026.01.18 08:39
Hello, Thank you for your feedback and I sincerely apologize for the inconvenience. This issue occurred due to a monitoring oversight on my side, and I take full responsibility for it. I’m ready to resolve this by offering a refund or a free rental extension. Please contact me via MQL5 private message so I can assist you immediately.
Antwort auf eine Rezension