FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA
- Asesores Expertos
- Aan Sumanto
- Versión: 3.5
- Actualizado: 18 enero 2026
- Activaciones: 5
FMAN Scalper v3.0: Dominar XAUUSD con precisión M5 Scalping
Diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) enel marco temporal M5 ( también probado en M1 y M30), combina el análisis inteligente de señales con una sofisticada gestión del riesgo. Optimizado paracuentas Exness ECN con protección de mercado completa y sistema de estratificación flexible.
🔍 Visión general
EA profesional de scalping para XAUUSD que utiliza un sistema de señales de triple confirmación (RSI + Bandas de Bollinger + Volumen) con detección avanzada de rupturas. Cuenta con Análisis Multi-Timeframe opcional, protección completa del mercado (spread, volatilidad, filtros de deslizamiento), SL/TP dinámico basado en ATR, y capas de entrada flexibles (1-10 capas).
Optimizado para Exness: Probado en cuentas Raw Spread/Zero con condiciones típicas de spread Oro (15-25 puntos).
Sin Dependencias Externas: Funciona perfectamente out-of-the-box. Soporte opcional de filtro de noticias para usuarios avanzados, pero el EA funciona excelentemente sin él.
⚙️ Características principales
✅ RSI + Bandas de Bollinger + Confirmación Triple de Volumen
- RSI: Detección de sobrecompra/sobreventa (14 periodos).
- Bandas de Bollinger: Extremos de precio y rupturas (20 periodos, desviación 2.0)
- Filtro de volumen: Detección de picos (multiplicador 1,5x)
- La validación de tres capas reduce drásticamente las señales falsas
Puntuación inteligente de la intensidad de la señal (0-100%)
- Evalúa los niveles de RSI, la proximidad de BB, los picos de volumen, la acción del precio
- Umbral mínimo personalizable (por defecto: 50%)
- Soporta estrategias de reversión y ruptura
- Sólo negocia configuraciones de Oro de la más alta calidad
Análisis Multi-Timeframe (Opcional)
- TF superior valida señales de TF inferior (M5→M15, M1→M5)
- Activar/desactivar mediante el parámetro InpRequireMTA
- Confirma la dirección de la tendencia, reduce los whipsaws
✅ Capas de entrada flexibles - Escala el riesgo y la recompensa
Cuando se detecta una señal de alta calidad (pasa todos los filtros), EA puede abrir múltiples posiciones al mismo precio. Cada capa aumenta el potencial de beneficios y la exposición.
Opciones de estrategia:
Conservador (1-2 Capas):
- Ideal para cuentas de $100-$500
- Equidad más suave, drawdown mínimo.
- Riesgo: ⭐ BAJO
Equilibrada (3-5 Capas):
- Adecuado para cuentas de 500 a 2.000 dólares
- Buen potencial de beneficios, riesgo manejable
- Riesgo: ⭐⭐⭐ MEDIO
Agresivo (5-10 Capas):
- Requiere un capital superior a $1000
- Máximo potencial de beneficios, drawdowns más profundos
- M5 Agresivo preestablecido = 10 capas = 20% de exposición por señal
- Riesgo: ⭐⭐⭐⭐ MUY ALTO
Seguridad incorporada:
- Máximo 3 posiciones por lado (conservador por defecto)
- Filtro de intensidad de señal (sólo 50%+ calidad activa capas)
- Se requiere confirmación de volumen
- Filtros de spread y volatilidad bloquean en malas condiciones
- La validación del margen reduce automáticamente los niveles si no hay fondos suficientes.
- Protección de límite de reducción diaria
Importante: Comience con 1-2 capas, aumente gradualmente a medida que gane confianza. Todos los niveles comparten el mismo SL/TP desde el primer precio de entrada.
✅ Market Protection Suite - Optimizado para XAUUSD
Filtrado de spreads:
- Por defecto max: 45 puntos (optimizado para Exness Raw Spread)
- Detección dinámica: bloquea si spread > 2x media
- Protege contra la ampliación del diferencial durante la volatilidad
Detección de picos de volatilidad:
- Supervisión basada en ATR (14 periodos)
- Bloquea cuando ATR > 2,5 veces la media
- Protección frente a oscilaciones impredecibles del precio del oro
Protección contra deslizamientos:
- Validación de un máximo de 25 puntos (por defecto)
- Verificación posterior a la ejecución
- Garantiza sólo precios de ejecución aceptables
Protección opcional contra noticias:
- Soporte de filtro incorporado (desactivado por defecto)
- No requiere dependencias externas
- Los usuarios avanzados pueden integrar si lo desean
SL/TP dinámico basado en ATR
- Stop Loss: 3.0x ATR (por defecto, conservador)
- Take Profit: 4.0x ATR (por defecto)
- Se ajusta automáticamente a la volatilidad cambiante del oro
- Cumplimiento del nivel de stop del broker
- Trailing stop opcional con lógica de punto de equilibrio
Gestión integral del riesgo
- Tamaño de la posición: 0,5% de riesgo o lote fijo de 0,01 (por defecto)
- Protección de la cuenta: Reducción máxima diaria del 10% con cierre automático opcional
- Objetivo de beneficios: Objetivo de beneficio diario 5% con cierre automático opcional
- Validación de margen: Ajuste automático del lote, nunca supera el 80% de margen libre
- Tamaño inteligente: Funciona con depósitos a partir de 100 dólares
✅ Filtro de tiempo multisesión (hasta 7 sesiones)
- Configuración independiente de las sesiones
- Optimizada por defecto: Sesiones de Londres y Nueva York
- Evita los periodos asiáticos de baja liquidez
- Activación/desactivación de cada sesión de forma independiente
Características profesionales
- Número mágico único por instancia (compatibilidad con varios gráficos)
- Control de deslizamiento con validación
- Buffers de nivel de parada de broker personalizables
- Optimización específica para cada símbolo
- Funcionamiento 24/5 listo para VPS
📦 Qué incluye
5 Preajustes probados en cuenta real:
M5 Conservador ($200+) - DEFAULT & RECOMMENDED
- 2 capas, 0.01 lote fijo, SL/TP más amplio (3.0/4.0 ATR)
- Máximo 3 posiciones, trailing habilitado
- Riesgo: ⭐ BAJO - Mejor para principiantes
M5 Agresivo ($500+) - MÁXIMO POTENCIAL DE BENEFICIO
- 10 capas, 0,02% de riesgo, SL/TP más ajustados (2,0/3,0 ATR)
- Máximo 30 posiciones
- Riesgo: ⭐⭐⭐⭐ MUY ALTO (¡20% de exposición total!)
M1 Conservador ($200+) - ESCALADA RÁPIDA SEGURA
- 1 capa, 0.01 lote, trailing ajustado (20/10 pips)
- Máximo 2 posiciones, sesiones con filtro de tiempo
- Riesgo: ⭐ BAJO
M1 Agresivo ($500+) - FRECUENCIA ALTA
- 5 capas, 0,02% de riesgo, filtro más flojo (40% min)
- Riesgo: ⭐⭐⭐ ALTO (10% de exposición total)
M30 Conservador ($200+) - ESCALONAMIENTO SWING
- 2 capas, 0,01 lote, SL/TP más amplio (3,5/5,5 ATR)
- Riesgo: ⭐ BAJO
Más:
- Completo manual de usuario en PDF
- Guía de inicio rápido (configuración en 5 minutos)
- Instalación paso a paso de Exness MT5
- Ajustes óptimos para cada marco temporal
- Guía de gestión del riesgo por depósito
- Guía de ajuste del spread/slippage
- Consejos para la resolución de problemas
- Soporte completo y actualizaciones gratuitas
Nota: Todos los preajustes han sido probados en cuentas reales de Exness XAUUSD. Los ajustes predeterminados coinciden con M5 Conservador para la experiencia más segura fuera de la caja.
Especificaciones
- Par: XAUUSD (Oro) SOLO
- Plazos: M1,M5 (Recomendado), M30
- Plataforma: MetaTrader 5
- Broker: Optimizado para Exness (cuentas ECN/Raw Spread/Zero)
- Depósito mínimo: $100 (ajuste automático de lotes) |$500 recomendado para M5
- Apalancamiento: 1:100 min |1:500 recomendado ( Exness estándar)
- Requisitos de spread: Máximo 45 puntos (Exness típico: 15-25)
- VPS: Altamente recomendado (servidores de Londres/Singapur)
Capas recomendadas por depósito:
- $100-$300: 1 capa (la más segura)
- $300-$500: 1-2 capas (conservador)
- $500-$1000: 2-3 capas (equilibrado)
- $1000-$2000: 3-5 capas (moderado-agresivo)
- $2000+: 5-10 capas (máximo beneficio, sólo experimentados)
⚙️ Configuración rápida
Para principiantes ($100-$500):
- Abrir Exness MT5 (cuenta Raw Spread/Zero)
- Adjuntar EA al gráfico XAUUSD M5
- CargarFMAN-M5-Conservative-$200.set o utilizar los valores por defecto
- Activar AutoTrading
- Listo Seguro y estable
Para Avanzados ($500+):
- Cargar preajustes agresivos (M1 o M5)
- Comprenda la exposición de 5-10 capas
- Supervise de cerca la reducción
- Utilice VPS para obtener mejores resultados
⚙️ Ajustes de Spread & Slippage
Protección por defecto (Optimizado para Exness Raw Spread):
- Spread máximo: 45 puntos (bloquea la ampliación extrema)
- Deslizamiento máximo: 25 puntos (rechaza malas ejecuciones)
- Filtro de Volatilidad: Bloquea los picos de ATR (2,5 veces la media)
- Detección dinámica: Bloquea si el diferencial es superior a 2 veces la media reciente
Específico del tipo de cuenta:
- Diferencial bruto: Por defecto 45 puntos funciona perfectamente
- Cero: Puede utilizar 35-40 puntos más ajustados
- Estándar ( no recomendado): Aumentar a 60-80 o desactivar el filtro
⚠️ Monitorización de la primera semana:
Compruebe el registro de expertos de MT5. Si >50% señales bloqueadas por "HIGH SPREAD", aumentarInpMaxSpreadPoints en 10-15. Si los rellenos son pobres, ajusteInpMaxSlippagePoints.
⚠️ Advertencias importantes
Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo de pérdida sustancial.Pruebe primero en la demo de Exness con su configuración y tamaño de depósito.
Advertencia de Riesgo por Capas: El uso de 5-10 capas aumenta significativamente la exposición. M5 Agresivo = 10 capas × 0,02% =20% de exposición de la cuenta por señal. Puede dar lugar a detracciones significativas si varias señales pierden.Comience de forma conservadora (1-2 capas), escale gradualmente.
Spread/Slippage: Por defecto optimizado para cuentas Exness Raw Spread. Supervise la primera semana y ajuste si es necesario. Compruebe el registro de expertos regularmente.
Limitación de Backtesting: El Probador de Estrategias no puede simular el comportamiento real del spread de Exness, el deslizamiento, o los sistemas de protección en vivo.Utilice una cuenta demo/live para una evaluación precisa ( mínimo 1-2 semanas).
Tipo de Cuenta: Los resultados varían con otros brokers debido a las diferentes condiciones de spread, calidad de ejecución, latencia y tasas de swap. Exness Raw Spread/Zero muy recomendado.
Notas de rendimiento
Probado en cuentas reales de Exness con XAUUSD en M1, M5, M30. Los ajustes por defecto (M5 Conservador) proporcionan la experiencia más segura con drawdown controlado. Los ajustes preestablecidos agresivos ofrecen un mayor potencial de beneficios con un mayor riesgo.
Características principales:
- Reducción controlada con dimensionamiento basado en ATR
- Adaptable a la volatilidad del oro
- Alta calidad de señal (triple confirmación)
- Margen seguro (ajuste automático)
- Compatibilidad con spreads optimizados por Exness
- Compatible con el mercado MQL5
💬 Soporte
Soporte completo al cliente a través de mensajería MQL5. Actualizaciones y mejoras regulares. Desarrollo activo basado en los comentarios de los usuarios.
FMAN Scalper v3.0 - Solución profesional de scalping XAUUSD en Exness. Configuración sencilla, resultados potentes, control de riesgo flexible.
I rented this application for one month on 49 USD , it is not working properly and user support team is not responding. waste of money.