FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA

FMAN Scalper v3.0: Dominar XAUUSD con precisión M5 Scalping

Diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) enel marco temporal M5 ( también probado en M1 y M30), combina el análisis inteligente de señales con una sofisticada gestión del riesgo. Optimizado paracuentas Exness ECN con protección de mercado completa y sistema de estratificación flexible.

🔍 Visión general

EA profesional de scalping para XAUUSD que utiliza un sistema de señales de triple confirmación (RSI + Bandas de Bollinger + Volumen) con detección avanzada de rupturas. Cuenta con Análisis Multi-Timeframe opcional, protección completa del mercado (spread, volatilidad, filtros de deslizamiento), SL/TP dinámico basado en ATR, y capas de entrada flexibles (1-10 capas).

Optimizado para Exness: Probado en cuentas Raw Spread/Zero con condiciones típicas de spread Oro (15-25 puntos).

Sin Dependencias Externas: Funciona perfectamente out-of-the-box. Soporte opcional de filtro de noticias para usuarios avanzados, pero el EA funciona excelentemente sin él.

⚙️ Características principales

✅ RSI + Bandas de Bollinger + Confirmación Triple de Volumen

RSI : Detección de sobrecompra/sobreventa (14 periodos).

: Detección de sobrecompra/sobreventa (14 periodos). Bandas de Bollinger : Extremos de precio y rupturas (20 periodos, desviación 2.0)

: Extremos de precio y rupturas (20 periodos, desviación 2.0) Filtro de volumen : Detección de picos (multiplicador 1,5x)

: Detección de picos (multiplicador 1,5x) La validación de tres capas reduce drásticamente las señales falsas

Puntuación inteligente de la intensidad de la señal (0-100%)

Evalúa los niveles de RSI, la proximidad de BB, los picos de volumen, la acción del precio

Umbral mínimo personalizable (por defecto: 50%)

Soporta estrategias de reversión y ruptura

Sólo negocia configuraciones de Oro de la más alta calidad

Análisis Multi-Timeframe (Opcional)

TF superior valida señales de TF inferior (M5→M15, M1→M5)

Activar/desactivar mediante el parámetro InpRequireMTA

Confirma la dirección de la tendencia, reduce los whipsaws

✅ Capas de entrada flexibles - Escala el riesgo y la recompensa

Cuando se detecta una señal de alta calidad (pasa todos los filtros), EA puede abrir múltiples posiciones al mismo precio. Cada capa aumenta el potencial de beneficios y la exposición.

Opciones de estrategia:

Conservador (1-2 Capas):

Ideal para cuentas de $100-$500

Equidad más suave, drawdown mínimo.

Riesgo : ⭐ BAJO

Equilibrada (3-5 Capas):

Adecuado para cuentas de 500 a 2.000 dólares

Buen potencial de beneficios, riesgo manejable

Riesgo: ⭐⭐⭐ MEDIO

Agresivo (5-10 Capas):

Requiere un capital superior a $1000

Máximo potencial de beneficios, drawdowns más profundos

M5 Agresivo preestablecido = 10 capas = 20% de exposición por señal

Riesgo: ⭐⭐⭐⭐ MUY ALTO

Seguridad incorporada:

Máximo 3 posiciones por lado (conservador por defecto)

Filtro de intensidad de señal (sólo 50%+ calidad activa capas)

Se requiere confirmación de volumen

Filtros de spread y volatilidad bloquean en malas condiciones

La validación del margen reduce automáticamente los niveles si no hay fondos suficientes.

Protección de límite de reducción diaria

Importante: Comience con 1-2 capas, aumente gradualmente a medida que gane confianza. Todos los niveles comparten el mismo SL/TP desde el primer precio de entrada.

✅ Market Protection Suite - Optimizado para XAUUSD

Filtrado de spreads:

Por defecto max: 45 puntos (optimizado para Exness Raw Spread)

Detección dinámica: bloquea si spread > 2x media

Protege contra la ampliación del diferencial durante la volatilidad

Detección de picos de volatilidad:

Supervisión basada en ATR (14 periodos)

Bloquea cuando ATR > 2,5 veces la media

Protección frente a oscilaciones impredecibles del precio del oro

Protección contra deslizamientos:

Validación de un máximo de 25 puntos (por defecto)

Verificación posterior a la ejecución

Garantiza sólo precios de ejecución aceptables

Protección opcional contra noticias:

Soporte de filtro incorporado (desactivado por defecto)

No requiere dependencias externas

Los usuarios avanzados pueden integrar si lo desean

SL/TP dinámico basado en ATR

Stop Loss: 3.0x ATR (por defecto, conservador)

Take Profit: 4.0x ATR (por defecto)

Se ajusta automáticamente a la volatilidad cambiante del oro

Cumplimiento del nivel de stop del broker

Trailing stop opcional con lógica de punto de equilibrio

Gestión integral del riesgo

Tamaño de la posición : 0,5% de riesgo o lote fijo de 0,01 (por defecto)

: 0,5% de riesgo o lote fijo de 0,01 (por defecto) Protección de la cuenta : Reducción máxima diaria del 10% con cierre automático opcional

: Reducción máxima diaria del 10% con cierre automático opcional Objetivo de beneficios : Objetivo de beneficio diario 5% con cierre automático opcional

: Objetivo de beneficio diario 5% con cierre automático opcional Validación de margen : Ajuste automático del lote, nunca supera el 80% de margen libre

: Ajuste automático del lote, nunca supera el 80% de margen libre Tamaño inteligente: Funciona con depósitos a partir de 100 dólares

✅ Filtro de tiempo multisesión (hasta 7 sesiones)

Configuración independiente de las sesiones

Optimizada por defecto: Sesiones de Londres y Nueva York

Evita los periodos asiáticos de baja liquidez

Activación/desactivación de cada sesión de forma independiente

Características profesionales

Número mágico único por instancia (compatibilidad con varios gráficos)

Control de deslizamiento con validación

Buffers de nivel de parada de broker personalizables

Optimización específica para cada símbolo

Funcionamiento 24/5 listo para VPS

📦 Qué incluye

5 Preajustes probados en cuenta real:

M5 Conservador ($200+) - DEFAULT & RECOMMENDED

2 capas, 0.01 lote fijo, SL/TP más amplio (3.0/4.0 ATR)

Máximo 3 posiciones, trailing habilitado

Riesgo: ⭐ BAJO - Mejor para principiantes

M5 Agresivo ($500+) - MÁXIMO POTENCIAL DE BENEFICIO

10 capas, 0,02% de riesgo, SL/TP más ajustados (2,0/3,0 ATR)

Máximo 30 posiciones

Riesgo: ⭐⭐⭐⭐ MUY ALTO (¡20% de exposición total!)

M1 Conservador ($200+) - ESCALADA RÁPIDA SEGURA

1 capa, 0.01 lote, trailing ajustado (20/10 pips)

Máximo 2 posiciones, sesiones con filtro de tiempo

Riesgo: ⭐ BAJO

M1 Agresivo ($500+) - FRECUENCIA ALTA

5 capas, 0,02% de riesgo, filtro más flojo (40% min)

Riesgo: ⭐⭐⭐ ALTO (10% de exposición total)

M30 Conservador ($200+) - ESCALONAMIENTO SWING

2 capas, 0,01 lote, SL/TP más amplio (3,5/5,5 ATR)

Riesgo : ⭐ BAJO

Más:

Completo manual de usuario en PDF

Guía de inicio rápido (configuración en 5 minutos)

Instalación paso a paso de Exness MT5

Ajustes óptimos para cada marco temporal

Guía de gestión del riesgo por depósito

Guía de ajuste del spread/slippage

Consejos para la resolución de problemas

Soporte completo y actualizaciones gratuitas

Nota: Todos los preajustes han sido probados en cuentas reales de Exness XAUUSD. Los ajustes predeterminados coinciden con M5 Conservador para la experiencia más segura fuera de la caja.

Especificaciones

Par : XAUUSD (Oro) SOLO

: XAUUSD (Oro) SOLO Plazos : M1, M5 (Recomendado) , M30

: M1, , M30 Plataforma : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Broker : Optimizado para Exness (cuentas ECN/Raw Spread/Zero)

: Optimizado para Exness (cuentas ECN/Raw Spread/Zero) Depósito mínimo : $100 (ajuste automático de lotes) | $500 recomendado para M5

: $100 (ajuste automático de lotes) | Apalancamiento : 1:100 min | 1:500 recomendado ( Exness estándar)

: 1:100 min | Exness estándar) Requisitos de spread : Máximo 45 puntos (Exness típico: 15-25)

: Máximo 45 puntos (Exness típico: 15-25) VPS: Altamente recomendado (servidores de Londres/Singapur)

Capas recomendadas por depósito:

$100-$300: 1 capa (la más segura)

$300-$500: 1-2 capas (conservador)

$500-$1000: 2-3 capas (equilibrado)

$1000-$2000: 3-5 capas (moderado-agresivo)

$2000+: 5-10 capas (máximo beneficio, sólo experimentados)

⚙️ Configuración rápida

Para principiantes ($100-$500):

Abrir Exness MT5 (cuenta Raw Spread/Zero) Adjuntar EA al gráfico XAUUSD M5 Cargar FMAN-M5-Conservative-$200.set o utilizar los valores por defecto Activar AutoTrading Listo Seguro y estable

Para Avanzados ($500+):

Cargar preajustes agresivos (M1 o M5) Comprenda la exposición de 5-10 capas Supervise de cerca la reducción Utilice VPS para obtener mejores resultados

⚙️ Ajustes de Spread & Slippage

Protección por defecto (Optimizado para Exness Raw Spread):

Spread máximo: 45 puntos (bloquea la ampliación extrema)

Deslizamiento máximo: 25 puntos (rechaza malas ejecuciones)

Filtro de Volatilidad: Bloquea los picos de ATR (2,5 veces la media)

Detección dinámica: Bloquea si el diferencial es superior a 2 veces la media reciente

Específico del tipo de cuenta:

Diferencial bruto : Por defecto 45 puntos funciona perfectamente

: Por defecto 45 puntos funciona perfectamente Cero : Puede utilizar 35-40 puntos más ajustados

: Puede utilizar 35-40 puntos más ajustados Estándar ( no recomendado): Aumentar a 60-80 o desactivar el filtro

⚠️ Monitorización de la primera semana:

Compruebe el registro de expertos de MT5. Si >50% señales bloqueadas por "HIGH SPREAD", aumentarInpMaxSpreadPoints en 10-15. Si los rellenos son pobres, ajusteInpMaxSlippagePoints.

⚠️ Advertencias importantes

Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo de pérdida sustancial.Pruebe primero en la demo de Exness con su configuración y tamaño de depósito.

Advertencia de Riesgo por Capas: El uso de 5-10 capas aumenta significativamente la exposición. M5 Agresivo = 10 capas × 0,02% =20% de exposición de la cuenta por señal. Puede dar lugar a detracciones significativas si varias señales pierden.Comience de forma conservadora (1-2 capas), escale gradualmente.

Spread/Slippage: Por defecto optimizado para cuentas Exness Raw Spread. Supervise la primera semana y ajuste si es necesario. Compruebe el registro de expertos regularmente.

Limitación de Backtesting: El Probador de Estrategias no puede simular el comportamiento real del spread de Exness, el deslizamiento, o los sistemas de protección en vivo.Utilice una cuenta demo/live para una evaluación precisa ( mínimo 1-2 semanas).

Tipo de Cuenta: Los resultados varían con otros brokers debido a las diferentes condiciones de spread, calidad de ejecución, latencia y tasas de swap. Exness Raw Spread/Zero muy recomendado.

Notas de rendimiento

Probado en cuentas reales de Exness con XAUUSD en M1, M5, M30. Los ajustes por defecto (M5 Conservador) proporcionan la experiencia más segura con drawdown controlado. Los ajustes preestablecidos agresivos ofrecen un mayor potencial de beneficios con un mayor riesgo.

Características principales:

Reducción controlada con dimensionamiento basado en ATR

Adaptable a la volatilidad del oro

Alta calidad de señal (triple confirmación)

Margen seguro (ajuste automático)

Compatibilidad con spreads optimizados por Exness

Compatible con el mercado MQL5

💬 Soporte

Soporte completo al cliente a través de mensajería MQL5. Actualizaciones y mejoras regulares. Desarrollo activo basado en los comentarios de los usuarios.

FMAN Scalper v3.0 - Solución profesional de scalping XAUUSD en Exness. Configuración sencilla, resultados potentes, control de riesgo flexible.