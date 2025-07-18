FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA

1

FMAN Scalper v3.0: Dominar XAUUSD con precisión M5 Scalping

Diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) enel marco temporal M5 ( también probado en M1 y M30), combina el análisis inteligente de señales con una sofisticada gestión del riesgo. Optimizado paracuentas Exness ECN con protección de mercado completa y sistema de estratificación flexible.

🔍 Visión general

EA profesional de scalping para XAUUSD que utiliza un sistema de señales de triple confirmación (RSI + Bandas de Bollinger + Volumen) con detección avanzada de rupturas. Cuenta con Análisis Multi-Timeframe opcional, protección completa del mercado (spread, volatilidad, filtros de deslizamiento), SL/TP dinámico basado en ATR, y capas de entrada flexibles (1-10 capas).

Optimizado para Exness: Probado en cuentas Raw Spread/Zero con condiciones típicas de spread Oro (15-25 puntos).

Sin Dependencias Externas: Funciona perfectamente out-of-the-box. Soporte opcional de filtro de noticias para usuarios avanzados, pero el EA funciona excelentemente sin él.

⚙️ Características principales

RSI + Bandas de Bollinger + Confirmación Triple de Volumen

  • RSI: Detección de sobrecompra/sobreventa (14 periodos).
  • Bandas de Bollinger: Extremos de precio y rupturas (20 periodos, desviación 2.0)
  • Filtro de volumen: Detección de picos (multiplicador 1,5x)
  • La validación de tres capas reduce drásticamente las señales falsas

Puntuación inteligente de la intensidad de la señal (0-100%)

  • Evalúa los niveles de RSI, la proximidad de BB, los picos de volumen, la acción del precio
  • Umbral mínimo personalizable (por defecto: 50%)
  • Soporta estrategias de reversión y ruptura
  • Sólo negocia configuraciones de Oro de la más alta calidad

Análisis Multi-Timeframe (Opcional)

  • TF superior valida señales de TF inferior (M5→M15, M1→M5)
  • Activar/desactivar mediante el parámetro InpRequireMTA
  • Confirma la dirección de la tendencia, reduce los whipsaws

Capas de entrada flexibles - Escala el riesgo y la recompensa

Cuando se detecta una señal de alta calidad (pasa todos los filtros), EA puede abrir múltiples posiciones al mismo precio. Cada capa aumenta el potencial de beneficios y la exposición.

Opciones de estrategia:

Conservador (1-2 Capas):

  • Ideal para cuentas de $100-$500
  • Equidad más suave, drawdown mínimo.
  • Riesgo: ⭐ BAJO

Equilibrada (3-5 Capas):

  • Adecuado para cuentas de 500 a 2.000 dólares
  • Buen potencial de beneficios, riesgo manejable
  • Riesgo: ⭐⭐⭐ MEDIO

Agresivo (5-10 Capas):

  • Requiere un capital superior a $1000
  • Máximo potencial de beneficios, drawdowns más profundos
  • M5 Agresivo preestablecido = 10 capas = 20% de exposición por señal
  • Riesgo: ⭐⭐⭐⭐ MUY ALTO

Seguridad incorporada:

  • Máximo 3 posiciones por lado (conservador por defecto)
  • Filtro de intensidad de señal (sólo 50%+ calidad activa capas)
  • Se requiere confirmación de volumen
  • Filtros de spread y volatilidad bloquean en malas condiciones
  • La validación del margen reduce automáticamente los niveles si no hay fondos suficientes.
  • Protección de límite de reducción diaria

Importante: Comience con 1-2 capas, aumente gradualmente a medida que gane confianza. Todos los niveles comparten el mismo SL/TP desde el primer precio de entrada.

Market Protection Suite - Optimizado para XAUUSD

Filtrado de spreads:

  • Por defecto max: 45 puntos (optimizado para Exness Raw Spread)
  • Detección dinámica: bloquea si spread > 2x media
  • Protege contra la ampliación del diferencial durante la volatilidad

Detección de picos de volatilidad:

  • Supervisión basada en ATR (14 periodos)
  • Bloquea cuando ATR > 2,5 veces la media
  • Protección frente a oscilaciones impredecibles del precio del oro

Protección contra deslizamientos:

  • Validación de un máximo de 25 puntos (por defecto)
  • Verificación posterior a la ejecución
  • Garantiza sólo precios de ejecución aceptables

Protección opcional contra noticias:

  • Soporte de filtro incorporado (desactivado por defecto)
  • No requiere dependencias externas
  • Los usuarios avanzados pueden integrar si lo desean

SL/TP dinámico basado en ATR

  • Stop Loss: 3.0x ATR (por defecto, conservador)
  • Take Profit: 4.0x ATR (por defecto)
  • Se ajusta automáticamente a la volatilidad cambiante del oro
  • Cumplimiento del nivel de stop del broker
  • Trailing stop opcional con lógica de punto de equilibrio

Gestión integral del riesgo

  • Tamaño de la posición: 0,5% de riesgo o lote fijo de 0,01 (por defecto)
  • Protección de la cuenta: Reducción máxima diaria del 10% con cierre automático opcional
  • Objetivo de beneficios: Objetivo de beneficio diario 5% con cierre automático opcional
  • Validación de margen: Ajuste automático del lote, nunca supera el 80% de margen libre
  • Tamaño inteligente: Funciona con depósitos a partir de 100 dólares

Filtro de tiempo multisesión (hasta 7 sesiones)

  • Configuración independiente de las sesiones
  • Optimizada por defecto: Sesiones de Londres y Nueva York
  • Evita los periodos asiáticos de baja liquidez
  • Activación/desactivación de cada sesión de forma independiente

Características profesionales

  • Número mágico único por instancia (compatibilidad con varios gráficos)
  • Control de deslizamiento con validación
  • Buffers de nivel de parada de broker personalizables
  • Optimización específica para cada símbolo
  • Funcionamiento 24/5 listo para VPS

📦 Qué incluye

5 Preajustes probados en cuenta real:

M5 Conservador ($200+) - DEFAULT & RECOMMENDED

  • 2 capas, 0.01 lote fijo, SL/TP más amplio (3.0/4.0 ATR)
  • Máximo 3 posiciones, trailing habilitado
  • Riesgo: BAJO - Mejor para principiantes

M5 Agresivo ($500+) - MÁXIMO POTENCIAL DE BENEFICIO

  • 10 capas, 0,02% de riesgo, SL/TP más ajustados (2,0/3,0 ATR)
  • Máximo 30 posiciones
  • Riesgo: ⭐⭐⭐⭐ MUY ALTO (¡20% de exposición total!)

M1 Conservador ($200+) - ESCALADA RÁPIDA SEGURA

  • 1 capa, 0.01 lote, trailing ajustado (20/10 pips)
  • Máximo 2 posiciones, sesiones con filtro de tiempo
  • Riesgo: BAJO

M1 Agresivo ($500+) - FRECUENCIA ALTA

  • 5 capas, 0,02% de riesgo, filtro más flojo (40% min)
  • Riesgo: ⭐⭐⭐ ALTO (10% de exposición total)

M30 Conservador ($200+) - ESCALONAMIENTO SWING

  • 2 capas, 0,01 lote, SL/TP más amplio (3,5/5,5 ATR)
  • Riesgo: ⭐ BAJO

Más:

  • Completo manual de usuario en PDF
  • Guía de inicio rápido (configuración en 5 minutos)
  • Instalación paso a paso de Exness MT5
  • Ajustes óptimos para cada marco temporal
  • Guía de gestión del riesgo por depósito
  • Guía de ajuste del spread/slippage
  • Consejos para la resolución de problemas
  • Soporte completo y actualizaciones gratuitas

Nota: Todos los preajustes han sido probados en cuentas reales de Exness XAUUSD. Los ajustes predeterminados coinciden con M5 Conservador para la experiencia más segura fuera de la caja.

Especificaciones

  • Par: XAUUSD (Oro) SOLO
  • Plazos: M1,M5 (Recomendado), M30
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Broker: Optimizado para Exness (cuentas ECN/Raw Spread/Zero)
  • Depósito mínimo: $100 (ajuste automático de lotes) |$500 recomendado para M5
  • Apalancamiento: 1:100 min |1:500 recomendado ( Exness estándar)
  • Requisitos de spread: Máximo 45 puntos (Exness típico: 15-25)
  • VPS: Altamente recomendado (servidores de Londres/Singapur)

Capas recomendadas por depósito:

  • $100-$300: 1 capa (la más segura)
  • $300-$500: 1-2 capas (conservador)
  • $500-$1000: 2-3 capas (equilibrado)
  • $1000-$2000: 3-5 capas (moderado-agresivo)
  • $2000+: 5-10 capas (máximo beneficio, sólo experimentados)

⚙️ Configuración rápida

Para principiantes ($100-$500):

  1. Abrir Exness MT5 (cuenta Raw Spread/Zero)
  2. Adjuntar EA al gráfico XAUUSD M5
  3. CargarFMAN-M5-Conservative-$200.set o utilizar los valores por defecto
  4. Activar AutoTrading
  5. Listo Seguro y estable

Para Avanzados ($500+):

  1. Cargar preajustes agresivos (M1 o M5)
  2. Comprenda la exposición de 5-10 capas
  3. Supervise de cerca la reducción
  4. Utilice VPS para obtener mejores resultados

⚙️ Ajustes de Spread & Slippage

Protección por defecto (Optimizado para Exness Raw Spread):

  • Spread máximo: 45 puntos (bloquea la ampliación extrema)
  • Deslizamiento máximo: 25 puntos (rechaza malas ejecuciones)
  • Filtro de Volatilidad: Bloquea los picos de ATR (2,5 veces la media)
  • Detección dinámica: Bloquea si el diferencial es superior a 2 veces la media reciente

Específico del tipo de cuenta:

  • Diferencial bruto: Por defecto 45 puntos funciona perfectamente
  • Cero: Puede utilizar 35-40 puntos más ajustados
  • Estándar ( no recomendado): Aumentar a 60-80 o desactivar el filtro

⚠️ Monitorización de la primera semana:
Compruebe el registro de expertos de MT5. Si >50% señales bloqueadas por "HIGH SPREAD", aumentarInpMaxSpreadPoints en 10-15. Si los rellenos son pobres, ajusteInpMaxSlippagePoints.

⚠️ Advertencias importantes

Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo de pérdida sustancial.Pruebe primero en la demo de Exness con su configuración y tamaño de depósito.

Advertencia de Riesgo por Capas: El uso de 5-10 capas aumenta significativamente la exposición. M5 Agresivo = 10 capas × 0,02% =20% de exposición de la cuenta por señal. Puede dar lugar a detracciones significativas si varias señales pierden.Comience de forma conservadora (1-2 capas), escale gradualmente.

Spread/Slippage: Por defecto optimizado para cuentas Exness Raw Spread. Supervise la primera semana y ajuste si es necesario. Compruebe el registro de expertos regularmente.

Limitación de Backtesting: El Probador de Estrategias no puede simular el comportamiento real del spread de Exness, el deslizamiento, o los sistemas de protección en vivo.Utilice una cuenta demo/live para una evaluación precisa ( mínimo 1-2 semanas).

Tipo de Cuenta: Los resultados varían con otros brokers debido a las diferentes condiciones de spread, calidad de ejecución, latencia y tasas de swap. Exness Raw Spread/Zero muy recomendado.

Notas de rendimiento

Probado en cuentas reales de Exness con XAUUSD en M1, M5, M30. Los ajustes por defecto (M5 Conservador) proporcionan la experiencia más segura con drawdown controlado. Los ajustes preestablecidos agresivos ofrecen un mayor potencial de beneficios con un mayor riesgo.

Características principales:

  • Reducción controlada con dimensionamiento basado en ATR
  • Adaptable a la volatilidad del oro
  • Alta calidad de señal (triple confirmación)
  • Margen seguro (ajuste automático)
  • Compatibilidad con spreads optimizados por Exness
  • Compatible con el mercado MQL5

💬 Soporte

Soporte completo al cliente a través de mensajería MQL5. Actualizaciones y mejoras regulares. Desarrollo activo basado en los comentarios de los usuarios.

FMAN Scalper v3.0 - Solución profesional de scalping XAUUSD en Exness. Configuración sencilla, resultados potentes, control de riesgo flexible.

Productos recomendados
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Asesores Expertos
El BigBoss Ultra Z Scalper EA es un asesor experto (EA) de scalping preciso para EURUSD en el marco temporal M5 (5 minutos). BigBoss Scalper Ultra Z es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para estrategias de scalping de precisión en el par EURUSD, que se ejecuta en la plataforma MetaTrader 5 con el marco temporal M5 (5 minutos). Este EA está diseñado para operadores que buscan una ejecución rápida y una gestión de riesgos controlada, ya que utiliza un Take Profit de 12 pips y un St
Bitcoin Wizard MT5
Sugianto
5 (2)
Asesores Expertos
Bitcoin Wizard está diseñado para operar con Bitcoin colocando órdenes pendientes basadas en máximos mínimos en ciertos periodos aprovechando el fuerte impulso. Setfile | Señal Por qué Bitcoin Wizard : Bitcoin Wizard es un sistema de comercio totalmente automático, comercio 24/7. No utiliza estrategias arriesgadas como hedging, martingala, grid u órdenes múltiples. Cada operación está protegida por un stoploss. CONFIGURAR Símbolo BTCUSD/BITCOIN Marco de tiempo M15, H1 Tipo de cuenta Estándar
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
GM Grid MT5
Tran Duc Anh
5 (1)
Asesores Expertos
GM Grid MT5 es un robot de trading totalmente automatizado/semiautomático basado en Price Action. La estrategia de trading única del EA tiene una alta probabilidad de ganar. GM Grid está optimizado para su uso con pares de divisas de bajo spread. GM Grid MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/82998 Señal ICmarkets : https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Información: Símbolo de trabajo XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Timeframe de trabajo: M1, .....(Cuanto mayor sea el marco de tie
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Asesores Expertos
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Supera tu reto de prop firm con confianza usando el EA de ruptura de rango de apertura más avanzado diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, The5ers y otros programas de traders financiados PRESET
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Asesores Expertos
¡¡ una colección de la esencia de más de diez años de experiencia comercial! En primer lugar, es muy difícil lograr transacciones de tendencia en las transacciones automáticas, al igual que la cuestión de si hay un indicador primero o un precio primero, por supuesto, hay un precio primero y luego un indicador, por lo que tenemos un retraso con referencia a cualquier indicador. El comercio de martinger es un método de comercio muy famoso, pero este método hará que la cuenta final explote y regre
QfG
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
QfG es altamente arriesgado ser prudente Hecho de chatgpt probado más de 1000 veces durante dos años y medio. Sólo una persona hizo esto no un equipo de expertos. El precio no vale su valor Tenga cuidado con las pérdidas. No funciona más de probador de estrategia debe a muchos materiales incorporados ai Mejor perspectiva profesional Lo mejor para conseguir rápido esquema rápido Happy trading pals QfG Asesor Experto - Configuración y Guía de Uso QfG es un Asesor Experto (EA) simplificado construi
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
¡De alta tecnología! Asesor Profesional para Máxima Ganancia con Mínimo Riesgo! Su clave para la estabilidad en el mercado: Nuestro asesor comercial combina el poder del comercio algorítmico y el análisis profundo del mercado. El sistema funciona exclusivamente a partir de niveles de soporte y resistencia globales, que se forman sobre la base de datos a largo plazo, lo que garantiza la máxima precisión de las entradas. Estos no son solo niveles: son “zonas de potencia” donde la probabilidad de
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Acl gold
Ehsan Amini
Asesores Expertos
ACL ORO es un completo asesor experto automatizado para operar en el mercado Oro/USD . El dominio del precio se ha predicho mediante ecuaciones y cálculos lógicos que proporcionan una tendencia razonable y fiable y tienen en cuenta el impulso dinámico para tomar posiciones. ACL GOLD ofrece una gestión segura de las posiciones con operaciones de bajo riesgo para mantener a salvo las propiedades del usuario y minimizar las pérdidas. Al mismo tiempo, se pueden desarrollar niveles de beneficios en
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Asesores Expertos
la configuración predeterminada (XAUUSD, M1, depósito mínimo: $1000). La siguiente señal utiliza un operador confiable (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA El Formula One EA representa un sistema de trading automatizado de vanguardia, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD), que aprovecha sofisticadas estrategias de alta frecuencia optimizadas para el marco temporal de un minuto. Este avanzado sistema ha sido meticulosamente diseñado
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
SynAIpse MT5
Mark Taylor
Asesores Expertos
SynAIpse EA lleva su trading al siguiente nivel con esta avanzada herramienta de trading de IA financiera diseñada para operar estratégicamente pares de divisas clave con una mezcla de IA y técnicas de recuperación complementarias. SynAIpse EA incorpora un motor de decisión de IA totalmente independiente de la API junto con sofisticados filtros y tecnología de recuperación para maximizar la rentabilidad y mejorar el rendimiento. El EA SynAIpse analiza múltiples patrones de entrada en tiempo rea
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
Silver Plus MT5
Sergey Belov
Asesores Expertos
- El asesor experto determina automáticamente el número de caracteres entre comillas. - El marco de tiempo en el gráfico no importa, puede establecer cualquier dígito. El marco de tiempo de trabajo se establece directamente en la configuración del EA. - Puede utilizar un volumen calculado dinámico o uno fijo. - El filtro de spread evita que el asesor experto abra operaciones cuando su valor es grande. - Todas las operaciones del EA se abren con el parámetro Take Profit. - La función de control
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Crypto Investor EA MT5
Lachezar Krastev
4.6 (5)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Crypto Investor EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Asesores Expertos
Supernova es un asesor experto de precisión diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1. Probado desde 2024 hasta la actualidad, ha ofrecido un rendimiento fiable y constante, adaptándose bien a las condiciones recientes y cambiantes del mercado, a diferencia de los sistemas que se basan en pruebas retrospectivas a largo plazo obsoletas. Cada operación ejecutada por Supernova incluye un stop loss y un take profit predefinidos, lo que garantiza un control estructurado del riesgo.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para traders que quieren un sistema genuino y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El precio au
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Filtro:
Ajmalkhan1
19
Ajmalkhan1 2026.01.18 07:57 
 

I rented this application for one month on 49 USD , it is not working properly and user support team is not responding. waste of money.

Aan Sumanto
173
Respuesta del desarrollador Aan Sumanto 2026.01.18 08:39
Hello, Thank you for your feedback and I sincerely apologize for the inconvenience. This issue occurred due to a monitoring oversight on my side, and I take full responsibility for it. I’m ready to resolve this by offering a refund or a free rental extension. Please contact me via MQL5 private message so I can assist you immediately.
Respuesta al comentario