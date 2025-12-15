Bitcoin Deep 3





Bitcoin und Handelsroboter sind eine leistungsstarke Kombination, um Gewinne zu erzielen, aber beide erfordern ein tiefes Verständnis des Marktes, Risikomanagement und die Bereitschaft für Volatilität. Handelsroboter sind keine "Sofort-Reich-Garantie", sondern eher ein effektives Werkzeug, wenn sie mit einer getesteten und disziplinierten Strategie eingesetzt werden. Recherchieren Sie immer und fangen Sie klein an!

BTC DEEP AI ist ein Forex-Roboter, der speziell für BTC eingesetzt wird und der hohen Bewegungen standhält und konsistente Gewinne liefert. Ausgestattet mit AI-Raffinesse und einer Kombination aus technischer Analyse, die darauf ausgelegt ist, jederzeit Gewinne zu erzielen, 24/7 NON STOP.

Es kontrolliert das Risiko, findet Trends und Top/Low-Levels über mehrere Zeitrahmen, um hohe Gewinnchancen auf dem erstaunlichen Kryptowährungsmarkt.

Eigenschaften:





Pair: BTCUSD

Zeitrahmen: M5

Mindestmengen: 0.01

Mindesteinlage: 500

Empfohlene Broker: Alle Kontotypen bei bekannten Brokern





Alle bestehenden Funktionen wurden beibehalten, während diese neue Funktion hinzugefügt wurde, einschließlich:





Schutz vor Volumenspitzen

Filterung von Nachrichten

Stochastische Bedingungen

Pivot-Punkt-Analyse

Zeitbasierte Handelsbeschränkungen





**Vorteile für den BTC/USD-Handel:**

1. **BTC Volatilitätsanpassung**:

- Speziell entwickelt, um mit den extremen Preisschwankungen von Bitcoin umzugehen, mit:

* Pipstep_Level4 (150.000 Punkte) für eine dynamische Mittelwertbildung bei den wilden Bewegungen von BTC

* Intelligente Erkennung von Volumenspitzen, die den Handel bei abnormaler Volatilität unterbricht

* Dynamischer Trailing-Stop (100.000 Punkte) zur Sicherung von Gewinnen in erratischen Märkten





2. **24/5 Marktbetrieb**:

- Kontinuierliche Betriebsfähigkeit passend zu den Kryptomarktzeiten

- Optionaler Zeitfilter für eingeschränkte Handelsfenster





3. **Compounding Engine**:

- Automatische Skalierung der Positionsgrößen, um von den großen Preisbewegungen von BTC zu profitieren

- Intelligente Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand





**Premium-Funktionen:**

1. **Adaptives Mittelwertbildungssystem**:

- Mehrstufiges Martingal mit:

* Intelligenter Verzögerungsalgorithmus zwischen den Levels basierend auf:

- Echtzeit-Volatilität (ATR-bereinigt)

- Tägliche Range-Formationszeit

- Aktueller Markttrend

2. **Multi-Layer-Schutz**:

- Volumen-Schock-Absorber:

* Erkennt abnormales Handelsvolumen (5x MA)

* Aktiviert 4-stündigen Handels-Cooldown

- Nachrichten-Filter:

* Integrierter Wirtschaftskalender

* Automatische Deaktivierung bei wichtigen Ereignissen





3. **Intelligentes Einstiegssystem**:

- Zweischichtige stochastische Bestätigung (schnell & langsam)

- Neue Kerzenanforderung für mittelwertbildende Einträge

- Konfigurierbarer Filter für Handelssitzungen





4. **Erweitertes Risikomanagement**:

- Mehrere SL-Protokolle:

* Fester Stop-Loss

* Prozentualer SL für Aktien

* Dollar-Betrags-SL

* Break-even minus SL

- Eigenkapital-Leitplanken:

* Auto-Stopp bei Gewinnzielen

* Equity Drawdown circuit breaker



5. Flexible Strategie-Optionen: - Dualer Modus (Absicherung) oder Ein-Richtungs-Betrieb - Wahlmöglichkeit zwischen Standard-TP oder Durchschnitts-TP - Konfigurierbar als reine Martingal- oder indikatorbestätigte Strategie 6. M5-Zeitrahmen ideal für:

- Erfassen des schnellen Momentums von BTC

- Vermeidung von Rauschen im unteren Zeitrahmen





7. Kritischer Volumenschutz für BTCs:

- Häufige plötzliche Volumenspitzen

- 4-stündiger Cooldown zur Marktstabilisierung





Dieser EA zeichnet sich im BTC-Handel aus durch:

- Er übersteht lang anhaltende Trends

- Automatisches Festhalten von Gewinnen

- Verhinderung von katastrophalen Verlusten bei extremer Volatilität

- Ausnutzung der charakteristischen Pullback-Muster von BTC





Die wichtigsten Verbesserungen wurden implementiert: 1. Verbesserte Fehlerbehandlung:

Dynamischer Pipstep

Umfassende Prüfungen vor Orderänderungen

Wiederholungslogik mit Verzögerungen für temporäre Probleme

2. Erkennung von Volumenspitzen:

Dynamische Berechnung der Volumenschwelle

Mehrere Zeitrahmen für die Volumenanalyse

Analyse der Kursgeschwindigkeit zur Bestätigung von Spikes

Funktion für Handelspausen bei extremer Volatilität



3. Ordermanagement:

Sicheres Schließen von Orders mit Spread- und Slippage-Checks

Sicherheitsmechanismen für das Schließen von Positionen

Verbesserte Trailing-Stop-Logik



4. Risikomanagement:

Geldbasierte und prozentuale Stop-Loss-Optionen

Dynamische Pip-Step-Berechnung auf Basis der Volatilität

Integration von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus



5. Fundamentalanalyse:

Simulierte Fundamentaldaten-Integration

Trading-Bias basierend auf fundamentalen Bedingungen

Regelmäßige Updates der Fundamentaldaten



6. News-Filter:

Simulierte Erkennung von Nachrichtenereignissen

Handelspause bei hochrelevanten Nachrichten

Positionsschließung vor Nachrichtenereignissen



7. Support/Resistance:

Automatische SR-Level-Erkennung

Handel nur in der Nähe von SR-Levels

Visuelle Anzeige der SR-Levels



Der EA ist für volatile Paare wie BTC/USD optimiert , kann aber auch für andere Instrumente angepasst werden.





Backtesting des EA:

Wählen Sie einen guten historischen Preisfeed und stellen Sie sicher, dass es sich um einen mit niedrigen Spreads handelt, oder stellen Sie den Spread manuell ein. Die Spreads sollten im Durchschnitt unter 1000 Punkten liegen.





Wenn Ihre Backtesting-Ergebnisse nicht mit meinen übereinstimmen, kontaktieren Sie mich in pm, so dass ich mit dem Backtest-Setup helfen kann.



