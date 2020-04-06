Bitcoin Deep 3





Bitcoin y los robots de trading son una poderosa combinación para obtener beneficios, pero ambos requieren un profundo conocimiento del mercado, gestión del riesgo y preparación para la volatilidad. Los robots comerciales no son una "garantía de riqueza instantánea", sino más bien una herramienta eficaz cuando se utilizan con una estrategia probada y disciplinada. Investigue siempre y empiece poco a poco.

BTC DEEP AI es un robot de Forex que se utiliza específicamente en BTC y tiene resistencia a los movimientos de alta y proporciona beneficios consistentes. equipado con sofisticación AI y una combinación de análisis técnico diseñado para tomar siempre ganancias en cualquier momento 24/7 NON STOP.

Controla el riesgo, la búsqueda de tendencias y Top / Low niveles a través de múltiples marcos de tiempo a las oportunidades de beneficio de alta en el mercado cryptocurrency increíble.

Características:





Par: BTCUSD

Marco de tiempo: M5

Lotes mínimos: 0.01

Depósito mínimo: 500

Brokers recomendados: Todos los tipos de cuenta en brokers conocidos





Se ha mantenido toda la funcionalidad existente al tiempo que se añadía esta nueva característica, incluyendo:





Protección contra picos de volumen

Filtrado de noticias

Condiciones estocásticas

Análisis de puntos de giro

Restricciones comerciales basadas en el tiempo





**Ventajas de operar con BTC/USD

1. **Adaptación a la volatilidad de BTC**:

- Específicamente diseñado para manejar las oscilaciones extremas de precios de Bitcoin con:

* Pipstep_Level4 (150.000 puntos) para una distancia media dinámica en los movimientos salvajes de BTC.

* Detección inteligente de picos de volumen que detiene la negociación en caso de volatilidad anormal.

* Trailing stop dinámico (100.000 puntos) para asegurar los beneficios en mercados erráticos.





2. **Funcionamiento del mercado 24/5**:

- Capacidad de operación continua que coincide con las horas del mercado criptográfico

- Filtro horario opcional para ventanas de negociación restringidas





3. **Motor de compensación**:

- Auto-escalado de tamaños de posición para capitalizar los grandes movimientos de precios de BTC

- Tamaño de lote inteligente basado en el saldo de la cuenta





**Características Premium

1. **Sistema de Promedio Adaptativo**:

- Martingala multietapa con:

* Algoritmo de retardo inteligente entre niveles basado en:

- Volatilidad en tiempo real (ajustada por ATR)

- Tiempo de formación de rango diario

- Tendencia actual del mercado.

2. **Protección multicapa**:

- Volume Shock Absorber:

* Detecta un volumen de negociación anormal (5x MA)

* Activa el enfriamiento de la negociación en 4 horas

- Filtro de noticias:

* Calendario económico integrado

* Desactivación automática durante eventos de alto impacto





3. **Sistema de entrada inteligente**:

- Confirmación estocástica de doble capa (rápida y lenta)

- Nuevo requisito de velas para promediar las entradas

- Filtro de sesión de negociación configurable





4. **Gestión avanzada del riesgo**:

- Múltiples protocolos SL:

* Stop-loss fijo

* SL porcentual

* SL en dólares

* Punto de equilibrio menos SL

- Barreras de protección de la renta variable:

* Auto-stop en objetivos de beneficio

* Disyuntor de reducción de capital



5. Opciones de estrategia flexibles: - Funcionamiento en modo dual (cobertura) o unidireccional - Elección entre TP estándar o TP promediado - Configurable como martingala pura o estrategia confirmada por indicador 6. Marco temporal M5 ideal para:

- Capturar el rápido impulso de BTC

- Evitar el ruido del marco temporal inferior





7. Protección de volumen crítico para BTC:

- Frecuentes picos repentinos de volumen

- Enfriamiento de 4 horas para estabilizar el mercado





Este EA sobresale en el comercio de BTC por:

- Sostenimiento a través de tendencias prolongadas

- Bloqueo automático de beneficios

- Prevención de pérdidas catastróficas durante la volatilidad extrema

- Capitalización de los patrones de retroceso característicos de BTC





Mejoras clave implementadas: 1. Gestión de errores mejorada :

Pipstep dinámico

Comprobaciones exhaustivas antes de modificar las órdenes

Lógica de reintento con retrasos para problemas temporales

2. Detección de picos de volumen:

Cálculo dinámico del umbral de volumen

Múltiples marcos temporales para el análisis del volumen

Análisis de la velocidad del precio para confirmar los picos

Funcionalidad de pausa de negociación durante volatilidades extremas



3. Gestión de órdenes: Cierre seguro de órdenes

Gestión de órdenes:

Cierre seguro de órdenes con comprobaciones de diferencial y deslizamiento

Mecanismos de seguridad de cierre de posiciones

Lógica mejorada de trailing stop



4. Gestión de riesgos: Opciones de stop loss basadas en dinero y en porcentaje

Cálculo dinámico de pasos de pips basado en la volatilidad

Integración de niveles de soporte/resistencia



5. Análisis fundamental: Simulación de la volatilidad del mercado. Análisis fundamental:

Integración de datos fundamentales simulados

Sesgo de negociación basado en las condiciones fundamentales

Actualizaciones periódicas de los datos fundamentales



6. Filtro de noticias:

Detección simulada de eventos noticiosos

Pausa de negociación en torno a noticias de gran impacto

Cierre de posiciones antes de eventos noticiosos



7. Gestión del riesgo: Soporte/Resistencia:

Detección automática de niveles SR

Operar sólo cerca de niveles SR

Visualización de niveles SR



Está optimizado para pares volátiles como BTC/USD pero puede ser adaptado para otros instrumentos.





Backtesting del EA:

Elija un pricefeed histórico decente, y asegúrese de que es uno con spreads bajos, o configure el spread manualmente. Los spreads deben ser inferiores a 1000 puntos de media.





Si sus resultados de backtesting no coinciden con los míos, póngase en contacto conmigo en pm para que pueda ayudar con la backtest-setup.



