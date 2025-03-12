Visual Aroon Cross Signal Indicator MT4

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.


Aroon Cross Signal Indikator - Trading Companion V1.21

Wichtiger Hinweis: Dieser Indikator ist ein unbearbeitetes Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die gerne Anpassungen und Optimierungen vornehmen. Er ist KEINE Plug-and-Play-Lösung und erfordert Ihr persönliches Trading-Know-how, um sein Potenzial zu maximieren.

Indikator-Übersicht: Der Aroon Cross Signal Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um potenzielle Trendumkehrungen und Momentumverschiebungen auf den Finanzmärkten zu erkennen. Dieser Indikator nutzt den leistungsstarken Aroon-Oszillator und bietet nuancierte Einblicke in die Marktdynamik.

Strategische Logik: Das Herzstück dieses Indikators ist der Aroon-Oszillator, ein einzigartiger technischer Indikator, der die Zeit zwischen Höchst- und Tiefstständen über einen bestimmten Zeitraum misst. Die wichtigsten Merkmale sind:

Präzise Crossover-Erkennung:

  • Überwacht Aroon Up und Aroon Down Linien
  • Generiert Kauf-/Verkaufssignale, wenn sich die Linien kreuzen
  • Konfigurierbarer Zeitraum (Standard 14 Balken)
  • Anpassbare Verzögerung zwischen den Signalen

Herausragende Merkmale:

Adaptives Sichtfenster

  • Anzeige des Marktstatus in Echtzeit
  • Visualisierung der aktuellen Aroon-Werte
  • Signalverlaufsverfolgung

Umfassende Protokollierung

  • Detaillierte Signalinformationen
  • Anpassbare Logging-Optionen
  • Transparente Handelseinblicke

Flexible Konfiguration

  • Einstellbare Aroon-Periode
  • Konfigurierbare Signalverzögerung
  • Anpassbare visuelle Elemente

Technische Spezifikationen:

  • Kompatibel mit MetaTrader-Plattformen
  • Funktioniert über mehrere Zeitrahmen
  • Unterstützt sowohl historische als auch Echtzeit-Analysen
  • Minimaler Berechnungsaufwand

Optimierungspotenzial: Dieser Indikator ist eine Leinwand für Ihre Handelskreativität. Seine offene Architektur lädt Händler dazu ein:

  • Anpassung der Parameter für die Signalerzeugung
  • Integration in bestehende Handelsstrategien
  • Anpassen der visuellen und protokollierenden Komponenten

Ideal für:

  • Erfahrene Trader
  • Strategie-Entwickler
  • Liebhaber der technischen Analyse
  • Forscher im Bereich des algorithmischen Handels

Leistungsüberlegungen:

  • Erfordert gründliches Backtesting
  • Empfohlen für fortgeschrittene Trader
  • Kein garantierter Gewinnmechanismus

Einfache Installation:

  1. Laden Sie den Indikator herunter
  2. Legen Sie ihn in Ihrem MetaTrader-Indikatorenordner ab
  3. Anhängen an Ihr bevorzugtes Chart
  4. Passen Sie die Einstellungen an Ihren Handelsstil an

Entdecken Sie mehr: Entdecken Sie weitere Handelsinstrumente und -strategien auf unserer umfassenden Plattform für Handelslösungen! Jedes Produkt ist so konzipiert, dass es Sie auf Ihrer Handelsreise unterstützt.

Preis: $130

Besuchen Sie unsere Website, um unser gesamtes Angebot an Handelsindikatoren zu erkunden und Ihr Handelspotenzial zu erschließen!

Haftungsausschluss: Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel und keine Garantie für finanziellen Erfolg. Führen Sie immer gründliche Recherchen und Risikomanagement durch.

Empfohlene Produkte
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
Indikatoren
Hierbei handelt es sich um eine Kombination mehrerer Oszillatoren in einem einzigen Divergenzsystem, die den Eindruck eines zuverlässigeren Divergenzindikators erweckt. Es basiert auf mehreren Währungen und funktioniert am besten bei einem Zeitrahmen von 15 Minuten und mehr. Jedes Mal, wenn ein Signal generiert wird, wird dem Benutzer eine Warnung angezeigt. Idealer ist es, wenn es mit anderen Preisaktionsindikatoren oder Handelssystemen kombiniert wird.
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Dieser Indikator ist der unangefochtene Spitzenreiter unter den Indikatoren. Und für diese Aussage gibt es einen guten Grund. Der Indikator bildet einen sehr hochwertigen Kanal, in dem er Einstiegssignale generiert! Was ist die ideale Strategie für den Händler, da der Händler immer zögert, wenn die Wahl einer Strategie für den Job. Das heißt, dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, das Dilemma der Wahl eines Jobs von Trend oder den Kanal zu lösen, da es diese beiden grundlegenden Konzepte kombini
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indikatoren
Basierend auf MACD-Indikatorwellen mit Standardparametern Wendet Fibonacci-Werte auf die letzten beiden MACD-Wellen an, jeweils positiv und negativ, wenn der MACD-Indikator im Moment keine negative Welle mehr hat - die Farbe ist grün, wenn der MACD-Indikator im Moment keine positive Welle mehr hat - die Farbe ist rot. Das Wave-Abschlusskriterium sind zwei Ticks mit unterschiedlichem MACD-Zeichen. Wendet Trendlinien auf die letzten vier MACD-Wellen an. Arbeitet gut mit dem Experten zusammen
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Range Directional Force Indicator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse von Markttrends, Umkehrungen und Richtungsstärke zu helfen. Er konzentriert sich auf Kursbewegungen innerhalb definierter Bereiche und identifiziert Schlüsselmomente, in denen der Markt an Schwung gewinnt oder sich auf eine Veränderung vorbereitet. Durch die Unterteilung des Charts in dynamische Preisbereiche erkennt der Indikator kritische Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Er berechnet die Richtungskraft d
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (drei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
MACD Max
John Louis Fernando Diamante
Indikatoren
Ein flexibler 2-Linien-MACD-Indikator Der Standard-MACD-Indikator in MT4 beschränkt Sie auf die Verwendung des MACD mit einem Fast-EMA, Slow-EMA und Signal-SMA. Mit diesem MACD-Indikator können Sie Ihre eigene MA-Methode für diese 3 Komponenten separat festlegen! Sie können zwischen SMA-EMA-SMMA-LWMA-DEMA-TEMA wählen und sogar für jede der 3 Fast-Slow-Signal-Perioden eine eigene Methode verwenden. Farbige Kerzen auf dem Chart, mit Zeichnungsbedingungstypen sind ebenfalls enthalten, mit einer Ein
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfu
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Lyne
Maksim Kalachev
Indikatoren
Über den Indikator Lyne Lyne ist ein Metatrader 4 (MT4)-Indikator, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die akkumulierten historischen Daten zu transformieren. Der Lyne-Indikator ermöglicht es, verschiedene Merkmale und Muster in der Preisdynamik zu erkennen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Auf der Grundlage dieser Informationen können Händler weitere Preisbewegungen vorhersehen und ihre Strategie entsprechend anpassen. Dieser Indikator hat sich in der Scalping-Strategie bewährt.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Magician Of Custom Index chart window
BaiChun Li
Indikatoren
Charles Henry Dow war der Ansicht, dass eine gleichgerichtete Entwicklung des Industrie- und des Eisenbahndurchschnitts auf einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel hindeutet. Kurz gesagt, dieser Indikator basiert auf der Theorie von Dow. Er kann einen Index von Marktsymbolen erstellen, einen Index für fast alle Dinge. Zum Beispiel: Index für den Euro, Index für das britische Pfund, Index für den japanischen Yen, Index für den Schweizer Franken, Index für das Gold, Index für den neuseeländische
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein perfektes Werkzeug, um zu vergleichen, welche Broker die geringere Latenz haben. Es zeigt uns sofort, welche Makler langsamer oder schneller sind. Wenn Sie das Punkt-Symbol auf der Linie sehen, bedeutet dies, dass dieser Broker der schnellere ist und die rote Linie (Broker_A) ist der langsamere. Siehe das Beispiel auf dem Bildschirmfoto. Wie funktioniert er? Dieser Indikator teilt die Kursinformationen in und aus dem gemeinsamen Datenordner. Er vergleicht alle Kurse. De
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
Magician Of Custom Index separate window
BaiChun Li
Indikatoren
Charles Henry Dow war der Ansicht, dass eine gleichgerichtete Entwicklung des Industrie- und des Eisenbahndurchschnitts auf einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel hindeutet. Kurz gesagt, dieser Indikator basiert auf der Theorie von Dow. Er kann einen Index von Marktsymbolen erstellen, einen Index für fast alle Dinge. Zum Beispiel: Index für den Euro, Index für das britische Pfund, Index für den japanischen Yen, Index für den Schweizer Franken, Index für das Gold, Index für den neuseeländische
FX Flow
Eva Stella Conti
Indikatoren
Der FX Flow-Indikator kann als Antizipator für den nächsten Trend verwendet werden, der vorzugsweise durch die Price Action oder einen anderen Oszillator (RSi, Stochastic ..) bestätigt wird. Er berücksichtigt die Geldströme der wichtigsten Währungen USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY und verarbeitet sie. Hervorragendes Werkzeug für Indizes, aber auch für Korrelationen zwischen Währungen. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Blaue Linie: Bullenmarkt Gelbe Linie: Bärenmarkt Hinweis : Wenn der Indikat
Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals
Valter Pegoraro
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf den Bollinger Bändern auf einem oder mehreren Zeitrahmen und auf einem beliebigen Währungspaar (Cross Pair). Der Indikator erzeugt eine Warnmeldung, wenn er ein Kauf- oder Verkaufssignal feststellt. Außerdem zeichnet er einen vertikalen Balken auf dem Preisdiagramm: grün für Kauf oder rot für Verkauf, weiß, wenn er flach ist. Warnmeldungen und vertikale Balken für KAUF oder VERKAUF werden generiert, wenn die Bollinger Bänder für alle gewählten Zeitrahmen konsistent s
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indikatoren
Der Indikator erstellt Orderblöcke (BZ) nach dem Handelssystem von Roman (TS). Die Blöcke werden gleichzeitig in zwei Zeitrahmen gesucht: dem aktuellen und dem älteren (in den Einstellungen definiert). Um veraltete Blöcke zu optimieren und zu ignorieren, können Sie in den Einstellungen eine Begrenzung der Anzahl der Tage festlegen, innerhalb derer Blöcke gesucht werden. Die Blöcke werden nach den TS-Regeln gebildet, die aus drei Schritten bestehen: welche Kerze wurde herausgenommen (was?); welch
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
**Sehr wichtig: Bitte passen Sie die Einstellung „Abstand zwischen Aufträgen“ an. Reduzieren Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen, idealerweise auf einen Bereich von 2 bis 10.** Der Handel im Forex-Markt und in volatilen Märkten kann sehr kompliziert und riskant sein. Fast alle Strategien werden nicht immer 100%ig funktionieren! Mit unserem neuen Expert Advisor „Super Hedge Fighter EA“ werden Sie den Markt aus einer neuen Perspektive sehen! Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten m
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Glück im Devisenhandel bedeutet Gewinnen! Was wäre, wenn wir Ihre Gewinne zu "Steady Winnings" machen würden! Das wird Sie glücklicher machen! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben eine sichere und zuverlässige Strategie implementiert, die sich seit 2010 bis heute bewährt hat! Sie hat COVID 19 Schwankungen ohne Probleme überstanden! Die Idee hinter dem Experten ist es, ein Super-Scalping-Experte zu sein, der ein paar Pips auf einmal angreift. Dies geschieht u
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Sicherheit im Devisenhandel ist das Hauptanliegen der Händler! Es hat keinen Sinn, heute zu handeln und morgen alles zu verlieren! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Hier kommt die Kraft unseres Experten ins Spiel! Die Idee dahinter ist die Sicherheit der Investorenfonds, dann kommt der Gewinn. Daher wird dieser Experte nicht der Experte sein, der Ihr Konto um ein Vielfaches verdoppeln wird. Es wird der Experte sein, auf den Sie sich verlassen können, um s
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Einige Nutzer sind sehr bequem und behalten ihre Geschäfte für lange Zeit, während andere Nutzer froh sind, wenn sie den geringsten Betrag bekommen und gehen :) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Schauen Sie sich unsere anderen Produkte an, die bald auf den Markt kommen werden.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Einige Benutzer sind sehr Komfort 2 in der Lage, ihre Trades für Ewigkeiten zu halten, während andere Benutzer glücklich sind, die am wenigsten zu bekommen und verlassen :) Wenn Sie nicht auf Ihre Trades warten können, dann wird dieser Experte das Beste für Sie sein! Der Experte versucht, Trades mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit einzugehen, und in den meisten Fällen erwischt er auch die richtige Welle. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen, denn der Experte wird sich selbst um die
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Skalpieren! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Devisenhandel ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Drag Race Scalper" werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben versucht, eine sichere, profitable und schnelle Formel zu verwenden, und das ist das, was wir erreicht haben! Ein Drag Racing Scalper! (Forex ist riskant, Sie könn
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Forex-Handel hat eine Million Möglichkeiten! Einer der innovativen Wege ist es, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und unsere Butter zu bekommen :) (Der Handel ist riskant, und Sie können verlieren!) Von hier aus begann die Idee! Der Kampf gegen den Markt. Der Experte verwendet eine Kombination aus: Hedging-, Grid- und Trend-Strategien zu arbeiten. Diese Operation erlaubt es ihm, sicher anzukommen, auch wenn er gegen die Brandun
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Cent Collector ist der zweite Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny Collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Und hier ist der zweite EA : Cent Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und geht. Wenn die Dinge schief gelaufen sind, wird der Experte daran arbeiten, sich selbst zu verwalten, indem er den Durchschnitt ermittelt, und
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Yen Collector ist der dritte Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profil+Seller Der zweite war Cent-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profil+Verkäufer Und hier ist der dritte EA : Yen Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und verschwindet. Wenn die Dinge schief gelaufen
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experten
Sehr wichtig: Bitte passen Sie den „Abstand zwischen den Aufträgen“ an... Verringern Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ein höherer Abstand macht den EA sicherer. Der Handel mit Forex hat unzählige Möglichkeiten! Eine der innovativen Methoden ist, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und Butter davon zu bekommen :) (Handel ist riskant, und Sie könnten verlieren!) Hier begann die Idee! Den Markt herausfordern. Der Expert Advisor verwe
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Mit diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapita
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Handel mit Experten ist der beste Weg, um am Devisenmarkt zu gewinnen! Hier ist unser zweiter Expert Advisor, den Sie einstellen und vergessen können! Zeitrahmen: M1 Alle Währungspaare funktionieren perfekt mit dem EA Kontotyp: Alle (Wenn Hedging nicht erlaubt ist, deaktivieren Sie bitte entweder Verkaufen oder Kaufen) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Ha
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Ver
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verk
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Sc
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
LevelGuard SmartSMA Meistern Sie den Handel mit Unterstützungen und Widerständen mit Präzision LevelGuard SmartSMA nutzt die Stärke gleitender Durchschnitte, um Ihnen zu helfen, in allen Märkten sicher zu handeln. Dieser EA wurde entwickelt, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und liefert präzise Handelsein- und -ausstiege, die es Händlern ermöglichen, Marktbewegungen mit Leichtigkeit zu nutzen. Wie es funktioniert Kernstrategie: Verwendet einen zentralen SMA
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Erkunden Sie unsere komplette EA-Kollektion Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an fachmännisch ausgearbeiteten Expert Advisors, die Trader aller Stufen unterstützen. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, unsere Tools sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erschwinglicher Handel für jedermann Wir glauben daran, dass der Handel für jeden zugänglich sein sollte. Deshalb kosten alle unsere Expert Advisors nur 65 $ pro Stück und helfen unse
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Lion's Roar - Trendstärke-Indikator Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen? Der Lion's Roar - Trendstärke-Indikator hilft Ihnen dabei, starke Markttrends mit Präzision und Zuversicht zu erkennen und auszunutzen. Dieses fortschrittliche Tool wurde speziell für Händler entwickelt und basiert auf einer robusten Strategie, die Trendrichtung und Momentum-Validierung unter Verwendung der Average True Range (ATR) kombiniert. Dieser Indikator ist nicht voroptimiert, so dass
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Marktvolatilität mit dem Titan Force Indicator! Sind Sie bereit, den Markt zu dominieren, indem Sie von der Volatilität profitieren? Der Titan Force Indikator ist Ihr ultimatives Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die in Zeiten erhöhter Marktaktivität erfolgreich sind. Nicht für Sie optimiert - noch nicht! Dieser Indikator ist eine Leinwand für Ihre Kreativität. Er wurde so entwickelt, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategien und Vorlieb
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den Falcon Turn-Indikator Dieser Indikator wurde für die individuelle Anpassung und Optimierung entwickelt und ermöglicht es Händlern, ihn an ihre individuellen Strategien anzupassen. Warum der Falcon Turn-Indikator? Der Falcon Turn Indicator nutzt die Stärke der Parabolic SAR-Strategie, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen mit Präzision und Klarheit aufzuzeigen. Er eignet sich perfekt für Trendfolge-Enthusiasten und diejenigen, die Flexibilität bei der Feinabstimmung ihrer Ha
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Mountain Guard Indicator ist ein hochgradig anpassbares Tool, das für Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle über ihre Optimierung haben möchten. Er wurde nicht voroptimiert, so dass Sie die Freiheit haben, ihn an Ihre spezifischen Handelsstrategien und Präferenzen anzupassen. Hauptmerkmale: Kauf- und Verkaufssignale werden mit limonenfarbenen (Kauf) und roten (Verkauf) Pfeilen auf dem Chart angezeigt. Die SAR-Linie wird als gepunktete blaue Dodger-Linie dargestellt, um den Stop-and-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension