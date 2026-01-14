US30Flipper

Dies ist ein Expert Advisor, der speziell für den Dow Jones 30 Index entwickelt wurde. Sie können ihn aber auch für den Nasdaq100 verwenden. Mit den richtigen Einstellungen funktioniert er auch auf FX eur/usd. Vielleicht auch auf Crypto

Standard Time Frame spielt keine Rolle und Asset Dow Jones 30 Index. Es ist ein profitabler EA mit geringem DrawDown


Diese Version wird am 30. März 2025 auslaufen.

So können Sie es ausprobieren, bevor Sie einen Kauf tätigen.


In den Inputs können Sie den TPO Step auf 1000 setzen. Oder/und die GroupTP auf 5000.

Wenn Sie bessere Konfigurationen entsprechend der Input-Einstellungen finden, posten Sie sie bitte hier.


Es funktioniert perfekt bei Nachrichten und starker Marktvolatilität.

Der maximale Spread sollte bei 170 liegen.



Kein Martingale.

Kein Hedging.

und Stop Loss für jeden Handel.

Keine gefährlichen Strategien.


BITTE HINTERLASSEN SIE EINE BEWERTUNG

hier und sagen Sie uns, wo Sie den Roboter verwendet haben, insbesondere bei welchem Broker und wie er funktioniert hat.

Moneta Markets würde ich als sehr gut bezeichnen. Aber nach meinen Tests funktioniert er perfekt bei FUSION MARKETS.

Die Ergebnisse des Demokontos dort waren sehr gut.




