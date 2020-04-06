Trawler MT5





Представляем Trawler EA, экспертного советника, разработанного для поддержки трейдеров в навигации на рынке форекс с помощью интеллектуального подхода к сетке хеджирования. Trawler EA помогает эффективно управлять сделками, используя отложенные ордера и динамические стратегии, адаптируемые к рыночным условиям.





Основные характеристики:





Стратегия сетки хеджирования: Trawler EA одновременно размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop для захвата потенциальных движений рынка.





Автоматическое управление позициями: после достижения установленной цели Trawler EA закрывает все позиции и устанавливает новые отложенные ордера для продолжения торговли.





Динамический диапазон отложенных ордеров: регулирует расстояние между ордерами на основе волатильности рынка, стремясь повысить производительность в различных условиях.





Гибкие цели прибыли: позволяют устанавливать цели прибыли в денежном выражении или в процентах, что дает вам контроль над вашей стратегией.





Функция ежедневной цели: помогает управлять целями ежедневной прибыли для поощрения дисциплинированной торговли.





Настраиваемый временной фильтр: позволяет торговать во время определенных рыночных сессий в соответствии с вашими предпочтениями.





Регулируемые входные данные:





Пауза свечи перед повторным входом: контролирует паузу между сделками, чтобы избежать частых входов.





Максимальное количество отложенных ордеров (макс. PO): ограничивает количество активных отложенных ордеров для управления риском.





Динамический диапазон PO: адаптируется к рыночным условиям для эффективного размещения ордеров.





Целевые деньги/процент: установите предпочтительные цели прибыли.





Ежедневная цель: определите ваши ежедневные торговые цели.





Время фильтра: настройте часы торговли в соответствии с вашей стратегией.