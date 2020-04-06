Trawler MT5
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 2.0
- 更新: 2 一月 2026
- 激活: 5
隆重推出 Trawler EA，这是一款旨在通过智能对冲网格方法帮助交易者驾驭外汇市场的专家顾问。Trawler EA 通过使用挂单和动态策略来适应市场情况，从而帮助交易者高效管理交易。
主要特点：
对冲网格策略：Trawler EA 同时设置买入止损和卖出止损挂单，以捕捉潜在的市场波动。
自动仓位管理：达到设定目标后，Trawler EA 将平仓所有仓位并设置新的挂单以继续交易。
动态挂单范围：根据市场波动性调整订单之间的距离，旨在提高在不同条件下的表现。
灵活的盈利目标：允许您以金额或百分比设定盈利目标，从而掌控您的策略。
每日目标功能：帮助管理每日盈利目标，促进自律交易。
可自定义时间过滤器：根据您的偏好，在特定市场时段进行交易。
可调整的输入：
重新入场前的蜡烛图暂停：控制交易之间的暂停时间，避免频繁入场。
最大挂单数量（最大订单数量）：限制活跃挂单数量以管理风险。
动态订单数量范围：根据市场情况调整，实现高效下单。
目标金额/百分比：设置您偏好的盈利目标。
每日目标：定义您的每日交易目标。
过滤时间：调整交易时间以适应您的策略。