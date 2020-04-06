Trawler MT5
- Experts
- Agus Santoso
- Versão: 2.0
- Atualizado: 2 janeiro 2026
- Ativações: 5
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/129161
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129162
Apresentamos o Trawler EA, um Expert Advisor concebido para ajudar os traders a navegar no mercado forex com uma abordagem de hedge grid inteligente. O Trawler EA ajuda a gerir as negociações de forma eficiente, utilizando ordens pendentes e estratégias dinâmicas adaptáveis às condições de mercado.
Principais características:
Estratégia de grelha de cobertura: o Trawler EA coloca ordens pendentes de Buy Stop e Sell Stop simultaneamente para captar potenciais movimentos de mercado.
Gestão Automática de Posições: Após atingir o objetivo definido, o Trawler EA fecha todas as posições e define novas ordens pendentes para negociação contínua.
Intervalo dinâmico de ordens pendentes: ajusta a distância entre ordens com base na volatilidade do mercado, visando melhorar o desempenho em condições variadas.
Objetivos de lucro flexíveis: permitem definir objetivos de lucro em valor monetário ou percentagem, dando-lhe controlo sobre a sua estratégia.
Recurso de objetivos diários: ajuda a gerir os objetivos de lucro diário para promover negociações disciplinadas.
Filtro de tempo personalizável: permite negociar durante sessões de mercado específicas, de acordo com as suas preferências.
Entradas ajustáveis:
Pausa na vela antes da reentrada: controla a pausa entre as negociações para evitar entradas frequentes.
Máximo de encomendas pendentes (máx. PO): limita o número de encomendas pendentes ativas para gerir os riscos.
Intervalo de PO dinâmico: adapta-se às condições de mercado para uma colocação eficiente de encomendas.
Objetivo de lucro/percentagem: defina os seus objetivos de lucro preferidos.
Objetivo diário: defina os seus objetivos diários de negociação.
Filtrar horário: ajuste o horário de negociação de acordo com a sua estratégia.