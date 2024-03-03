RiKen - Technischer Analyse-Indikator für Marktbeobachtung und Signalunterstützung

RiKen ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Händler bei der Analyse des Marktverhaltens zu unterstützen, indem er strukturierte visuelle Referenzen bietet, die die Entscheidungsfindung unterstützen. RiKen wurde als ergänzendes Analysewerkzeug entwickelt und hilft den Nutzern bei der Beobachtung potenzieller Preisbewegungen, Momentumverschiebungen und kontextbezogener Einstiegs- oder Ausstiegszonen, wenn er mit einer breiteren Handelsstrategie kombiniert wird.

RiKen garantiert keine Ergebnisse oder Resultate, sondern konzentriert sich auf Klarheit, Konsistenz und analytische Unterstützung, um diszipliniertes Handeln und eine fundierte Interpretation der Marktdaten zu fördern.

Hauptmerkmale von RiKen

Signalvisualisierung durch Chartpfeile

RiKen zeigt visuelle Pfeile im Chart an, um Momente hervorzuheben, in denen vordefinierte Marktbedingungen erfüllt sind. Diese visuellen Marker sind als Referenzpunkte gedacht, die Händlern helfen, schnell Bereiche zu identifizieren, die eine genauere Analyse verdienen, ohne dabei das eigene Urteilsvermögen oder Strategieregeln zu ersetzen.

Non-Repainting-Signallogik

RiKen wurde mit einer Non-Repainting-Logik entwickelt, d.h. die Signale werden auf der Grundlage bestätigter Marktdaten generiert und ändern sich nicht rückwirkend. Diese Eigenschaft unterstützt die historische Analyse und die Überprüfung von Strategien und ermöglicht es Händlern, vergangene Signale konsistent zu bewerten.

Multi-Asset- und Multi-Timeframe-Unterstützung

Der Indikator ist mit allen Währungspaaren und Timeframes kompatibel. Dank dieser Flexibilität kann RiKen als analytisches Hilfsmittel für verschiedene Handelsstile verwendet werden, einschließlich kurzfristiger und längerfristiger Marktanalysen.

Algorithmische Marktfilterung

RiKen wendet einen internen Algorithmus an, um Preisdaten zu verarbeiten und das Marktrauschen zu reduzieren, indem er strukturierte Bedingungen hervorhebt, die durch seine Logik definiert sind. Dies hilft Händlern, sich auf relevante Marktbewegungen zu konzentrieren und nicht nur auf rohe Preisschwankungen.

Backtesting- und historische Auswertungswerkzeuge

RiKen enthält eine Backtesting-Funktion, mit der die Benutzer überprüfen können, wie die Signale auf historischen Daten erschienen wären. Diese Funktion ist für Bewertungs- und Lernzwecke gedacht und hilft Händlern zu verstehen, wie sich der Indikator unter verschiedenen Marktbedingungen verhält.

Benutzerfreundliches Interface

Mit seinem klaren und intuitiven Layout ist RiKen sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. Sein Design legt den Schwerpunkt auf Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit und unterstützt eine effiziente Chartanalyse ohne übermäßige visuelle Unübersichtlichkeit.

Bestimmungsgemäße Verwendung und Umfang

RiKen ist kein eigenständiges Handelssystem und sollte nicht als Finanzberatung interpretiert werden. RiKen wurde entwickelt, um als Teil eines breiteren analytischen Rahmens zu funktionieren, neben Werkzeugen wie Preisaktionsanalyse, Trendstruktur, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und angemessenem Risikomanagement.

Die Marktbedingungen sind dynamisch, und das Verhalten in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. RiKen dient als technischer Helfer, der Händler bei der Erstellung strukturierter Analysen, dem Testen von Hypothesen und der Verfeinerung ihrer eigenen Handelsstrategien unterstützt.