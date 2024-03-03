RiKen

RiKen - Technischer Analyse-Indikator für Marktbeobachtung und Signalunterstützung

RiKen ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Händler bei der Analyse des Marktverhaltens zu unterstützen, indem er strukturierte visuelle Referenzen bietet, die die Entscheidungsfindung unterstützen. RiKen wurde als ergänzendes Analysewerkzeug entwickelt und hilft den Nutzern bei der Beobachtung potenzieller Preisbewegungen, Momentumverschiebungen und kontextbezogener Einstiegs- oder Ausstiegszonen, wenn er mit einer breiteren Handelsstrategie kombiniert wird.

RiKen garantiert keine Ergebnisse oder Resultate, sondern konzentriert sich auf Klarheit, Konsistenz und analytische Unterstützung, um diszipliniertes Handeln und eine fundierte Interpretation der Marktdaten zu fördern.

Hauptmerkmale von RiKen

Signalvisualisierung durch Chartpfeile
RiKen zeigt visuelle Pfeile im Chart an, um Momente hervorzuheben, in denen vordefinierte Marktbedingungen erfüllt sind. Diese visuellen Marker sind als Referenzpunkte gedacht, die Händlern helfen, schnell Bereiche zu identifizieren, die eine genauere Analyse verdienen, ohne dabei das eigene Urteilsvermögen oder Strategieregeln zu ersetzen.

Non-Repainting-Signallogik
RiKen wurde mit einer Non-Repainting-Logik entwickelt, d.h. die Signale werden auf der Grundlage bestätigter Marktdaten generiert und ändern sich nicht rückwirkend. Diese Eigenschaft unterstützt die historische Analyse und die Überprüfung von Strategien und ermöglicht es Händlern, vergangene Signale konsistent zu bewerten.

Multi-Asset- und Multi-Timeframe-Unterstützung
Der Indikator ist mit allen Währungspaaren und Timeframes kompatibel. Dank dieser Flexibilität kann RiKen als analytisches Hilfsmittel für verschiedene Handelsstile verwendet werden, einschließlich kurzfristiger und längerfristiger Marktanalysen.

Algorithmische Marktfilterung
RiKen wendet einen internen Algorithmus an, um Preisdaten zu verarbeiten und das Marktrauschen zu reduzieren, indem er strukturierte Bedingungen hervorhebt, die durch seine Logik definiert sind. Dies hilft Händlern, sich auf relevante Marktbewegungen zu konzentrieren und nicht nur auf rohe Preisschwankungen.

Backtesting- und historische Auswertungswerkzeuge
RiKen enthält eine Backtesting-Funktion, mit der die Benutzer überprüfen können, wie die Signale auf historischen Daten erschienen wären. Diese Funktion ist für Bewertungs- und Lernzwecke gedacht und hilft Händlern zu verstehen, wie sich der Indikator unter verschiedenen Marktbedingungen verhält.

Benutzerfreundliches Interface
Mit seinem klaren und intuitiven Layout ist RiKen sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. Sein Design legt den Schwerpunkt auf Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit und unterstützt eine effiziente Chartanalyse ohne übermäßige visuelle Unübersichtlichkeit.

Bestimmungsgemäße Verwendung und Umfang

RiKen ist kein eigenständiges Handelssystem und sollte nicht als Finanzberatung interpretiert werden. RiKen wurde entwickelt, um als Teil eines breiteren analytischen Rahmens zu funktionieren, neben Werkzeugen wie Preisaktionsanalyse, Trendstruktur, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und angemessenem Risikomanagement.

Die Marktbedingungen sind dynamisch, und das Verhalten in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. RiKen dient als technischer Helfer, der Händler bei der Erstellung strukturierter Analysen, dem Testen von Hypothesen und der Verfeinerung ihrer eigenen Handelsstrategien unterstützt.

Empfohlene Produkte
Towers
Yvan Musatov
Indikatoren
Towers - Trendindikator, zeigt Signale an, kann mit optimalem Risikoverhältnis verwendet werden. Es verwendet zuverlässige Algorithmen in seinen Berechnungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen, das heißt, die Verwendung des Indikators ist ganz einfach. Er kombiniert mehrere Filter, um Markteintrittspfeile auf dem Chart anzuzeigen. Unter diesen Umständen kann ein Spekulant die Geschichte der Signale des Instruments studieren und seine Effektivität bewerten. Wie Sie
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indikatoren
Dieser Berater betritt den Markt bei der Eröffnung des Londoner Marktes . Er hat eine automatische Funktion, die Kauf- (Pfeil nach oben grün) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten rot) gibt, wenn der Indikator hohe Wahrscheinlichkeitsanforderungen erfüllt. Der Stop Loss basiert auf der ATR. Empfohlener Take Profit ist 20pips. Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der Zeitrahmen ist M5 . Mindestkontostand: $100 mit .01 Losgröße. Die Standardparameter
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
Der Indikator "MR BEAST LIQUIDITY ALERTS" ist ein fortschrittliches Tool, das auf der Grundlage einer Reihe von technischen Indikatoren und Trendanalysen Signale und Warnungen zur Marktliquidität liefert. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Preisdynamik und Volatilitätsniveaus sind. Er bietet eine klare und detaillierte Anzeige im MetaTrader-Chartfenster. Hauptmerkmale: Adaptiver ATR-Kanal: Berechnet einen dynamischen Kanal au
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indikatoren
Forex Radar Pro: Ihr professionelles Arsenal zur Beherrschung des Forex-Marktes!  Müde, profitable Trades wegen Datenüberflutung zu verpassen?   Forex Radar Pro   ist Ihr intelligenter Assistent, der Marktchaos in präzise Handelssignale verwandelt! Dieser fortschrittliche MetaTrader-4-Indikator kombiniert eine interaktive Tabelle, automatische Divergenzanalyse, Alarme und Datenexport – für selbstbewusstes und hocheffizientes Trading. Vergessen Sie manuelle Analysen – mit Forex Radar Pro sind Sie
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indikatoren
ECM Elite Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Zeitalgorithmus entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu finden. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Kanaltheorie helfen soll, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühre
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linienverlauf Ma
Diamond Grail
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Der Universalindikator Diamond Grail, der einen solchen Namen erhalten hat, ist nicht so einfach! Der Indikator wurde über ein Jahr lang von unseren Experten getestet! Einer der besten Pfeilindikatoren, der sich perfekt für den Handel mit binären Optionen und Forex eignet, Wenn Sie mit binären Optionen handeln, ist die beste Ragtime dafür von 3 Minuten bis maximal 5 Minuten Ein Pfeil erscheint auf der vorherigen Kerze. Wenn Sie mit Forex handeln, dann ergibt die Öffnungszeit von Kerze zu Ke
Prophet
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Prophet ist ein Trendindikator. Zeigt die Richtung von Wendepunkten an. Kann mit einem optimalen Risiko/Gewinn-Verhältnis verwendet werden. Die Pfeile zeigen günstige Momente und Richtungen für den Einstieg in den Markt an. Verwendet einen Parameter zur Einstellung (von 1 bis 3). Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trends ist sehr hoch. Im Verlauf der Arbeit ist der Take-Profit viel größer als der Stop-Loss! Funktioniert auf allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indikatoren
Vierzehn plus neun Wozu dient es? Die Anwendung des TD Sequential von Tom DeMark dient dazu, einen Preispunkt zu identifizieren, an dem sich ein Aufwärts- oder Abwärtstrend erschöpft und umkehrt. . Was sind die Hauptbestandteile von TD Sequential? TD Sequential besteht aus zwei Teilen - TD Setup und TD Countdown. Die erste Phase von TD Sequential beginnt mit einem TD Setup und wird mit einem 9-Count abgeschlossen. Wenn die 9er-Zählung abgeschlossen ist, ist an diesem Punkt eine Kurspause, ein K
Insides
Ivan Simonika
Indikatoren
Die Bestimmung des Markttrends ist eine wichtige Aufgabe für Händler. Der Inside-Indikator implementiert einen verbesserten Algorithmus zur Visualisierung des Markttrends. Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, den Markt auf kleinen Zeitskalen (d.h. M1, M5 und M15) für das Scalping zu bewerten. Wenn Sie ein Scalper sind und einen zuverlässigen Indikator suchen, um die Qualität Ihres Handels zu verbessern, ist Inside genau das Richtige für Sie. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fen
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Your Trends
Yvan Musatov
Indikatoren
Wenn Sie noch keine eigene Handelsstrategie haben, können Sie unsere vorgefertigte Handelsstrategie in Form dieses Indikators verwenden. Der Indikator Your Trends verfolgt den Markttrend und ignoriert starke Marktschwankungen und das Rauschen um den Durchschnittspreis. Der Indikator basiert auf der Preisdivergenz. Außerdem werden nur gleitende Durchschnitte und ein spezieller Algorithmus für die Arbeit verwendet. Er hilft bei der Suche nach Einstiegspunkten in der Analyse und zeigt mit Pfeilen
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der MT4 Wave Wold Forex Indikator wurde entwickelt, um Wulff-Wellen zu finden und sie im aktuellen Fenster des Handelsterminals anzuzeigen. Ein ausgezeichneter Indikator für Händler, die Wulff-Wellen im Handel verwenden. Seine Anwendung in Handelsstrategien wird ihre Effizienz und Rentabilität erheblich verbessern. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Im Gegensatz zu anderen Wolfswellenindikatoren hat der MT4 Wave Wold Forex Indikator eine Reihe von Funktionen, die seine Effizienz erheblich verbessern:
Arbitrage Indicators
Xin You Lin
Indikatoren
Arbitrage Indicators ist ein professioneller und einfach zu bedienender Forex-Handelsindikator, der die besten Handelsprinzipien der neuesten KI-Arbitrage-Modelle nutzt. Dieser Indikator liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale. Gilt nur für Währungspaare. Er verfügt über sechs verschiedene Metrikoptionen, MACD, KDJ, RSI, CCI, RVI, DEMARK. Er kann vom Benutzer frei umgeschaltet werden und zeigt intuitiv die Richtung und das Umkehrsignal des Währungspaares an. Wenn sich die beiden Linien farblic
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
NostradamusMT4 ist ein leistungsstarker Indikator aus dem Set professioneller Trader. Der Indikator basiert auf der ursprünglichen Preisberechnungsmethode von Andrei Spiridonov (ESTIMATED PRICE) für den aktuellen Kerzenpreis. Vorteile Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten. Hervorragend geeignet für Scalping und den Handel mit binären Optionen. Parameter Farbe - Farbe der ESTIMATED PRICE FUTURE Linie. Wie man mit
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
Trend Flasher
Amarnath K M
Indikatoren
Trend-Blinker Trend ist dein Freund ist das uralte Sprichwort Zitat in Trading-Arena, gibt es zwar viele Möglichkeiten, um den Trend und seine Richtung zu messen, mehr wissenschaftliche Maßnahme und logisch sinnvoll wird ein ATR-Break-Outs zu identifizieren und vor Ort den Trend und seine Beschleunigung, so dass wir diese einfach zu bedienen Trend Identifizierung Panel und optimierte Super-Trend-basierte Multi-Time-Frame-Panel-Entry-System zu unterstützen und helfen den Händlern, ihre Handelsen
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indikatoren
GTAS FidTdi ist ein Trendindikator, der eine Kombination aus Volatilität und potenziellen Retracement-Levels verwendet. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator wird als roter oder grüner Umschlag über oder unter den Kursen dargestellt. Wie zu verwenden Erkennen von Trends Wenn der Umschlag grün ist, ist der Trend nach oben gerichtet. Wenn er rot ist, ist der Trend rückläufig.
FREE
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
SHOGUN Handel Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange Sie ein "Infanterist" sind, der nur den Feind vor sich bekämpft, werden Sie nicht in der Lage sein, weiterhin beim Handel zu gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Befehlshabers", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, gleichzeitig sieben Zeitrahmen kontrolliert, die Reife des Marktes beurteilt und seine Kräfte nur dann ruhig bewegt, wenn eine hohe Wahrsc
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indikatoren
"Dragon's Tail" ist ein integriertes Handelssystem, nicht nur ein Indikator. Dieses System analysiert jede Kerze auf Minutenbasis, was besonders bei hoher Marktvolatilität effektiv ist. Das "Dragon's Tail"-System identifiziert Schlüsselmomente des Marktes, die als "Bullen- und Bärenschlachten" bezeichnet werden. Auf der Grundlage dieser "Kämpfe" gibt das System Empfehlungen für die Handelsrichtung. Erscheint ein Pfeil auf dem Chart, signalisiert dies die Möglichkeit, zwei Trades in der angegeben
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indikatoren
Algo-Handels-Indikator Mit diesem Indikator haben Sie Zonen und Trends, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wird umgekehrt von ihm. so wird Ihnen alle Hilfe, die Sie brauchen Warum sollten Sie sich uns anschließen? 1-Dieser Indikator ist logisch, da er mit den Bewegungen der vergangenen Tage arbeitet, um die zukünftigen Bewegungen vorherzusagen. 2-Algo Handelsindikator wird Ihnen helfen, Trends zu zeichnen, die speziell sind und zu stark als die Grundlagen Trend, Trends werden mit de
Dow Price Action Dashboard
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird es für eine begrenzte Zeit zu einem Sonderpreis angeboten. Viele Händler verirren sich in einem komplexen Wald von Algorithmen und haben den Blick für die wichtigste Wahrheit verloren . Viele Händler verirren sich in einem Wald komplexer Algorithmen und verlieren die wichtigste Wahrheit von allen aus den Augen: Der Preis ist König. Dieses Tool ist ein Kompass, der Sie von Ihrer "Reise auf der Suche nach dem Heiligen Gral" zurück auf den "Königsweg" der Dow
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Indikatoren
Delta Swing Pro Delta Swing Pro wurde entwickelt, um die Vektoren verschiedener Zeitrahmen zu "synchronisieren" . Delta Swing Pro wurde entwickelt, um die Vektoren verschiedener Zeitrahmen zu "synchronisieren". Es identifiziert nur die Momente der "Ruhe" und der "großen Wellen", wenn sich alle Wellen in einer tobenden See in die gleiche Richtung bewegen, und bietet so ein Einstiegsumfeld, in dem es kein Zögern gibt. Fünf Kernvorteile, die eingeführt werden sollen 1. Befreiung von dem Widerspru
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indikatoren
Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indikatoren
Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit. Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Zweck des Indikators: Oracle Flow wurde entwickelt, um mithilfe einer Kombination aus technischen Indikatoren und Filtern Einstiegspunkte für Käufe und Verkäufe auf dem Markt zu identifizieren. Der Indikator zeigt Pfeile auf dem Chart an, um mögliche Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu signalisieren. Verwendete Hauptelemente: Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) - Es werden zwei Perioden verwendet: Schneller und Langsamer. Diese werden verwendet, um Kreuzungen zu erkennen, di
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indikatoren
Der stochastische Oszillator ist einer der beliebtesten und genauesten Oszillatoren, der von Händlern häufig verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Bereiche der Preisentwicklung zu erfassen. Obwohl der Stochastik-Indikator für ein bestimmtes Marktintervall gut funktioniert, gelingt es ihm nicht, profitable Signale zu erzeugen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, so dass er falsche Signale erzeugt, was zu großen Verlusten führt. Haben Sie schon einmal über einen adaptiven Stochastik-I
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
Weitere Produkte dieses Autors
HorizonFX
Gabriel Gomes
5 (1)
Indikatoren
HorizonFX - Marktoszillator zur Unterstützung der technischen Analyse HorizonFX ist ein Marktoszillator, der zur Unterstützung von Devisenhändlern bei der technischen Analyse entwickelt wurde und bei der Beobachtung von Preisverhalten, Momentum und Volatilität hilft. HorizonFX basiert auf einer proprietären mathematischen Formulierung und wurde entwickelt, um bestehende Analysemethoden zu ergänzen und eine zusätzliche Perspektive auf die Marktbedingungen zu bieten. HorizonFX ersetzt nicht die En
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension