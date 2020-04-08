Rejection Swing

Wie wäre es, wenn Sie sofort wüssten, was der aktuelle Trend ist? Und wie sieht es mit der Qualität dieses Trends aus? Den Trend in einem Diagramm zu finden, kann subjektiv sein. Der Fractal Trend Finder Indikator untersucht den Chart für Sie und zeigt Ihnen den aktuellen Trend anhand objektiver Kriterien. Mit dem Fractal Trend Finder können Sie leicht feststellen, ob Sie mit dem Trend oder gegen ihn handeln. Er identifiziert auch die Zeiten, in denen der Markt nicht im Trend liegt. Theoretisch

FREE