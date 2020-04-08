Rejection Swing
- Indikatoren
- Noiros Tech
- Version: 1.0
Hintergrund :Forex Swing Trading ist eine kurz- bis mittelfristige Strategie, die darauf abzielt, von Kursschwankungen (kurzen Aufwärts-/Abwärtstrends) innerhalb größerer Marktbewegungen zu profitieren.
Es handelt sich um ein einfaches System, das auf die Ablehnung eines vorangegangenen Swing-Hochs/Tiefs setzt. Das System ist nicht repaint und einfach zu bedienen. Bitte verwenden Sie mit Diskretion, es gibt eine anständige Genauigkeit und würde definitiv verbessern Sie Ihre Trades. Sie können auf jedem Paar und Zeitrahmen verwenden