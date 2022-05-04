Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 358
Hm... Aber es ist die Liga, mit ihrer Reihe von TCs, die uns die Möglichkeit gibt, genau diese "Algorithmen für einen bestimmten Markt" zu wählen!
Das Problem ist, dass es keine Stationarität gibt. Welches Symbol Sie auch nehmen - es ändert ständig sein Verhalten und kommt einem Zufallsgesetz sehr nahe. Es gibt IMMER Systeme in der Liga, die Geld einbringen..:
Nein, ich verstehe bei weitem nicht alles. Und ich lehne das kategorisch ab.
1. Es gibt KEINE Bedingungen, unter denen der Algorithmus ÜBERALL mit Gewinn handelt". Es gibt Bedingungen, unter denen der Algorithmus IMMER mit Gewinn handelt, und zu jeder Zeit kann er aufhören. Ich sehe das sehr gut, wenn ich meine eigene Liga als Beispiel nehme. Die Aufgabe besteht darin, eine Methode zur Auswahl der Algorithmen zu finden, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, für einige Zeit profitabel zu sein... Wenn du Glück hast, verdienst du bald alles Geld der Welt.
2. Niemand behauptet, dass "ein Roboter nur handeln sollte, wenn die Bedingungen erfüllt sind". Das Problem besteht darin, diese Bedingungen genau zu definieren.
3. Außerhalb der Position ist keine Position. Es ist seine Abwesenheit. Eine Position ist insofern etwas anderes, als sie zumindest theoretisch den Preis beeinflusst (und an einer Börse mit geringer Liquidität kann sogar eine einzige Position den Preis auf sehr greifbare Weise beeinflussen). Das Fehlen einer Position hat nicht einmal theoretisch Auswirkungen auf den Preis.
4. Wenn ich einen solchen Algorithmus oder zumindest die allgemeinen Grundsätze der Methodik für die Bestimmung genau der "Bedingungen" finde, von denen Sie sprechen - ja, dann werden wir einen neuen Thread eröffnen und sie dort diskutieren. Bislang bin ich ihnen nicht einmal nahe gekommen. Und gerade die Liga in ihrer Gesamtheit ist ein "Phantom der Verhältnisse" - ich kann zumindest einigermaßen beurteilen, welches Symbol im Trend liegt und welches nicht. Wenn etwas Definitives und Klareres kommt, werden wir es uns ansehen und studieren.
Nein, ich habe viel zu viel verstanden. Und ich lehne das kategorisch ab.
... Alles, was eindeutiger und klarer ist, werden wir uns ansehen.
:-) Danke, zumindest werden einige Fortschritte gemacht...
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Bester TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Gewerben
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die ältesten TCs der Liga:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Bester TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
Top 20 nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
Roman hat völlig Recht. Auf diese Weise wird das Grundprinzip der Thechanalyse umgesetzt: "Alles wiederholt sich". Wenn man nicht in der Lage ist, Muster zu finden, sieht der Markt wie ein Chaos aus. Und im Chaos funktionieren einige Algorithmen immer, während andere versagen... Der Anfang von allem ist, die Muster vom Chaos zu trennen und daran zu arbeiten, die Muster immer genauer zu trennen... Dies führt zur Rentabilität des Systems und zu einer stabilen Leistung auf jedem Markt und bei jedem Instrument. Und wenn der Roboter ein "KNOW THIS"-Muster erkennt, handelt er nicht, und wir bringen dem Roboter bei, mehr und effizientere Muster zu erkennen... und der Roboter bringt uns bei, wie man es macht... Es handelt sich also um ein "selbstlernendes" Roboter-Händler-System. Und kein Markt kann es übertreffen :)
Viel Glück für uns.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Hauptprinzip "in seiner vollen Version" so klingt: "alles wiederholt sich nach der schlechtesten Version". Ansonsten stimme ich zu. Und alle meine Roboter arbeiten genau nach diesem Prinzip, alle Muster sind vollkommen klar und spezifisch, und wenn sie nicht ausgeführt werden - der Roboter handelt nicht.
Jeder sieht das Ergebnis - solange der Markt gewinnt.
Sie verzerren den Sinn. Wenn ein Roboter gewinnbringende Muster auf einem beliebigen Markt und für ein beliebiges Instrument erkennt und die schlechtesten ignoriert, gibt es zwei Ergebnisse:
1. Dem Roboter sind keine Muster auf dem Markt bekannt, und er eröffnet keine Positionen. Dies geschieht in der Regel, wenn der Algorithmus, der das Muster beschreibt, zu "streng" ist. Das Muster ist auf einen bestimmten Marktzeitpunkt oder ein bestimmtes Instrument "zugeschnitten".
2. Das Muster erkennt dieselben Situationen auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Instrumenten und erzeugt profitable Signale.
Es gibt überhaupt keine anderen Möglichkeiten :)