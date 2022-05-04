Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 357
Ich habe dieses Thema schon vor einiger Zeit gesehen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Masse an EAs zu überblicken?
Egal, mit welchem System Sie arbeiten, Sie werden IMMER im Nachteil sein. Da bin ich anderer Meinung. Ich denke, es gibt ein paar gute, wo der Prozentsatz der positiven Trades ist 100%, eine andere Frage ist, auf welchem Zeitrahmen )))))) und welcher Zeitraum ))).
Und noch eine Frage: Haben Sie die Brühe probiert?
Die Expert Advisors setzen sich aus drei Blöcken zusammen:
Kombiniert man die Varianten der Blöcke, erhält man 24 TPs. Außerdem sind alle drei Kopeken in Kodobase frei verfügbar.
Die Liga kennt etwa 40 Zeichen. Jeder TC wird auf seinem eigenen Symbol debuggt und arbeitet nur mit diesem.
Insgesamt haben wir 960 TS.
Alle Systeme arbeiten auf drei Konten (Abteilungen - untere, mittlere und obere), die Trades unterscheiden sich nach Magiern. Jeden Montag stelle ich die besten Systeme in drei Abschnitten vor. Die Tabellen spiegeln das Wesen der Systeme bereits in den Namen wider.
Wenn Sie einen Blick auf bestimmte Angebote werfen wollen - ich kann Ihnen das Investitionspasswort jeder Abteilung geben, aber ich sollte Sie gleich warnen, Sie müssen die Angebote mit dem notwendigen Zauberer "herausfischen". Ich habe dies mit Skripten umgesetzt, und dann - Ausgabe an Excel.
Anteile - ich habe einfach nicht die Ressourcen, um Systeme hinzuzufügen. Aber die Gelegenheit ist da, sie ist vorgesehen.
Wie viel haben Sie mit dem heutigen Fall verdient?
Ich behalte nicht wirklich den Überblick, ich wusste nicht einmal, dass es heute einen Rückgang gab, ich überarbeite den Code gerade. Einige haben Geld verdient, andere haben Geld verloren.
Ich hab's. Danke.
Schau in die Nachrichten... :-) Die Leute verdoppeln! :-)
Und jemand hat Geld verloren.
In meinem PAMM-Chart gab es eine Zeit, in der ich meine Einlage verdreifacht habe.
И ?
Ich hab's. Danke.
In den Nachrichten: Die Zahl der Anrufe am Rande der Arbeitszeit hat sich vervielfacht)))) Und einige haben sich sogar verdoppelt. Und wer wusste.... ....
Ich verstehe... :-)
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die Tabelle der besten TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
Der älteste TS der Liga mit mindestens 50 Trades:
fand goldene Worte, nur auf den Ansatz der Entlarvung Krücken (in Form eines LIGE) zwischen dem Händler und die Instrumente, die er handelt (ob durch Roboter (die CONCRETELY geschärft werden und STILL Handel auf der REAL nach dem Algorithmus) oder persönlich):
Hauptziel: Entwicklung eines Algorithmus, für den es von Bedeutung ist, welche Eingabedaten (Muster, Preisänderungen eines PRIVATEN HANDELSSYMBOLS) ihm als Input gegeben werden. Wenn die Eingabedaten die Stabilitätskriterien nicht erfüllen, wird nicht gehandelt. Die Aufgabe besteht also nicht darin, einen profitablen Algorithmus für einen bestimmten Markt zu entwickeln und vorherzusagen, in welche Richtung sich der Preis entwickeln wird. Die Aufgabe besteht darin, dass der Algorithmus unter bestimmten Bedingungen und statistischen Merkmalen der Preisreihen rentabel ist. Es sollte nur gehandelt werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen, unter denen der Algorithmus mit Gewinn handelt, bekannt sind, dann besteht keine Notwendigkeit, zu handeln, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Nachdem ein solcher Algorithmus erstellt wurde, sollten wir ihn um das Wissen über die Besonderheiten der Marktpreisbildung ergänzen, um die Effizienz des Algorithmus zu erhöhen.
FUNKTIONELLE BEGRIFFSBESTIMMUNG VON HANDELSVORGÄNGEN AUF EINEN BESTIMMTEN EINFACHEN - reicht für einen stabilen, vollautomatischen Betrieb aus.
Schwelgen Sie in Illusionen über schicke Krücken a la LIGI und das war's.
Steigen Sie aus der Verwirrung aus - gehen Sie hinunter in das sündige Land der Fantasie und holen Sie sich die Parameterwerte für einen ECHTEN Handelsroboter - verschiedene Symbole haben unterschiedliche Parameterwerte!
ALLE IMHO!
FUNKTIONELLE BEGRIFFSBESTIMMUNG VON HANDELSVORGÄNGEN AUF EINEN BESTIMMTEN EINFACHEN - reicht für einen stabilen, vollautomatischen Betrieb aus.
Hmmm... Es ist also gerade die Liga mit ihrer Reihe von TS, die uns die Möglichkeit gibt, genau diese "Algorithmen für einen bestimmten Markt" zu wählen!
Das Problem ist, dass es keine Stationarität gibt. Welches Symbol Sie auch nehmen - es ändert ständig sein Verhalten und kommt einem Zufallsgesetz sehr nahe. Die Liga hat IMMER Systeme, die Geld einbringen. Aber man muss auch vorhersagen, welche davon in naher Zukunft Geld verdienen werden. Und genau da wird es schwierig.