Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 164
George, ich brauche die Registrierungscodes:
mein Konto 2599118.
Magier: 640150, 443040, 742350.
Der Bericht über die Überwachung wird Folgendes enthalten.
Konto: 2599118
Magie: 640150
RegCode: 68934379
Konto: 2599118
Magie: 443040
RegCode: 1134287667
Konto: 2599118
Magie: 742350
RegCode: 983292817
Ich danke Ihnen. Ich werde es heute versteigern lassen. Überwachungslink in meinem Profil.
Warum springt die Losgröße von 0,42 auf 0,01?
Und warum springt die Rendite von 0,42 auf 0,01?
Wohin springt er?
Lotnost ist recht stabil. Sie müssen verschiedene TS für unterschiedliche Volatilität betrachten?
Wo ist "Springen"?
Das verstehe ich nicht. In den Einstellungen kann das Risiko nur in Prozent angegeben werden. Bitte erklären Sie, wie dieser Parameter funktioniert.
Das Risiko ist der Prozentsatz der Einlage, den wir im Falle eines Stopp-Losses verlieren.
SL unterscheidet sich in verschiedenen Systemen und Paaren erheblich in den Punkten. Dementsprechend sollte das Volumen deutlich unterschiedlich sein, um das Risiko konstant zu halten.
Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.
У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$. Всё верно?
Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD. Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка? 52400 пятизначных пунктов. Реально?
Warum springt die Losgröße von 0,42 auf 0,01?
USDCAD ist nur meine Spielerei...
Derzeit werden folgende Magiearten gehandelt: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - bei 5% Risiko
Wo ist das "Bouncing"?
Ja, und einer dieser TCs ist ein zahmes Exemplar.)
Sie und ich werden Baskakov in nächster Zeit nicht brauchen. :))
Ich habe einen Vergleich der Handelsergebnisse für drei Wochen (vom 17. Juni bis zum 05. Juli) an meinem Signal und Georgiy's Berichte.
Ich habe 6 Assistenten ausgewählt, die beide drei Wochen ohne Fehlschlag gehandelt haben. Die erste Spalte ist das Ergebnis der Ligaberichte, die zweite Spalte ist das Ergebnis des Signals.
MAGIC
LIGA
SIGNAL
642250
14,62
9,34
742350
3,58
3,65
642422
17,45
2,12
642750
7,6
4,09
642350
10,26
2,49
640150
5,92
4,00
Für das ungeschulte Auge ist mein Ergebnis deutlich schlechter. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erklären.
USDCAD ist nur meine Spielerei...
nichts mehr.
Derzeit gehandelt: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - bei 5% Risiko
Wenn Sie in diesen drei Wochen auch mit 642750, 642350, 640150, 742350 gehandelt haben, dann vervollständigen Sie die Tabelle mit Ihren Ergebnissen (rechnen Sie einfach auf 0,01 Lot um).