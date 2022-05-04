Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 155
Aus einem noch nicht geklärten Grund unterscheidet sich der Handel auf Signals vom Liga-Handel bei George's. Darüber habe ich bereits in Nr. 1494 geschrieben.
Ich versuche, es herauszufinden.
Ich denke, der Unterschied liegt in den Zitaten. Nicht selten kommt es vor, dass schon eine Differenz von ein paar fünfstelligen Pips dazu führt, dass die Signalbedingung nicht erfüllt ist. Und weiter - in einem Konto wird eine Position eröffnet und begleitet, in einem anderen nicht, und sie wird an einem ganz anderen Ort eröffnet.
Ein und dasselbe Bild kann es nur bei absolut identischen Kursen und absolut identischem Ausrutschen geben.
Wenn Sie brauchen - wie ich schon gesagt habe, kann ich Ihnen das Anlagepasswort der Obersten Abteilung der TC-Liga zur Verfügung stellen - wählen Sie Trades auf dem rechten Magier und überprüfen Sie von dort aus.
Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn.
Wozu die Kontrolle? Sie glauben, ich traue den Berichten nicht? Ich tue es.
Da wir denselben Broker (Alp) haben, sollte es keine Unterschiede bei den Kursen geben. Schlupf scheint mir bei Ihrem TS keine große Rolle zu spielen.
Roman hat einen anderen Makler und die Ergebnisse sind besser.
Der Unterschied zwischen den Kursen auf meinen ECN- und Nicht-ECN-Konten kann bei großen Bewegungen zehn oder fünf Dezimalstellen erreichen. Aber Maklerunternehmen sind das Gleiche.
Und die Signalkennzeichnung ist streng, und selbst ein fünfstelliger Pip kann die Entscheidung beeinflussen.
Und der Schlupf ist derselbe. Nehmen wir an, Sie haben einen Handel eröffnet, der um drei fünfstellige Punkte höher liegt als meiner, aber infolgedessen wird der Trailing-Stop (wenn es sich um einen TS mit Trailing-Stop handelt) ständig um diese drei Punkte "verschoben". Und deshalb kann sie zu einem ganz anderen Zeitpunkt schließen.
Ich habe einen Unterschied in den Kursen von bis zu zehn fünfstelligen Punkten bei großen Bewegungen auf ECN- und Nicht-ECN-Konten. Die Maklerfirma ist jedoch dieselbe.
Wenn wir den Unterschied nicht kennen, ist es derselbe Broker, der das Signal erkennt.
Und der Schlupf ist derselbe. Angenommen, das von Ihnen eröffnete Geschäft liegt um drei fünfstellige Punkte höher als meins - aber als Ergebnis wird der Trailing-Stop (wenn es sich um einen TS mit Trailing-Stop handelt) - ständig um diese drei Punkte "verschoben". Und deshalb kann sie zu einem ganz anderen Zeitpunkt schließen.
Verstehe ich das richtig, dass für den Handel mit einem Tiger TS das zu handelnde Instrument in der Marktübersicht vorhanden sein muss und das war's?
D.h. TS LIGI mit einem bestimmten Magier wird auf dem Paar handeln, für das es bestimmt ist, unabhängig davon, auf welches Paar das ausführbare Modul auf M15 "geworfen" wird.
USDCHF - er scheitert. Offenbar gibt es einen Fehler in der Regex... der Rest steht zum Verkauf.
Es stellt sich heraus, dass z.B. EURCHF nicht in den Handel einsteigt, weil er neu optimiert wurde und ein solcher Zauberer nicht mehr existiert?
D.h., war nach dem Laden einer eingestellten Datei ein Exp im oberen rechten Feld, wird es von dort gelöscht...
200640 ist nicht der richtige Magier.
Fehler im angeforderten Magier.
Ich hab's. Das heißt, sie ist bereits verschwunden. Es ist nur so, dass ich sie nicht aus dem Gebot genommen habe und sie haben den Handel wie hier eröffnet
nach dem Drücken der OK-Taste - ist es schon weg...
Ich kann nur Folgendes feststellen: den Zauberer200640 gibt es nicht, es hat ihn nie gegeben.
Alle anderen Magier und Regexe sollten theoretisch nicht vom Datum der ausführbaren Datei abhängen, es sei denn, sie wurden überoptimiert. Dies kann jedoch im Wochenbericht nachgelesen werden, um festzustellen, ob die erforderlichen Magier vorhanden sind oder nicht.
Alternativ kann ich es auch so machen: Ich habe verschiedene Namen für verschiedene Daten des ausführbaren Moduls. Das hat zur Folge, dass neue (kürzlich optimierte) Magier mit dem neuen Modul-Build arbeiten, und für alte Magier lasse ich das Modul, mit dem sie arbeiten, unangetastet. D.h. ich verwende mehrere Builds eines ausführbaren Moduls gleichzeitig.
Stellen Sie die benötigte Magie auf den alten Build des ausführbaren Moduls zurück.
