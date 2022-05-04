Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 249
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der Unterschied wird so oder so bestehen. Nehmen wir an, auf einem Demokonto ist dieses Geschäft mit einem SL nicht vorhanden. Wenn es nur einen Handel gibt, ist er normalerweise auf allen Konten gleich. Und wenn es viele Berufe gibt - einige von ihnen werden sich unterscheiden...
Es wird so oder so einen Unterschied geben. Sagen wir, auf einem Demokonto ist dieses Geschäft mit einem SL nicht vorhanden. Wenn es nur eine Transaktion gibt, ist sie in der Regel für alle Konten gleich. Und wenn es viele Berufe gibt - einige von ihnen werden sich unterscheiden...
Ich frage mich: Was sind die Gründe für diesen Unterschied?
In der Differenz der Quotierungen, in den internen Quotierungsfiltern des Brokers? wie auf diesem Konto der SL der Bai auf Bid ausgelöst, und der andere hatte den Preis eines solchen Bid nicht...
Ich frage mich: Was sind die Gründe für diesen Unterschied?
In der Differenz der Kurse, in den internen Kursfiltern des Brokers? wie auf diesem Konto der SL der Bai auf Bid ausgelöst wurde, und der andere nicht einmal einen solchen Bid-Kurs hatte...
Nur der Unterschied in den Zitaten. Ich habe mehr als einmal gesehen, wie ein fünfstelliger Punkt auf dem Eurodollar zu einem ziemlich großen Unterschied führt. Auf einem Konto wurde ein Geschäft eröffnet, auf dem anderen nicht. Und beim nächsten Balken (einige TS arbeiten mit Vier-Stunden-Perioden) hat sich die Situation geändert, und infolgedessen wurde auf einem Konto ein Handel eröffnet und auf dem anderen nicht. Wenn die maximale Anzahl von Geschäften eins ist oder es sich um ein Umkehrsystem handelt, können diese beiden Konten leicht in die "Antiphase" eintreten.
Wenn der TS jedoch stabil ist, wird sich dieser Unterschied bald "einpendeln". Aber wenn es keine Stabilität gibt, wird der Unterschied nur noch größer, und dann gibt es auf beiden Konten "Kontrollschüsse".
Jetzt überprüfe ich es nicht, aber vor zwei Jahren, als ich anfing, das TS von League zu betreiben, habe ich darauf geachtet.
Da der Anführer "ein langes Leben bestellt" hat, ist es an der Zeit, das ausführbare Modul zu aktualisieren.
Neueste Version von League TS für MT4, MT5 und Liste aller TS in League (öffnet sich in Excel)
Da der Anführer "ausgestorben" ist, ist es an der Zeit, die ausführbare Datei zu aktualisieren.
Ist es nicht an der Zeit, den Laden zu schließen, weil er völlig inkompetent ist?
Können Sie mit dem Finger zeigen, wo sie "inkompetent" ist?
Sie schlagen vor, die gleitenden Durchschnitte"als völlig inkompetent" abzuschalten... Worin besteht Ihre "Inkompetenz", Dascha?
Können Sie mit dem Finger zeigen, wo sie "inkompetent" ist?
Sie schlagen vor, die gleitenden Durchschnitte"als völlig inkompetent" zu bezeichnen... Was ist Ihre "Inkompetenz", Dascha?
Sie haben selbst gesagt, dass die besten ts tot sind.
Was soll das heißen? Ich habe den besten TS neu optimiert, das war's, er ist fertig, also habe ich ihn aus der Liga genommen und einen neuen eingefügt, genau wie du es wolltest.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Es wurde ein Fehler bei der Behandlung von Zeichen mit Suffixen festgestellt.
Das ausführbare Modul wurde korrigiert: