Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 245
Ich bin ein schlechter, schlechter Händler und ein lausiger Programmierer.
Ja, das kann man nicht bestreiten.
beobachtete sie, es waren 10 Stück.
Dasha, einer der Moderatoren hier spricht nicht gerne über Frauen, versuch es dort
Ich bin gerade in ein anderes Forum gewechselt, ich habe die Nase voll von den schnellen.
Nun, du hattest deine Woche, Emelya...
Ich werde weg sein, wenn deine halbe Liga von 1 Dollar wieder läuft.
du bist schon mehrmals abgereist, du bist kein Mann. eine Frau wird wohl ok sein, nimm den Moderator, den Frauenfeind mit, lass Volchanski zurückkommen
Sie verdienen Geld mit einem echten Konto, nicht mit einem Demokonto!
Was passiert, wenn der Indikator ein gültiger Verkaufsposten wird?
Aber dann handelt es sich nicht um Handel, sondern um den Verkauf von Softwareprodukten, was zwar auch eine gute Sache ist, sich aber deutlich unterscheidet.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für die Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades: