Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit.
Ich verstehe nicht, wie das im Widerspruch zu meiner Aussage stehen kann.
Das tut sie.
Es ist die Tatsache, dass sich der Markt ändert - was zu der Schlussfolgerung führt, dass man IMMER ein VOLLES Set von Systemen haben sollte, die auf allen möglichen unterschiedlichen, gegensätzlichen Prinzipien basieren.
Wenn ich alle Systeme gleichzeitig betreibe, habe ich ständig die Wahl zwischen verschiedenen Systemen, die funktionieren.
Das stimmt, ein System, das lange Zeit gute Ergebnisse gezeigt hat, kann jederzeit aufhören, diese zu zeigen. Da es aber viel mehr schlechte als gute Systeme gibt, ist es besser, ein System zu nehmen, das Gewinne zeigt, und zu erwarten, dass es diese auch eine Zeit lang zeigt. Es ist besser, ein System zu nehmen, das keinen Gewinn zeigt, und zu erwarten, dass es ihn jetzt zeigt.
Der Verstand eines Kindes. Ein völliger Overkill bei 24 Zeichen von 700 tc. Ernsthaft? Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass es viel mehr Zähler für die "brachiale Gewalt" geben sollte. In welchem anderen Zeitrahmen ist es voll, in allen ;)? Amateur
Sie sind selbst ein Amateur. Hören Sie erst zu, was man Ihnen sagt, und machen Sie sich dann schlau.
Es heißt nicht "totaler Overkill", sondern "kompletter Satz" der verfügbaren Techniken.
Werden Sie also eine Überwachung durchführen oder nicht?
Ist das wirklich so wichtig...
Ein Diplom sagt sehr wenig über die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person aus. Das kann ich Ihnen als Tutorin sagen.
Werden Sie die Überwachung nun durchführen oder nicht?
Machen Sie Ihre Hoffnungen nicht zunichte.
Genau, das ist es, was ich meine: Sie brauchen keine Überwachung, warum sollte ich sie also durchführen?
Man muss tun, was jemand tun muss. Wenn ich Diagramme brauche, gebe ich sie heraus. Wenn jemand eine Überwachung brauchte, konnte er sie durchführen. Aber ansonsten... Warum etwas tun, das niemand braucht, nicht ich, nicht Sie, nicht irgendjemand sonst?
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für die Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Die Sache ist die, dass einige sachkundige Leute hier die Sinnlosigkeit Ihres Vorhabens verstehen. Aber viele Menschen wissen das nicht.
MitdiesemAnsatz kommen Sie nicht weiter. Das liegt auf der Hand.
Der Markt ist in ständiger Bewegung. Das 2. Gesetz der Dialektik"Gesetz der quantitativen Veränderung zur qualitativen Veränderung" gilt hier nicht.
Die Handelsstrategien, die heute gute Ergebnisse zeigen, werden morgen schlechte Ergebnisse zeigen. Und ab morgen wird es umgekehrt sein.
Und wenn Sie mit ihnen jonglieren, werden Sie nie wissen, welche Sie wählen und wann Sie sie anwenden sollen.
Der Trend ist seit langem unübersehbar: Der Handel an der Börse verliert stetig und unaufhaltsam an Bedeutung. Sie wird ständig von den hirnlosen Blicken der Handelsspekulanten entmannt. Anfangs bewerteten die Menschen den sich ändernden Wert der Produkte in lokalen und globalen Maßstäben, aber Jahrzehnte später begannen die Produkte aus dem Blickfeld der Händler zu verschwinden, und die Zahlen blieben in ihren Köpfen. Jetzt löst jeder endlos die mathematischen Rätsel, die er sich selbst ausgedacht hat. Es gibt kein Preis-Leistungs-Verhältnis mehr, sondern nur noch eine abstrakte Preisskala. Es gibt keine Bewertung des Weltgeschehens - aber es gibt wahnwitzige grafische Ideen, die durch einen Fluss von Formeln beschrieben werden. In ihren Köpfen herrscht ein digitaler Wahnsinn, eine frappierende Sinnlosigkeit, die sie nach etwas suchen lässt, das nur sie kennen. Das ist der Grund, warum man den modernen Markt nicht vorhersagen kann - er ist nicht mehr an einen Sinn gebunden. Algotrading beschleunigt nur den Prozess der Abkehr von der Realität hin zur mathematischen Schizophrenie.
Aber, gut gemacht George! Bleiben Sie auf Entdeckungsreise und suchen Sie weiter.
Der moderne Markt lässt sich also nicht vorhersagen - er macht keinen Sinn mehr. Algotrading beschleunigt nur den Prozess der Abkehr von der Realität hin zur mathematischen Schizophrenie.
Nein, ich glaube, das ist eine andere Sache.
Der Markt ist wie ein Boot mit Wasser auf dem Grund, und die einzige Möglichkeit, nicht nass zu werden, ist, sich auf eine der Seiten zu setzen. Wenn viele Leute auf einer Seite sitzen, kippt das Boot um und nur diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen, bleiben trocken. Es stellt sich heraus, dass die Passagiere versuchen, sich gegenseitig zu betrügen, indem sie zwischen den Brettern hin- und herspringen, und derjenige, der das besser kann als die anderen, wird am wenigsten nass.
Die ganze "mathematische Schizophrenie" ist nur eine Folge des Versuchs, "andere zu berechnen". Ich sehe hier nichts Ungewöhnliches.
Die TC-Liga ist nur einer dieser Versuche. Im Wesentlichen geht es darum, zu sehen, welche Prinzipien bei welchen Symbolen funktionieren. Um Systeme, die nicht mehr funktionieren, rechtzeitig aufgeben zu können und mit den Systemen zu arbeiten, die derzeit rentabel sind.
