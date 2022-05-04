Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 251
Heh heh heh... Da haben Sie es... Es ist die übliche Eifersucht...
Ich habe niemandem eine Überwachung versprochen. Wer es tun will, soll es selbst tun, ich gebe jedem, der es will, das Passwort für die Liga. Ich habe keine Geheimnisse vor den Prinzipien der Systeme, ich habe sogar freie Kodobase-Experten zitiert, die nach genau den gleichen Prinzipien arbeiten.
Nun, die Moderatoren sind loyal, weil Sie noch weniger angeboten haben... Sie sind die Armen, die sich meine "Bilder des Nichts" ansehen müssen.
Bieten Sie etwas Besseres an - und sprechen Sie dann über "Bilder von nichts".
Nur die Überwachung im MQ werden wir also nicht sehen? Es ist alles klar, wieder Nudeln.
Das "Sehen" im Flug ist alles echt!!!
Ich möchte, dass dieser Thread gelöscht wird, denn es gibt keine Überwachung und es wird auch keine geben. Und alle diese Bilder haben nichts zu bedeuten. Es ist unklar, warum die Moderatoren loyal sind.
Ja... Du bist so öko!!!
TROLLE GEDEIHEN! WARUM GEHST DU NICHT AN DIE SPITZE UND SCHAUST ZU, AUCH WENN ES SCHÜTTET! !! BITTE?
P.S. Der Mann hat gearbeitet und ein Muster erkannt, und er verdient - zumindest IMHO - Aufmerksamkeit. Sie haben Muster identifiziert, legen Sie die tatsächlichen Werte der Parameter mit Trades in Gewinn, obwohl die Spitze der Demo und was? Wenn Sie einen Wunsch haben - verbinden Sie ihn, wenn nicht - können Sie ihn übergehen. All - all die Liebe. Was brauchen Sie noch - ich verstehe nicht ...
Sie reden Blödsinn.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Beeindruckend!!!
Wo ist die Überwachung, das Signal oder etwas anderes? Ich sehe nur Bilder.
Von welcher Art der Überwachung sprechen wir?
Ich habe 700 TS in der Liga - wollt ihr 700 Signale oder 700 Monitore?
Ich habe nicht genug Ressourcen, um das alles zu organisieren.
Wenn Sie wollen - ich gebe Ihnen das Investitionspasswort von jeder Abteilung der TS-Liga (auf der höchsten - 80 TS), und ordnen Sie Ihre eigene Überwachung oder Signal, wie Sie wollen. Sie müssen den Handel mit dem Magier auswählen, an dem Sie interessiert sind, und einen Chart erstellen.
Ich mache das mit Hilfe eines speziellen Skripts und Excel. Wenn Sie meine Bilder nicht mögen - nehmen Sie sie, machen Sie es selbst. Ich werde Ihnen mein Passwort für die Investition geben.
