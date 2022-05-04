Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 242
Das Problem ist nicht, ein Modell zu finden, sondern dessen Nicht-Stationarität.
Es ist durchaus realistisch, ein Modell zu finden, das den Markt für einige Zeit korrekt beschreibt. Dies wird jedoch nicht lange anhalten. Das Modell verliert seine Bedeutung. Wenn wir ALLE möglichen Modelle haben - sobald eines davon aufhört zu funktionieren - beginnt das andere Modell zu funktionieren. Und wenn die Modelle ständig in Betrieb sind, können wir diese Veränderung sehen.
Und das Modell, das Sie gefunden haben, muss nicht die ganze Zeit funktionieren. Warum alles auf Perfektion trimmen und versuchen, die Unermesslichkeit zu erfassen? Finden Sie eine Situation, die zu Ihrem Modell passt, und handeln Sie. Und den Rest überspringst du einfach. Und warten Sie weiter. Das tue ich auch.
Und was ist das für ein Diagramm?
Es geht also nicht darum, "die Situation im Rahmen des Modells zu definieren".
Das bin ich, der versucht, Einlagen zu sammeln. Aber dieses Mal habe ich das Risiko pro Handel überschätzt. Ich habe mit 300-500% meiner Einlage gearbeitet. Es ist klar, dass mit solchen Risiken pro Handel nur geöffnet Spread hat 10% der Kaution gegessen, die Bewegung gegen mich nur 15 Pips reduziert Fonds um 50% und 30 Pips annulliert mein Konto. Aber ich habe 4 Monate lang gearbeitet und Hunderte von Geschäften gemacht, die mein Konto um das 28-fache erhöht haben. Das vom System verwendete Modell funktioniert. Und wie man es herausfindet, kann ich Ihnen helfen, obwohl jeder es nach einiger Zeit und Mühe finden kann.
Handelt es sich also um eine echte oder zumindest um eine Demo?
Oder ist es ein Testergebnis?
Natürlich ist sie echt. Ich habe alle Bestätigungen. Hier ist die Bestätigung meines ersten Versuchs; , Sehen Sie, der Eintrag ist so genau, dass es in 4 Monaten praktisch keinen Drawdown auf Fonds gibt. Noch kein Glücksspiel. Bei meinem zweiten Versuch, bei dem es mir gelang, mein Konto um das 28-fache zu erhöhen, war die Situation dieselbe. Das System funktioniert hervorragend, die Psychologie versagt, und wir sprechen hier von Hunderten von Geschäften.Hier ist der Bericht über den zweiten Versuch Bruttogewinn: 423.21 Bruttoverlust: 151,95 Nettogewinn insgesamt: 271,26
Gewinnfaktor: 2,79 Erwartete Auszahlung: 0,95
Absoluter Drawdown: 1,34 Maximaler Drawdown: 32,46 (24,79%) Relativer Drawdown: 55,11% (10,63)
Total Trades: 285 Short-Positionen (Won %): 137 (73.72%) Long-Positionen (Won %): 148 (66.89%)
Gewinn-Trades (% der Gesamtzahl): 200 (70,18%) Verlust-Trades (% der Gesamtzahl): 85 (29,82%)
Größter Gewinn Handel: 13.00 Verlust Handel: -15.80
Durchschnittlicher Gewinn Handel: 2.12 Verlust Handel: -1.79
Maximum an aufeinanderfolgenden Gewinnen ($): 18 (63.18) aufeinanderfolgende Verluste ($): 12 (-10.63)
Maximaler fortlaufender Gewinn (Anzahl): 63.18 (18) fortlaufender Verlust (Anzahl): -31.50 (5)
Durchschnittliche Siege in Folge: 5 Niederlagen in Folge: 2
Ich brauche keine Bestätigung, "meine Herren, nehmen Sie mich beim Wort".
Oh, nun... Wenn Sie dieses Tempo ein paar Jahre lang beibehalten können, wäre das sehr cool.
Georges, hast du den Bericht nicht gelesen?
es ist ein wenig schlimmer als der ursprüngliche Bericht auf MT
Wenn ich wieder für einen Monat gesperrt werde, rufe ich den Präsidenten an.
Ein paar Jahre sind bei solchen Risiken unwahrscheinlich. Ich brauche nicht ein paar Jahre. Ein Jahr reicht aus, um mein Konto um das 1.000-fache zu erhöhen. Mit den Risiken, die ich in das System stecke. Aber ich habe es zweimal versucht, jeweils 4 Monate lang. Bei meinem dritten Versuch beschloss ich, das Risiko zu verringern. Die Zeit bis zum Erreichen des Ziels hat sich um ein paar Monate verlängert, aber es wird psychologisch leichter zu handeln sein. Außerdem haben Sie mehr Zeit, Entscheidungen zu treffen, wenn der Kurs gegen Sie läuft. Und die Marge für die Kontodeckung wird von 20-30 Punkten auf 50-70 Punkte steigen.
