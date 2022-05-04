Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 246
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die Top Five nach Saldo:
Die Top 20 in Bezug auf die Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Sie machen Fortschritte, haben Sie es nicht satt?
Von welcher Art von "Fortschritt" sprechen wir hier?
Schauen Sie sich den gleitenden Durchschnitt an und stellen Sie die gleiche Frage.
Haben Sie es nicht satt?
Von welcher Art von "Fortschritt" sprechen wir hier?
Schauen Sie sich den gleitenden Durchschnitt an und stellen Sie die gleiche Frage.
Haben Sie es nicht satt?
Und wenn sich der Chart nicht in einem Seitwärtsflat befindet, liefert der Indikator dann bessere Einstiegspunkte als jeder Standardindikator, der in der Vergangenheit Stopps für Short-Positionen gesetzt hat?
Worum geht es dabei? Indikator - zeigt nur einige Merkmale der Preisbewegung an.
Oder geht es um die gesamte TS-Liga? Sie kann auch als Indikator betrachtet werden... Das zeigt, auf welchem Instrument welche Systeme besser funktionieren.
George, bitte raten Sie dem Skript, Statistiken über TC im Zusammenhang mit verschiedenen Magiern zu erstellen und zu schreiben.
Ich habe ein selbstgeschriebenes Skript, das nur für die Erstellung solcher Diagramme und Tabellen gedacht ist.
Wenn Sie einige Statistiken benötigen - ich kann Ihnen das Passwort für Investitionen in jede Abteilung der TC-Liga geben - wählen Sie Trades auf die gewünschten Magier, sehen Sie, wie es funktioniert.
Ich habe ein selbstgeschriebenes Skript, das nur dazu dient, solche Diagramme und Tabellen zu erstellen.
Wenn Sie einige Statistiken benötigen - ich kann Ihnen das Investitionspasswort für jede Abteilung der TC-Liga geben - wählen Sie Trades auf die gewünschten Magier, sehen Sie, wie es funktioniert.
Wenn Sie kein Mitleid mit dem Quellcode haben, teilen Sie ihn bitte mit mir, um mir die Arbeit zu erleichtern). Ich würde es gerne für meinen TC-Zoo verwenden, nach Ihrem Beispiel. Ich habe lange daran gearbeitet und bin überzeugt, dass der EA dazu in der Lage sein wird.
Ich denke, dass es als EA gemacht werden kann und dass es jede Woche einen Bericht per E-Mail sendet.
Wenn Sie kein Mitleid mit dem Quellcode haben, teilen Sie ihn bitte mit mir, um mir die Arbeit zu erleichtern). Ich möchte es für meinen TC-Zoo nach Ihrem Beispiel verwenden. Ich bin einfach noch nicht gut im Umgang mit Grafiken, und es wäre schneller, das, was ich brauche, mit einer Vorlage zu schreiben.
Ich denke, er kann als Berater tätig werden und jede Woche einen Bericht per E-Mail schicken.
Und wie wollen Sie das machen?
Ich habe den Eindruck, dass Sie es waren, der das vorgeschlagen hat, ohne nachzudenken...
Und wie wollen Sie (nennen wir sie beim Vornamen) sie "hinzufügen"?
Ich habe den Eindruck, dass Sie das nicht richtig durchdacht haben...
Aha, ja, ich dachte, es sei ein einfaches, autarkes Skript, aber ich schätzte die Macht des Frameworks.)
Dann sagen Sie mir, was es tut - nur die Zahlen in csv schreiben, und ein Diagramm ist bereits in eine Vorlage mit Excel-Tools eingefügt, oder es erstellt auch Diagramme von selbst?
Ich möchte verstehen, wie man Diagramme besser automatisch erstellen kann.