Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 256
Wer wird zählen?
Die Berechnung des Eigenkapitals aus der Geschichte ist viel schwieriger. Es geht um die Ausgewogenheit - ich habe alle Angebote ausgewählt und die Ergebnisse addiert. Und bei Equity muss man sich ansehen, wie sich dieses Instrument bei jedem Deal verändert hat, bzw. die Komplexität solcher Schätzungen steigt zu sehr... Und der Punkt ist, dass es unter den TS der Liga keine "Überanbieter" gibt. Jeder Handel hat immer seinen festen SL, der sich nie erhöht.
Es gibt eine Möglichkeit - dort drüben, direkt über dem letzten Modul des Systems. Im Testgerät funktioniert es ohne Einschränkungen. Sie spezifizieren die Magie, spezifizieren das Risiko, füllen den Regex nicht aus, er wird im Tester nicht benötigt - und Sie erhalten das Gleichgewichts- und Eigenkapitaldiagramm...
Aber für diejenigen, die brennenden Wunsch zu sehen, ein Diagramm nur für Eigenkapital - ich kann Ihnen die Investitionen Passwörter von Konten aller drei Divisionen der Liga, wo Angebote aller TCs sind gestapelt, wählen Sie interessante Zauberer, machen Graphen von Equity.
Es gab hier eine, Dascha Baskakov... Alles war falsch für ihn... und "wir brauchen die Liga nicht"... und "kein Liga-Signal"... und "keine Überwachung"... Und als Sie ihm anboten: "Nehmen Sie die Passwörter, ich habe sie bereits gepostet, wenn nötig - ich werde sie noch einmal posten, ein Signal arrangieren, sogar eine Überwachung, sogar ein Diagramm von Equity - und er hat sofort die Luft angehalten... Wenn jemand es tut, sind wir immer bereit zuzusehen... Aber wenn man es selbst macht... was soll das bringen...
Obwohl im Prinzip, wenn es keine Überschreitung gibt, dann sollte das Gleichgewicht über das Gleichgewicht sein (bei mäßigem Risiko).
Kein Problem. Schicken Sie uns Ihre Passwörter und Kennwörter - wir werden es uns ansehen. Aber ich nehme nicht an, dass Mybook hier sehr gefragt ist? Wenn die Moderatoren nicht dazwischenfunken, kann ich Screenshots posten. Ich habe die Aktienindizes nicht selbst erstellt.
Wenn es jedoch keine Überoptimierungen gibt, sollte der Saldo im Prinzip in etwa dem Eigenkapital entsprechen (bei moderaten Risiken).
Oben im Archiv gibt es eine Liste aller Zauberer, die angibt, wo und welche Zauberer arbeiten. Aber jeden Tag gibt es Veränderungen - Systeme wandern von Abteilung zu Abteilung, und diejenigen, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt haben, werden neu optimiert.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die besten fünf Charts für die Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Medium - dieselbe Geschichte
Mit Ihrem System ist etwas nicht in Ordnung. Nicht hinzugefügt - Schimpfen über den Mangel an Informationen über Einlagen, obwohl die gesamte Geschichte seit 2017 angezeigt wird (Oberliga)
Das verstehe ich nicht.
Was wollen Sie "hinzufügen"? Wenn Sie den gesamten Verlauf angezeigt haben, ist das in Ordnung. Jetzt sehen Sie, für welchen Magier Sie sich interessieren, wählen alle Trades für diesen Magier aus und erstellen die Tradergebnisse.
Sie brauchen nichts hinzuzufügen - es ist ein Anleger-Passwort, d.h. schreibgeschützt.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Die ältesten TCs mit mindestens 50 Trades. (Aufgrund der dramatischen Schwankungen der letzten Zeit haben sehr viele TCs einen "Check Shot" gezeigt, so dass die Anzahl der TCs mit 50 Trades, die die Turbulenzen überlebt haben, nur 18pc beträgt):
Fünf der ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Murmeltiertag?
Wie meinen Sie das? Wo ist der Murmeltiertag, wenn in den Tabellen immer wieder andere TKs auftauchen?
Ich würde mich freuen, "Groundhog Day" zu sehen, dann wäre klar, welchen TS man verwenden sollte...