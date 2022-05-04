Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 247
Aha, ja, ich dachte, es sei ein einfaches, autarkes Skript, aber ich habe die Leistungsfähigkeit des Frameworks zu schätzen gelernt.)
Dann sagen Sie mir, was es tut - nur die Zahlen in csv schreiben, und ein Diagramm ist bereits in eine Vorlage mit Excel-Tools eingefügt, oder es erstellt auch Diagramme von selbst?
Ich möchte wissen, wie ich am besten automatisierte Grafiken erstellen kann.
О. Dies ist eine echte Frage. Das Skript verwendet fast meine gesamte Bibliothek - mehr als zweihundert Dateien, plus anderthalb Tausend Dateien mit Klassenbeschreibungen von TC League
Aber der Kern der Arbeit ist unkompliziert.
Überzeugen Sie sich selbst, indem Sie die Namen im Skript lesen.
Bei dem ersten Objekt handelt es sich um eine Klasse, die den Verlauf lesen und bei Aufforderung den erforderlichen Verlauf ausgeben kann.
Das zweite Objekt ist eine Klasse, die auf der Grundlage der bereitgestellten Historie und der übergebenen Einstellungen einen Bericht im dritten Objekt in Form einer Zeilenmatrix erstellt. Sie enthält auch Informationen über alle TCs der Liga, was die meisten Dateien - fast eineinhalb Tausend - "anzieht".
Das dritte Objekt ist eben diese Matrix aus Zeilen, die durch Trennzeichen (standardmäßig Semikolons) getrennt sind. Kann sich selbst als CSV-Datei exportieren.
Das letzte Objekt ist ein Logfile, ein CTextFile-Erbe, mit allen möglichen Servicefunktionen.
Im Skript bilden wir eine Setup-Struktur für den ReportCreator und verwenden ihn dann zur Erstellung des Berichts, der in eine CSV-Datei exportiert wird.
Die Diagramme werden mit den Standardfunktionen von Excel gezeichnet.
Okay, danke, ich hab's. Ich bin einfach zu faul, jedes Mal Diagramme in Excel zu erstellen. Ich werde mich nach Kanvas umsehen, um png neben csv auf einmal zu schreiben.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Handelsqualität:
Die ältesten 20 TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der ältesten fünf TS mit mindestens 50 Trades:
Ich habe herausgefunden, dass es bereits möglich ist, Kryptowährungspaare zu verwenden.
Natürlich ist die Streuung wild, aber die Tests zeigen, dass es eine kleine Chance gibt.
Seit Anfang Februar habe ich 24TCs für bitcoin hinzugefügt, von denen zwei zu Ergebnissen geführt haben (die anderen haben noch keine Geschäfte abgeschlossen):
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die Top Five nach Saldo:
Top 20 in Bezug auf die Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Na ja... Gestern hat die TK-Leiterin 640150 einen SL auf den PAMM genommen, was für sie inakzeptabel ist und wegen Überoptimierung ins Visier genommen werden wird. Sie hat gute Arbeit geleistet, aber ihre Zeit ist vorbei.
Ich habe einen SL auf PAMM,
Kann ich einen Link zu PAMM bekommen? Oder in der PM, um nicht wegen Werbung gesperrt zu werden.
Und wozu? Zwar gibt es dort einen schweren Einbruch...Es heißt Start_2016, in Alpari.
