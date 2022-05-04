Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 241
Dies könnte für Sie von Interesse sein.
Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat...
Keiner verstand, worum es ging...
Was Sie erschaffen werden, wurde bereits erschaffen... Und es gab sogar einen Versuch, öffentlich zu beweisen, dass es funktioniert...
Der Entwickler suchte nach Partnern für die weitere Umsetzung des von ihm geschaffenen Systems. Aber niemand verstand, worum es ging... .
Wo steht "bereits erstellt"? Ich habe diesen Thread durchsucht (ich hätte auch einen direkten Link angeben können). Es gibt nichts, was dem auch nur nahe kommt.
Die Liga ist einfach ein komplettes System, das sich aus der Kombination mehrerer Techniken ergibt. Ich rechne damit, dass, wenn alle Kombinationen durchgespielt sind, einige von ihnen sicherlich irgendwann funktionieren werden. Und diese Hypothese hat sich meiner Meinung nach voll bestätigt.
Ich verstehe nicht, was in der zitierten Branche ähnlich ist. Ich habe nicht gesehen, dass eine Reihe von Systemvarianten erstellt werden, aus denen die besten ausgewählt werden können.
Seit über einem Jahr ist nun alles fertig und läuft. Ich kann sehen und klar, recht gute Ergebnisse.
Es ist eine Schande, dass andere Menschen sie nicht sehen.
Es ist nicht verwunderlich, wenn es bei Sprout und Dash zu einer Spaltung oder sogar zu einer gespaltenen Persönlichkeitsstörung kommt.
Investieren Sie das Passwort des Kontos - was brauchen Sie noch, um die Ergebnisse zu sehen? Sie können alle Gewerke nutzen, die Sie benötigen, und die Ergebnisse so oft überprüfen, wie Sie möchten. Wenn es für jemand anderen nicht funktioniert, weiß er nicht, was er will.
Ihr Kriterium für Wahrheit ist "Ich verstehe nicht! "Wo habe ich Ihnen gesagt, dass es funktioniert und fehlerfrei ist. Spielt weiter mit eurer Liga.
Wie können wir über Wahrheit sprechen, wenn wir sie nicht verstehen?
Sie erklären, ich versuche zu verstehen und dann diskutieren wir.
Nein? Na ja... wie auch immer...
Was Sie erschaffen werden, wurde bereits erschaffen... Und es gab sogar einen Versuch, öffentlich zu beweisen, dass es funktioniert...
Der Entwickler suchte nach Partnern für die weitere Umsetzung des von ihm geschaffenen Systems. Aber niemand verstand, worum es ging... .
Ich frage mich, was Sie meinen? Eine andere Liga? Oder ReLigia?))
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Der am längsten arbeitende TS, mit mindestens 50 Geschäften:
Der Chart der fünf am längsten arbeitenden TS mit mindestens 50 Trades: