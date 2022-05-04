Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 240

Roman Shiredchenko:

NEIN! HOOKED OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GERADE NOCH RECHTZEITIG FÜR EINEN MONAT!!! ICH SCHLAGE VOR, WIR NENNEN ES "SIE".


Wie schwer ist es, dem Überwachungsteam beizutreten?
Okay, TC kann es nicht tun, aber du...
 
Vladimir Baskakov:
Ist es schwierig, an der Überwachung teilzunehmen?
Okay, TC kann es nicht tun, aber du

wird die PAMM-Überwachung ab Jan. 2020 г.

 

Aktuelle Situation (alle TCs laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Top 20 nach Saldo:

Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:

Die besten 20 für die Qualität des Handels:

Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:

Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades

Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades

Ist eine Überwachung in diesem Jahrzehnt geplant?
 

Vladimir Baskakov:
Ist eine Überwachung in diesem Jahrzehnt geplant?

Ich bin recht zufrieden mit dem, was ich herausbringe.

Nun, Sprouts und Dashi können selbst ein Signal mit Überwachung auf jedem System oder einer Reihe von Systemen öffnen - die ausführbare Datei wird bereitgestellt, die Rekuds sind kostenlos.

Wir werden natürlich nicht auf die Überwachung warten.
Machen Sie das Modul und die Codes öffentlich zugänglich. Da es sich um ein öffentliches Thema handelt, muss es verfügbar sein, ohne dass unnötige Anfragen an den cc gestellt werden.
 
Georgiy Merts:

Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich poste.

Nun, Sprouts und Dashi selbst können ein Signal mit Überwachung durch ein beliebiges System oder durch ihr Set öffnen - ein ausführbares Modul wird bereitgestellt, die Rekords sind frei.

George - IMHO sollte man sich nicht mit Trollen anlegen... :-)

Denn Sie brauchen noch PAMM-Signale (die sich als nützlich erweisen)... :-)

Ansonsten ... Sie werden nervös, werden nervös, und in einer psychologischen Explosion verlassen Sie den Zweig ... Sie lassen die leidenden Menschen ohne Signale zurück... :-)

Bitte, immer mit der Ruhe...

Ich werde demnächst neue Codes für mein Konto beantragen und sie überwachen - ich werde sie zur Verfügung stellen.

 
Georgiy Merts:


Dies könnte für Sie von Interesse sein.


 
Roman Shiredchenko:

Bitte beruhigen Sie sich...

Ich werde demnächst nach den Registrierungscodes für mein Konto fragen, die Überwachung - ich werde sie zur Verfügung stellen.

Kein Problem. Alles wird

