Ich habe mehrere TCs an der Spitze, deren Blenden kleiner sind als diese.
Der Preis meiner Liga ist mir egal, ich verkaufe sie nicht, und ich betreibe sie nicht für Sie.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Beste fünf TS-Charts nach Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Na ja... Wie ich vermutet habe, hat sich die Situation in der Spitze mit der Einführung der erzwungenen SL-Grenze deutlich verändert. (Jetzt hat keiner der 700 TS einen SL von mehr als 140% der Tagesspanne. ) Zuvor lag der SL bei den meisten TCs bei 200%-300% der Tagesspanne und bei einigen TCs bei mehr als 1000% der Tagesspanne).
Infolgedessen gibt es jetzt keine "Sechser" an der Spitze, weder in Bezug auf die Qualität noch auf die Ausgewogenheit!!!
Gleichzeitig ist die durchschnittliche Qualität in der Spitze gesunken, und die Charts sind viel "unruhiger" geworden...
Dennoch sind diese "zuckenden" Charts meiner Meinung nach besser als die "glatten", die jeden Moment "zusammenbrechen" können.
Mal sehen, was als nächstes passiert...
Im Allgemeinen müssen Sie das Lot mit solch weit entfernten Stopps stark reduzieren, um zu verhindern, dass der "Margin Call" ausgeschlagen wird. Das bedeutet, dass wir den Stopp verschieben, um das Geschäft zu gewinnen, und die Menge proportional verringern, um einen solchen Stopp zu vermeiden. Das Ergebnis wird sein, dass der Platz so klein sein wird, dass wir die Centbeträge erhöhen müssen. Was ist der Grund?
George, prüfen Sie, wie Roboter mit konventionellen Stopps funktionieren, die mit Hilfe der Geldverwaltung (als Prozentsatz der Einlage) berechnet werden. 300% (oder sogar 140%) der Tagesspanne ist ein unrealistischer Stopp - er wird beim ersten Verlustgeschäft die Gewinnzone erreichen. Was ist der Sinn solcher Einstellungen?))
Nein, das wird es nicht. Nehmen wir an, wir nehmen TP von 5-Tages-Spannen, SL von 3-Tages-Spannen. Wir können leicht im Gewinn sein - diese Bedingungen sind durchaus angemessen.
Aber eine solche SL wird automatisch erhalten.
"Reine TS" bietet keine SL. (Sprich, reine Umkehrung). Der SL ist so eingestellt, dass er nie auf die Geschichte getroffen wird. Wenn die Historie einen Drawdown von fünf Tagesspannen zeigt, wird der SL etwas größer gesetzt.
Im Allgemeinen sollte das Lot bei solch weit entfernten Stopps stark reduziert werden, um den "Margin Call" nicht auszuschlagen. Das heißt, die Haltestelle sollte verschoben werden, um das Geschäft zu gewinnen, und die Partie sollte proportional reduziert werden, um diese Haltestelle einnehmen zu können. Das Ergebnis wird sein, dass das Grundstück so klein sein wird, dass wir die Centbeträge erhöhen müssen. Was ist der Sinn?
Ja, natürlich. Das ist richtig.
Es geht darum, den TYP des Systems für ein bestimmtes Symbol zu überprüfen. Hier das gleiche Umkehrsystem. In seiner klassischen Form hat er weder Stopps noch Takes. Aus diesem Grund werden schützende Stopps und Takes festgelegt, die in der Vergangenheit nie durchbrochen wurden. Und genau so wird das System gehandelt.
Das einzige Problem war, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht". In der Regel gewannen sie durch Zufall, aber die Handelsmuster erinnerten mich an einen Martin.
Sehen Sie hier - viele Leute handeln mit Schwalben. Genau das ist der Grund. Mit diesem Martin kann man die ganze Zeit ein wenig verdienen, solange man den Trend in die andere Richtung nicht verpasst...
Mein Grundstück ist überall befestigt. Und was die Frage des Handels betrifft, so liegen Sie falsch. Ich habe Ihnen schon hundertmal gesagt, dass es in der Liga ALLE Systemvarianten gibt.
Denken Sie darüber nach - wir nehmen ein flaches Symbol und optimieren ein Trendsystem darauf. Glauben Sie, dass die Parameter dort so gut sein werden?
Und umgekehrt, wenn man ein Trendsymbol verwendet und ein flaches System darauf setzt... Was glauben Sie, wird die Optimierung ergeben?
Das ist genau der richtige Weg. Ein solches System zeigt, dass dieses Symbol nicht mit ihm übereinstimmt.
Das einzige Problem, das ich hatte, war, dass ich die Anzahl der "knallenden Systeme" irgendwie begrenzen musste. Die durch reinen Zufall gewonnen wurden. Hier kann meines Erachtens eine erzwungene Begrenzung von SL während der Optimierung Abhilfe schaffen.
Nachbereitung.