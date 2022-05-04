Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 238
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und Sie, Sie sind unhöflich. Ich habe es nicht bemerkt.......
Beginnt mit Modellierung, endet mit Horoskopen))
Foggy ist die technische Analyse. Und das ist die ultimative zynische Realität, George. )))
Wo ist die Analyse "nebulös"? Hier ist der MAHA-Indikator - was daran "nebelig" ist, ist extrem genau.
Und ich sehe keine Realität in Ihren Vorschlägen... Ihre Grafikbibliothek war viel realistischer...
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die besten 5 Diagramme für die Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die Top Five nach Saldo:
Top 20 nach Handelsqualität:
Top fünf in Bezug auf die Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Die TS 840352 ist interessant. Dies ist ein sehr alter TS, der mit Pausen auf Zickzackspitzen mit weiterem nachlaufenden SL eintritt und sich zum Breakeven bewegt und seit über einem Jahr funktioniert. Ich war überrascht, dass der Bericht 31 aufeinanderfolgende SLs ausweist! Ich dachte, es handele sich um eine Art Fehler. Ich habe mir die Codes angesehen... Hmm ... Nein, kein Fehler. Die zulässige Anzahl von SLs für dieses System in einer Reihe ist 34 ! Und die maximale Wartezeit für eine maximale Aktualisierung beträgt 135 Trades... Na ja... Warten wir, bis dieser TS die "Testaufnahme" zeigt. Im Grunde handelt es sich um einen "unlogischen" TS - sein Einstieg ist flach, gegen den Trend, aber die Unterstützung ist trendy, gerade nachlaufend. Es überrascht nicht, dass die Ergebnisse nicht hoch sind. Es ist jedoch erstaunlich, dass es so lange keine "Testaufnahme" gibt. Andererseits wurde das Hoch in 127 Trades nicht aktualisiert. Vor dem "Schuss" ist nicht mehr viel übrig...
Aktuelle Situation (alle TCs laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Top 20 nach Handelsqualität:
Top fünf in Bezug auf die Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades
Die TS 840352 ist interessant. Dies ist ein sehr alter TS, der mit Pausen auf Zickzackspitzen mit weiterem nachlaufenden SL eintritt und sich zum Breakeven bewegt und seit über einem Jahr funktioniert. Ich war überrascht, dass der Bericht 31 aufeinanderfolgende SLs ausweist! Ich dachte, es handele sich um eine Art Fehler. Ich habe mir die Codes angesehen... Hmm ... Nein, kein Fehler. Die zulässige Anzahl von SLs für dieses System in einer Reihe ist 34 ! Und die maximale Wartezeit für eine maximale Aktualisierung beträgt 135 Trades... Na ja... Warten wir, bis dieser TS die "Testaufnahme" zeigt. Im Grunde handelt es sich um einen "unlogischen" TS - sein Einstieg ist flach, gegen den Trend, aber die Unterstützung ist trendy, gerade nachlaufend. Es überrascht nicht, dass die Ergebnisse nicht hoch sind. Es ist jedoch erstaunlich, dass es so lange keine "Testaufnahme" gibt. Andererseits wurde das Hoch in 127 Trades nicht aktualisiert. Vor dem "Schuss" ist nicht mehr viel übrig...
Ja, Ihre Geduld ist erstaunlich. Ist PAMM zum Leben erwacht?
IMHO - nichts Überraschendes... der Mann ist auf sein "Pferd" gestiegen und tut es.
Bald werde ich mich mit meinem PAMM beteiligen. Ich habe bereits die Magier nach TS LIGI für den Start ausgewählt.
Einzige Bitte - stellen Sie keine Bilder aus der Vergangenheit ein ... Sie sind nicht relevant.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für die Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
An jedem Symbol arbeiten 16 TCs
Guten Tag, wer kann mir sagen, wo ich eine Beschreibung dieser 16 TCs finden kann, um zu verstehen, worum es sich handelt? Es sind sehr viele Seiten, ich fürchte, es wird lange dauern, das Thema zu lesen.