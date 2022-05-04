Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 297
Es gibt sie. Es gibt einen Gral in Form von optimalen Methoden der Auswahl der tatsächlichen TS für den Handel auf dem realen Konto. Wir nehmen zwar keinen konstanten Gewinn mit Verlusten mit, aber wir haben eine GESAMTKURVE des Eigenkapitals und den Kontostand nach oben. Es ist ein Gral und plz führen zusätzliche Forschung je nach Tageszeit und profitieren von diesem oder jenem TS, es ist interessant.
Nun, ich bestreite nicht, wenn Sie die optimale Methode der Auswahl finden... Aber ich habe keine gefunden. Daher ist meine Wahl bisher eher intuitiv.
George, es gibt eine einfache Gabelung: Entweder ist der Thread voll von Diskussionen über interessante Forschung oder er wird zu einem nutzlosen Flohmarkt, in dem sich einige Kreaturen wohlfühlen. Es liegt an Ihnen. Im Prinzip kann man zum Spaß die zweite Option wählen, aber ich würde trotzdem bei der ersten bleiben).
Das ist richtig.
Nun, ich habe nicht die Kapazität, die Forschung zu betreiben, und es will auch niemand tun. Es ist also eine nutzlose Flubberie...
Traurig, aber wahr.
Das erinnert mich an Kitty und Ostap, als sie den Prozentsatz der Beteiligung des jeweils anderen abgleichen wollten, und Ostap sagte: "Wenn du kein Interesse hast, kann ich den Schatz deiner Tante auch ohne dich finden. .... :-)
Es gibt keine Gemeinsamkeiten.
Im Gegensatz zu Ostap - ich habe bereits alles, was ich brauche. Ich halte das System auf dem neuesten Stand und das war's. Zu entwickeln - Sie müssen eine Methodik für die Auswahl der TS ausarbeiten. Das schaffe ich nicht, und da hört es dann auf.
...
Zum Beispiel ist der Thread Vorhersagen 2020 an sich eine Flut, also ist alles, was darin geschrieben wird, auch eine Flut. Und so ist Ihr Thema in erster Linie eine Aufregung.
Ja, das ist die Ungerechtigkeit des Lebens.
Es muss formalisiert werden, IMHO. Я
Nein, ich erinnere mich nicht an so etwas.
Früher habe ich einfach eine Rangliste erstellt - um zu sehen, welche Systeme es an die Spitze schaffen und welche aus der Spitze herausfallen... Aber ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, den Überblick zu behalten.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades: