Aleksey Masterov:
Es gibt sie. Es gibt einen Gral in Form von optimalen Methoden der Auswahl der tatsächlichen TS für den Handel auf dem realen Konto. Wir nehmen zwar keinen konstanten Gewinn mit Verlusten mit, aber wir haben eine GESAMTKURVE des Eigenkapitals und den Kontostand nach oben. Es ist ein Gral und plz führen zusätzliche Forschung je nach Tageszeit und profitieren von diesem oder jenem TS, es ist interessant.
Und nebenbei bemerkt, ein Artikel.... kann nicht schaden. Das ist kein Scherz. Mit Layouts, Plänen, statistischen Analysen und allem, was Sie sonst noch für passend halten.... Das wäre der Deal.

PPS wie in den Start gab es so etwas wie eine Arbeitsgruppe Indikator gibt ein paar TS und wie, wenn man in den Gewinn oder ein paar auf, dass und springen, um den Handel auf der realen ... Das System hat mehrere Indikatoren... Wenn einer in den Gewinn geht oder mehrere, springt einer in den Gewinn und der andere in den echten Handel... Es gibt verschiedenfarbige Kurven, die nach oben und unten gehen, und du wählst deine Bieter aus, Georg, wenn es dir nichts ausmacht, schick mir einen Link zum Nachlesen...

Nun, ich bestreite nicht, wenn Sie die optimale Methode der Auswahl finden... Aber ich habe keine gefunden. Daher ist meine Wahl bisher eher intuitiv.

 
Реter Konow:
George, es gibt eine einfache Gabelung: Entweder ist der Thread voll von Diskussionen über interessante Forschung oder er wird zu einem nutzlosen Flohmarkt, in dem sich einige Kreaturen wohlfühlen. Es liegt an Ihnen. Im Prinzip kann man zum Spaß die zweite Option wählen, aber ich würde trotzdem bei der ersten bleiben).

Das ist richtig.

Nun, ich habe nicht die Kapazität, die Forschung zu betreiben, und es will auch niemand tun. Es ist also eine nutzlose Flubberie...

Traurig, aber wahr.

 
Aleksey Masterov:
Das erinnert mich an Kitty und Ostap, als sie den Prozentsatz der Beteiligung des jeweils anderen abgleichen wollten, und Ostap sagte: "Wenn du kein Interesse hast, kann ich den Schatz deiner Tante auch ohne dich finden. .... :-)

Es gibt keine Gemeinsamkeiten.

Im Gegensatz zu Ostap - ich habe bereits alles, was ich brauche. Ich halte das System auf dem neuesten Stand und das war's. Zu entwickeln - Sie müssen eine Methodik für die Auswahl der TS ausarbeiten. Das schaffe ich nicht, und da hört es dann auf.

Zum Beispiel ist der Thread Vorhersagen 2020 an sich eine Flut, also ist alles, was darin geschrieben wird, auch eine Flut. Ihr Thema ist also in erster Linie eine Aufregung.
 
Georgiy Merts:

Das ist richtig.

Nun, ich habe nicht die Kapazität, um die Forschung zu betreiben, und es will auch niemand tun. Es ist also eine nutzlose Flubberie...

Traurig, aber wahr.


Vladimir Baskakov:
Zum Beispiel ist der Thread Vorhersagen 2020 an sich eine Flut, also ist alles, was darin geschrieben wird, auch eine Flut. Und so ist Ihr Thema in erster Linie eine Aufregung.

Ja, das ist die Ungerechtigkeit des Lebens.

 
Georgiy Merts:

Nun, ich bestreite nicht, wenn Sie die beste Methode für die Auswahl finden... Aber ich habe keine gefunden. Daher ist meine Wahl bisher eher intuitiv.

Wir müssen sie formalisieren, IMHO.
LINK einen Link zu der Frage in der PPP-Sektion am Ende des Beitrags.
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560
 
Nein, ich erinnere mich nicht an so etwas.

Früher habe ich einfach eine Rangliste erstellt - um zu sehen, welche Systeme es an die Spitze schaffen und welche aus der Spitze herausfallen... Aber ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, den Überblick zu behalten.

 
Es liegt nicht an Ihnen, aber vor LIGI gab es einen Artikel, in dem Sie profitable Systeme auswählen und mit ihnen handeln konnten. Ich weiß nicht, ob ich vor der Liga recht hatte... Es gab verschiedenfarbige Kurven, teils nach unten, teils nach oben, erinnere dich bitte. Der Artikel ist entweder hier im Forum oder nicht, ich glaube, er ist hier...
 

Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Top 20 nach Saldo:

Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:

Die besten 20 für die Qualität des Handels:

Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:

Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:

Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:

