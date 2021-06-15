1200 Abonnenten!!! - Seite 76
Ich weiß nicht, warum ich ein solches System verwende, aber ich verwende immer noch die mt5-Signale.
Ich scheine es nur nicht bemerkt zu haben. Ich schaue mir meistens mt5 an. Da Sie sagen, dass es eine gibt, bedeutet das, dass mt4 auch nicht gut entwickelt ist. Umso schlimmer für die Abonnenten.
Abserviert. Die Tatsache, dass der Autor sofort ein neues Konto eröffnete, sich sofort 30 Leute dafür anmeldeten und er sofort wieder spülte, ist episch!
Das zeigt wieder einmal die menschliche Dummheit und Gier... Und auch ihre Faulheit.
Ich denke, wir sollten "Mitleid" mit den "armen" Abonnenten haben, die dem schnellen Geld (für Werbegeschenke) nachjagen.
Wenn der Urheber des Signals ein Leck hat und das Geld der Abonnenten verloren hat, sollte der Urheber keine Verantwortung tragen.
Wenn die Menschen entscheiden, wen sie abonnieren wollen, können sie die Aussichten des Signals beurteilen. Sie sind sich sogar darüber im Klaren, dass es bei vielen Signalen nicht lange halten wird, und gehen trotzdem dieses Risiko ein.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Signalautoren selbst sehr verantwortungslos handeln. Nun, sie stammt aus dem Bereich "Das Brot von jemand anderem". Und Petros hat Recht, wenn er sagt, dass man das Geld anderer Leute nicht "zählen" sollte.
Es gibt wirklich gute Signale in diesem Dienst, aber sie bleiben unbemerkt. Der Grund dafür ist, dass schöne Statistiken für die Abonnenten wichtiger sind. Es werden nicht viele Signale gefiltert. Sie (Abonnenten) verwenden bei ihrer Suche in der Regel Growth und Breakeven. Andere Indikatoren sind ihnen gleichgültig.
Auch mit dem Bewertungsalgorithmus bin ich nicht zufrieden. Vor allem der Indikator "Zuverlässigkeit" stört mich. Es ist wie die Leistungsstufe der "Treppe" eines Telefons... Es gibt einige Signale, die tatsächlich sicherer sind als andere, aber ihre "Treppe" ist rot. Aber irgendein lausiges Signal, das nicht sicher ist, ist plötzlich grün. Das ist nicht fair. Und ganz allgemein ist die Berechnung der Signalbewertung sehr ungerecht. Ich habe jedoch aufgehört, darauf zu achten, denn wer ein gutes Signal sucht, findet es auch. Die Bewertung gilt für neu registrierte Nutzer des Portals.
Vielleicht ist das Einzige, was mich mehr als alles andere stört, die fehlende Möglichkeit für den Signalautor, das Preisschild unter 30$ zu setzen. Selbst als der Mindestpreis bei 20 Dollar lag, war das ein ziemlich hoher Preis, wenn man sich einige Signale ansieht. Hier zeigt sich, dass sowohl den Autoren als auch den Abonnenten die Möglichkeit genommen wird, diesen Aspekt der Interaktion auszugleichen.
Sie können einfach sagen:"Devisenhandel ist hochriskant!" - und das sollte genügen...
... Ich würde auch eine Funktion "Rückerstattung für das Abonnement" einführen, wenn das Konto einen kritischen Drawdown hat ... sagen wir 85% ...
ich würde es irgendwie bestrafen (vielleicht mit einer niedrigeren Bewertung) ...
Taras, was "reiben" Sie sich an der Gerechtigkeit, wenn Sie selbst zum Zeitpunkt des Absturzes Ihres Cent-Kontos Ihr Verlustsignal nicht gelöscht haben ...?
Ich habe Sie auch beobachtet und gesehen, wie Sie als "Senkrechtstarter" das Signal nicht gelöscht haben.
Hunderte bis Tausende von Abonnenten hätten ihr Geld für das Abonnement des letzten Monats zurückbekommen können, wenn Sie das Signal gelöscht hätten...
Und Sie haben es einfach behalten - und darauf gewartet, dass das Geld der Abonnenten "aufgetaut" wird...
Sprechen Sie also nicht über Gerechtigkeit und darüber, was man im Dienst besser ändern sollte.
Ändern Sie lieber sich selbst, bevor Sie etwas anderes ändern...
Du, Taras, bist auch ein schamloser Mann...
Ich würde mich schämen, nach einem solchen Fiasko in ein Forum zu gehen und intelligent zu sprechen.
Und es ist Ihnen nicht einmal peinlich...
Das Gleiche gilt für jeden TS. Es gibt sehr anständige Skalierer in Signals. Aber es lohnt sich, eine Bewegung zu haben, wie es beim Franken der Fall war, und sie werden ausverkauft sein.
Der Schwarze Schwan handelt wahllos. Der Rückgang von 45 % ist auf den BREXIT zurückzuführen. D.h. es handelt sich nicht um eine systematische, sondern um eine höhere Gewalt. Der Gewinn ist systematisch, also ist der Autor sehr gut. Wenn er es durch Mittelwertbildung erreicht, kann man ihm nur viel Glück wünschen. Der Ansatz "Mittelwertbildung ist ein Weg zum Verlust, also werde ich es nicht tun" ist ähnlich wie "Handel mit negativen Beträgen, also werde ich es nicht tun". Viele Ideen werden abgelehnt, weil sie einfach nicht wissen, wie man sie "kocht". Ich habe zum Beispiel noch keine Mittelwertbildung ausprobiert. Wahrscheinlich hätte es nicht funktioniert, aber bevor Sie es nicht ausprobiert haben, können Sie es nicht mit Sicherheit sagen.
"I don't believe it" ist bereits eine Skizze zum Dienst selbst.
Gibt es irgendwo im Quellcode eine derartige Strategie? Nicht dumm, Ilan.
Wenn die Wochen oder zumindest die Tage in einer Wohnung liegen, ist die Mittelwertbildung sehr effektiv. Wenn die EZB keine größeren Devisenkäufe oder -verkäufe vornimmt. Ich meine EURUSD.
Stabilität geht vor
Die Erfahrung zeigt, dass nur wenige Menschen an Stabilität interessiert sind. Jeder ist am Gewinn interessiert
Es ist gut zu wissen, dass der eiserne Thron nach Taras einen neuen Besitzer gefunden hat.
Der Rekord von 3.000 Abonnenten wurde noch nicht gebrochen.
Es ist interessant, dass dieses Signal (aus der Familie der Hamster) im Gegenteil - in den entferntesten ... der Bewertung, obwohl sie nach allen Gesetzen sitzen sollte
Gott, können Sie sich das Geld vorstellen! Eintausendzweihundert mal dreißig ist gleich sechsunddreißigtausend Dollar! Multipliziert mit zweiundsechzig Millionen hundertundsechzigtausend Rubel! Einen Monat? Das ist das Ergebnis eines ganzen Lebens. Passives Einkommen ist top. Etwas, das man anstreben sollte. Ein Traum als letzter Ausweg, wenn man genug verdient hat.
Eine Sache verstehe ich nicht. Warum gibt es nicht mehr Abonnenten? Denn es gibt Millionen von Händlern.
Laut nachgedacht
Reiben Sie mir kein Salz in die Wunde)))
Es ist beruhigend zu wissen, dass der eiserne Thron nach Taras einen neuen Besitzer gefunden hat.
Der Rekord von 3000 Abonnenten wurde noch nicht gebrochen.
Es ist interessant, dass dieses Signal (aus der Familie der Hamster) im Gegenteil am weitesten entfernt ist ... der Bewertung, obwohl sie nach allen Gesetzen sitzen sollte
Nette Art, das Geld herauszuholen...