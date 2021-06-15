1200 Abonnenten!!! - Seite 157
und es gab eine so schöne Geschichte vor der Überwachung.
Das Gleiche gilt für das Diagramm zum Eigenkapital nach der Überwachung.
Außerdem hat es vor kurzem mit einem Verlust von allem, was es seit seiner Überwachung aufgebaut hat, geschlossen.
die Wachstumslinie ist zu dem Punkt zurückgekehrt, von dem sie zum Zeitpunkt der Überwachung ausgegangen ist.
alle Abonnenten sind ratlos.
denn einige haben etwas mehr als den Überwachungspunkt gezeichnet, andere mehr, wieder andere mehr. Das Ergebnis ist, dass alle ein Defizit haben.
Juli 2018. An der Spitze der Rangliste steht das Signal von Natalia Mashkovtseva, dank einer guten zweijährigen Domino-Historie von 10-20% und anschließendem vorsichtigen Handel mit 3-7% pro Monat.
Die Methaquotas müssen unbedingt anfangen, diesen Mist in den Signalen auszusieben. Andernfalls werden die Menschen die Ressource wie eine Müllhalde behandeln.
sie schreiben keine Warnung "Dieser Makler steht unter Betrugsverdacht").
Wie sehen Sie die Lösung für dieses Problem?
Sie müssen herausfinden, wie sie dies tun können, um auch die Makler nicht zu beleidigen.
Was ist Ihrer Meinung nach die Lösung für dieses Problem?
Am besten ist es, wenn der Dienst keine Rückschlüsse auf die Vergangenheit ziehen kann. Alle Probleme werden verschwinden! Und dann wird es nur der Markt richten und die reale Erfahrung wird es zeigen...Der Dienst kann diese Änderung noch heute vornehmen, und die Spannung wird sich im Nu verringern.
Sie müssen herausfinden, wie sie dies tun können, ohne die Makler zu beleidigen.
Stellen wir uns vor, dass gerade jetzt Hunderte von potenziellen 20.000%+ Signalen irgendwo vorbereitet werden. Irgendjemand versucht es tatsächlich, egal mit welchen Methoden, und morgen ist er bereit, sein erstaunliches Signal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und es gibt auch 100 Signale, die vor einem halben Jahr, einem Jahr, vielleicht vor 2 Jahren veröffentlicht wurden. Aber die Rendite beträgt dort 200-300%.
Wer ist der Gewinner?
Und wenn wir nicht auf die Geschichte mit dem Haushalt reagieren, wer ist dann der Gewinner? Diejenigen, die gut handeln. Diejenigen, die gut handeln und früh starten. Das ist fair. Und jetzt ist es nicht fair.
Sind diese Screenshots aus Ihrem persönlichen Archiv oder sind sie auch irgendwo hier auf der Website zu finden?