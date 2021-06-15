1200 Abonnenten!!! - Seite 78
Wo kann man einen solchen Berater kaufen?)))
Ich glaube, Hamster ist öffentlich zugänglich und kostet nicht viel))))
Und wer wird diese "reine Handelsanalyse" durchführen und nach welchen Kriterien? Auch hier wird es einige geben, die sich darüber ärgern, dass die Analyse falsch ist und auf den falschen Indikatoren beruht. Eine Kröte ist eine Kröte in Afrika, sie wird immer jemanden finden, den sie erwürgen kann.)
)))))) mit Sicherheit )
Das ist die Art von Kröte, die diejenigen ausbremst, die Abonnenten haben, aber denken, dass ihr Signal schlecht ist, während sie denken, dass ihr Signal großartig ist, aber keine Abonnenten haben.
Ständig neue Threads im Forum, um auf sich aufmerksam zu machen, Kritik an der Berechnung der Bewertungen, aber alles ohne Erfolg.
Was für ein Ungeheuer: )))))
Nun werden Sie unsere Kröten wahrscheinlich nicht mit afrikanischen Kröten vergleichen).
Leidenschaft, wenn du 1,50 m groß bist, verschluckt sie dich und erstickt dich nicht. Geht nicht in Afrika spazieren, Kinder!
Es ist ein schöner Rückzug...
Der Händler weiß, dass das System es erlaubt, mehr Geld abzuheben, als Sie abheben würden, bevor Sie Ihr Konto verlieren.
Die Abonnenten glauben, dass sie 100 % im Monat verdienen werden.
Aber ziehen sich die Abonnenten zurück?
Wenn die Einkommensquelle Abonnenten sind, macht es keinen Sinn, Geld (Münzen) vom Konto abzuheben. Wen kümmert es, wie viel es ist.
PS/ genauer gesagt, sie ziehen es ab, aber nicht für Geld :-) Geld aus dem Signal wird abgezogen, um den Kontostand plus oder minus einen Kilometer auf den Kontostand potenzieller neuer Abonnenten zu bringen und eine Kurve nach oben zu ziehen. lange Zeit abonnieren Leute Signale mit vergleichbarem Kontostand. Der Menge ist im Grunde alles andere egal - das Signal steigt, das Geld ist vergleichbar, und alle anderen Indikatoren spielen verrückt.
