1200 Abonnenten!!! - Seite 72
Das ist nicht der Punkt.
Ich verstehe, was Sie meinen. Noch einmal, die Strategien können unterschiedlich sein, es gibt einige TS, die den Markt unvollständig beschreiben und einige, die vollständig und präzise sind. Genau, das heißt, sie können die Entstehung, das Leben und das Sterben eines Trends verfolgen. TS, die präzise sind, haben ein Verhältnis von gewinnbringenden/verlustbringenden Geschäften von etwa 50/50. Und es herrscht kein Chaos.
Offensichtlich sind die Strategien, die Sie verwenden, nicht genau, deshalb haben Sie eine solche Meinung über die chaotische Natur der positiven und verlorenen Trades. Es gibt mehr oder weniger TS, die den Rebound nachzeichnen ... Zum Beispiel ist im TS "Basic Principle" alles mehr oder weniger sichtbar, dieser TS zeichnet die Trends nach
Die exakte Strategie impliziert einen Gral oder ein Kreisen bei Nullinkrement (wenn die Preisvolatilität etwas größer ist als der Spread, was nicht der Fall ist).
Die Gültigkeit der Signale ist 50-50, wir haben es mit einer Situation zu tun, in der das Signal sehr nahe am Preis liegt, und wir erhalten keine Fehlermeldungen. Außerdem ist die Glaubwürdigkeit der Signale 50/50, Sie können höher gehen 70 bis 30 oder so, aber es ist physisch schwierig. Wenn wir verschiedene Zeitrahmen (mehr kleine), der Trend wird immer, aber ihre Länge wird viel kürzer sein ... Wenn wir zurück zu gewinnen, sollten wir warten, bis der Trend zu starten, nachdem die Wohnung, aber es braucht Zeit. Und Sie müssen Martingale verwenden, um wieder zu gewinnen und einen Gewinn zu erzielen... Das Risiko eines Kurseinbruchs steigt, aber Sie haben fast immer die Chance, einen Gewinn zu erzielen. Wie man in "Allwetter" sagt.
Aber es wird fast immer die Möglichkeit geben, einen Gewinn zu erzielen. Wie man bei "jedem Wetter" sagt.
Und der Markt wird immer eine Chance haben, Gewinne von einem Händler mitzunehmen).
Dennoch glaube ich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem relativen 2-Jahres-Flat und dem Erfolg einiger "langlebiger" Signale gibt...
Ich denke jedoch, dass es einen Zusammenhang zwischen dem relativen 2-Jahres-Flat und dem Erfolg einiger "langlebiger" Signale gibt...
Nur durchschnittlich ein oder zwei Jahre pro Jahr
Er folgte einem australischen Top-Händler, der irgendwo verschwunden war.
Im letzten Moment hatte er eine 85%ige Inanspruchnahme.
500 Abonnenten hatten ein Guthaben von Null, das sich auf eineinhalb Millionen Dollar belief. Und okay, Soros hätte den Markt wiederholt zum Absturz gebracht, aber dies ist ein einfacher Durchschnittswert. Die Menschen sind seltsam.
Die einfachste Mittelwertbildung ist nicht die richtige. Bei der Mittelwertbildung kann es sich um eine einfache Mittelwertbildung oder eine intelligente Mittelwertbildung handeln, was zwei große Unterschiede sind.
1300 Abonnenten, ich hoffe, Sie haben nicht Ihr gesamtes Depot zur Verfügung gestellt.
Bei der Verfolgung von Interessen.
Auf Wiedersehen, oben.